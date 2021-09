Esta startup rosarina desembarca en uno de los mercados más importantes de la región

Se trata de AgriRed, firma que llegó a Brasil con su mercado electrónico de insumos y que tiene en Argentina más de 760 compañías registradas

La startup rosarina AgriRed, la primera plataforma argentina de mercado electrónico para la compra y venta de insumos para el agro B2B, desembarcó en uno de los mercados más importantes de la región con su solución para el agro mayorista.

Es que la compañía fundada en Rosario en 2016 por cuatro amigos llegó a Brasil bajo su plataforma AgriAcordo, diseñada para solucionar problemas como el gerenciamiento de stock, abastecimiento de productos y la ampliación del número de proveedores y de clientes.

Desde la compañía revelan que AgriAcordo generó muy buena receptividad con varias empresas registrándose.

"Una vez que consolidemos Brasil, la idea es ir a otros países, donde la problemática de la digitalización de los insumos para el agro es una realidad", explica Gabriel Vidal, uno de los cofundadores, en declaraciones a Forbes.

AgriRed tiene más de 760 compañías registradas en la Argentina

Cómo funciona la plataforma

AgriRed permite que las compañías mayoristas de semillas, fitosanitarios y fertilizantes se contacten con compradores y vendedores de estos productos de manera eficaz y siempre en el plano digital.

De esta manera, el intercambio comercial entre empresas, en un mercado que se vuelve más competitivo, gana tanto en eficiencia como en creatividad.

Y al momento de concretar una operación, la plataforma cobra un 2% de comisión por cada transacción.

Representatividad

En la Argentina, la plataforma de AgriRed tiene más de 760 compañías registradas, lo que equivale al 40% de las empresas que venden insumos para el agro y se encuentran en regla y concretó más de 1.500 operaciones, con una facturación promedio de u$s160.000 por mes.

Es que como requisito para el ingreso, las firmas interesadas deben estar habilitadas por la AFIP para operar y no registrar retrasos en el sistema financiero.

"Trabajamos en un mercado que necesita mucha confianza dado que las operaciones se llevan a cabo con personas que no se conocen entre sí. No puede haber un negocio que se realice y después no se pague. Por eso, somos muy estrictos tanto en la Argentina como en Brasil", agregan desde la compañía.