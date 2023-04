Hacer las valijas e irse a trabajar a España: 4 experiencias de argentinos contadas en primera persona

Expatriados que iniciaron o potenciaron sus negocios digitales desde el exterior cuentan sus motivos, beneficios y obstáculos que enfrentaron en Europa

La inteligencia artificial es el tema obligado cada vez que se habla de transformación laboral. Sin embargo, hay otro aspecto anterior que da cuenta de esta metamorfosis del mundo del empleo y tiene que ver con las nuevas fronteras que se rompen de la mano de la tecnología.

En este contexto de hiperconexión, emerge el profesional 4.0, capaz de desenvolverse con soltura en este mundo mediado por la digitalización. El trabajo remoto llegó para quedarse en muchos ámbitos y surgen diversas alternativas para llevar adelante proyectos virtuales.

Todos estos cambios abrieron facilidades para que muchas personas puedan emigrar y seguir manteniendo sus emprendimientos. Es habitual encontrar historias sobre argentinos que se van a España a buscar empleo o empresarios con años de trayectoria que abren nuevas sucursales y expanden sus negocios.

En medio de estos dos polos están los emprendedores que continúan desempeñando sus proyectos desde la virtualidad o toman estas oportunidades para iniciar nuevos rumbos digitales. iProUP reunió los testimonios de algunos de ellos.

Ismael: "Buscaba otro estilo de vida, estar cerca del mar y las montañas"

Ismael Briasco es argentino, tiene 47 años y a fines de febrero, junto a su esposa e hija menor, emigró a la zona de Costa del Sol en España.

Ismael es emprendedor (fundó el exitoso y recordado foro PsicoFXP), coach y comunicador. También es autor del podcast Somos humanos y digitales y el libro El poder de Linkedin, en el que ofrece consejos prácticos para potenciar la marca personal y hacer crecer los negocios.

"Quería tener la experiencia de vivir en el exterior. Mi mujer ya vivió en otros países y yo estaba esperando que mis hijas más grandes fueran adultas para irme. No hay un motivo económico: ni es que tenía ganas de irme del país, ni siquiera por la política, que es lo que mucha gente suele mencionar", confía Briasco a iProUP.

Y refuerza: "Buscaba otro estilo de vida: estar cerca del mar y las montañas, y experimentar lo que es permanecer en otro lugar que no sea el que uno conoce de siempre", dice.

Al igual que la mayoría de los que inician una vida en otro país, sugiere investigar bien qué tipo de documentación se necesitará presentar para residir legalmente. En su caso, aclara, todo fue bastante fácil porque su pareja (con quien tiene una unión convivencial) y su hija tienen la ciudadanía italiana. Él en este momento está tramitando la residencia.

"Tuve que presentar algunos papeles, como antecedentes penales, certificación internacional del registro de conducir y otra documentación. Todo tiene que tener el apostillado de La Haya que se puede obtener por medio de un trámite online, bastante simple", resume Biasco.

La situación puede ser más compleja para quien tiene que buscar un empleo. Hay que contemplar la validación de los títulos universitarios y, si no se posee ciudadanía ni la posibilidad de obtener la residencia, emigrar con un contrato laboral para trabajar en el marco de la ley apenas llegue a destino.

"En mi caso, que tengo mis empresas y soy un emprendedor, sigo con lo mismo que estaba haciendo en Argentina: trabajo para diferentes países y todo es remoto. Por supuesto, estar acá abre más oportunidades de negocio a nivel local y en Europa, pero igual todavía es muy reciente todo", subraya Briasco.

Ismael Briasco migró a España para tener la experiencia de vivir en un lugar distinto al de toda la vida

Esteban: "Encontré la tranquilidad y felicidad que buscaba"

Esteban Cervi tiene 37 años, está casado y tiene una hija de tres años. Vive en España hace casi dos años. Es psicólogo y emprendedor tecnológico, al frente de dos empresas:

Neolo, para alojar y desarrollar sitios web o tiendas online

Pulsión Digital: una escuela de capacitación online en marketing, comunicación y emprendedurismo

Emigró a España en 2021 y creó Tech en Europa, una comunidad de argentinos que viven en el Viejo Continente y trabajan en tecnología. A su vez, tiene el canal de YouTube Emigrar Mejor, en el que cuenta sus experiencias como expatriado y comparte consejos para emprender en España, país que define como "el mejor del mundo".

En diálogo con iProUP, confía que su motivación para irse de la Argentina fue "la búsqueda de una mejor calidad de vida y posibilidades de progreso. No quería preocuparme más por tener que cuidar yo mismo de mi seguridad ni lidiar con las cosas que no funcionan, la falta de reglas, la inestabilidad y malhumor social, que la red de protección del Estado no funcione".

Y agrega: "Todo eso en Europa funciona mucho mejor y preferí venir a aportar a España. Sigo teniendo mi empresa en Argentina con empleados allí y apostando al progreso porque ahí viven amigos y familia y quiero lo mejor. Sin embargo, encontré la tranquilidad y felicidad que buscaba en Europa".

Emigró con ciudadanía italiana y en unos meses comenzará a tramitar la española. "Sin ciudadanía o residencia legal, no le recomiendo a nadie que venga, porque acá casi todo el empleo es en blanco. Además, se va a dificultar hasta tener una cuenta bancaria o tarjeta. Se necesita para todo. Además, cuando uno emigra debe adaptarse y hacer todo bien", aconseja.

En cuanto a los trámites que tuvo que realizar, dicen que hay que lidiar con la burocracia y puede ser engorroso, pero al fin y al cabo todo siempre sale, según su experiencia.

Esteban Cervi recomienda no emigrar sin tener ciudadanía o residencia en España

"Los principales desafíos fueron y siguen siendo el extrañar a la familia y amigos. Obviamente, acá te hacés amigos y te podés integrar, porque si seguís las reglas y venís a trabajar, la cultura es familiar. La mitad de mis abuelos eran españoles, entonces me siento como en casa", reflexiona.

Calixto: "Emigrar no es una solución mágica ni una fórmula para escapar a tus problemas"

Calixto Carbone tiene 36 años y vive en Barcelona desde 2019. Primero se mudó él y unos meses después, se instaló su pareja. Ella tiene ciudadanía española y él cuenta con la residencia.

Consultado por lo que lo motivó a irse del país, menciona los cambios repentinos de reglas y la imprevisibilidad que vivió en Argentina. "Terminé con un burnout grande, además tenía deudas en dólares con familia y amigos. Estaba, básicamente, atrapado", dice.

En España se calzó el traje de emprendedor digital. Fundó Multiply College, un centro de formación dedicado a la digitalización del proceso de venta. "La gente estudia y paga sólo cuando consigue trabajo. Hace poquito recibimos inversión para lanzarlo, ya tenemos casi 100 estudiantes, más de 50 ya egresados, con más de 85% de empleabilidad promedio", explica.

Si bien ahora le está yendo muy bien, no todo fue color de rosas cuando pisó España.

"Cuando llegué de Argentina envié 107 currículums hasta lograr mi primera entrevista. Me costó mucho y de repente tuve dos ofertas: una para tecnología aplicada a Turismo, mi background; y otra en un centro de formación para quienes querían transformar su carrera hacia la programación. Escogí la segunda por la oportunidad de cambio a un rubro más amplio", recuerda.

Destaca que se mudó por necesidad y que no fue fácil. "Emigrar no es una solución mágica ni una fórmula para escapar a tus problemas. Es un duelo, en el que muere la vida que llevabas y nace otra. Si la situación lo permite, es mejor probar un tiempo primero, y elegir migrar después", reflexiona.

"Vas a perder metros, pero a ganar kilómetros: la calle, plazas, playas y montañas son tuyas. Vivís sin miedo y sos más libre", asegura Calixto Carbone.

Los principales desafíos que tuvo que atravesar fueron el desarraigo y tener que adaptarse a un sitio diferente, con otras costumbres y en el cual hay que volver a construir una comunidad de amigos.

"En cuanto a calidad de vida, hay que entender que cambiás metros cuadrados por kilómetros. Probablemente, compartas departamento mucho tiempo viviendo en Europa y el día que te puedas comprar tu casa (a mí me otorgaron la hipoteca hace un año) no será por el mismo precio la misma vivienda que te comprarías en Argentina".

Y remarca: "Vas a perder metros pero a ganar kilómetros. Porque la calle, las plazas, las playas y las montañas son tuyas. Aprendés a vivir sin miedo y, por ende, sos más libre", resume.

Leandro: "Quería tener la experiencia de vivir en otro país"

Leandro Echeverría tiene 35 años y emigró a España hace dos años. Encaró su nueva vida con su mujer. "Quería tener la experiencia de vivir en otro país y trabajar con clientes en Europa".

Al igual que en los casos anteriores, señala a iProUP que fue con los papeles en regla: la ciudadanía española. Es cofundador de Posittion, una agencia de SEO que ayuda a los usuarios a tener mejor posicionamiento en buscadores como Google. Con respecto a los consejos para mudarse al exterior enumera:

" Hablar con conocidos que están viviendo en el país a emigrar para conocer su experiencia"

"Organizar con tiempo tramites varios y adelantar lo que pueda desde allá"

"Tener un sustento económico para los primeros meses, hasta tener la residencia"

"Conseguir trabajo o clientes"

"Tener la mente abierta y estar preparado para empezar de cero en algunos aspectos"

Conocer la experiencia de otras personas y adelantar todos los trámites que se puedan, aconseja Lendro Echeverría

Entre los principales desafíos en España, destaca el tiempo que implica construir una red de contactos, ganar confianza, adaptarse a la forma de trabajar y relacionarse con personas locales.