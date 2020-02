Marketing digital: Business Manager, la herramienta que potencia emprendimientos en Instagram y Facebook

La plataforma de Facebook permite a los usuarios gestionar todas las funcionalidades desde un mismo sitio agrupando publicidad y administración de cuentas

Un 83% de los usuarios de Instagram afirman haber descubierto nuevos productos y servicios en Instagram y, de ellos, un 80%, deciden si comprarlo o no. Sin embargo muchos emprendedores saben de la casi nula efectividad que tiene promocionar una publicación desde tu propia página de Facebook o cuenta de empresa de Instagram.

Muchos emprendedores pulsan el botón de "Promocionar" de las publicaciones de sus páginas y esperan resultados, pero estos no llegan. Fundamentalmente, porque dejan todas las opciones de configuración, ubicación, segmentación y audiencias a Facebook y este no sabe cómo es tu negocio, ni cuáles son tus prioridades, ni los objetivos que te has marcado, ni cuando querés iniciar o pausar tu campaña.

¿Quiere esto decir que no hay que hacer publicidad en estas redes sociales? No. Se trata de que antes de lanzar crear campañas de publicidad, sepas desde dónde hacerlo, sin perder dinero y optimizando todo para tu negocio. Y para ello el Business Manager es fundamental, por lo que saber qué es, cómo configurarlo y cómo utilizarlo para tu proyecto, marca o negocio puede marcar la diferencia, según un artículo de Blogthinkbig.

Business Manager es una herramienta que Facebook pone a disposición de los usuarios para gestionar todas las funcionalidades desde un mismo sitio. Es una especie de gestor donde se agrupan páginas, cuentas de publicidad, campañas de publicidad y personas que lo gestionan.

Business Manager permite gestionar desde la misma plataforma todas las campañas que realices en tus páginas, así como sus cuentas publicitarias. Su uso es muy generalizado entre consultores y agencias de marketing, pero es una herramienta que deberían usar todos los gestores de páginas de Facebook y cuentas de Instagram, sobre todo si son cuentas profesionales.

Lo primero que se necesita es crear una cuenta en Business Manager y, para ello, primeramente contar con un perfil en esta red social. Parece obvio, pero no está de más recordarlo y, además, que debe ser un perfil real. Una vez que tengas el perfil, seguir estos pasos:

-Ir a la dirección: https://business.facebook.com/ y pulsá el botón de "Crear cuenta"

-Crear cuenta de Business Manager

-Completar tus datos personales y de negocio. Una vez hecho, te saldrá tu Business Manager vacío, sin cuentas publicitarias, ni páginas, ni personas.

-Agregar lo que se llaman "activos", es decir, las páginas que querés administrar, así como cuentas de Instagram, cuentas publicitarias y personas que van a colaborar con vos. Esto es lo que necesitas agregar:

-Tu propia página de Facebook o la que consideres principal para tu negocio.

-Tu cuenta de Instagram. Para incluir cuentas de empresa de Instagram, hay que ir a Configuración y en el menú lateral pulsa "cuentas de Instagram".

-Tu cuenta de publicidad. Puede ser perfectamente la que estabas usando, si aún no la tenés, deberás crearla. En cuanto a las cuentas publicitarias, una recomendación: agregá solo cuentas publicitarias tuyas, no de otros clientes o de terceros, porque luego no podrás eliminarlas.

-Personas. Por si querés añadir a personas de tu equipo.

Entre las ventajas de usar Business Manager destacan las siguientes:

-Comodidad a la hora de administrar las campañas publicitarias desde una misma plataforma.

-Llevar vos mismo tu cuenta de publicidad.

-Crear un catálogo de productos para promocionar tu tienda online. Si no tenés creada una cuenta en Business Manager, no podrás administrar tu catálogo de productos.

-Compartir píxeles.

-Utilizar tus audiencias personalizadas, algo fundamental para dirigir la publicidad al público interesado en tus productos o servicios.

Otra de las confusiones que suele haber es pensar que el administrador de anuncios es lo mismo que Business Manager y no, no lo es. El Administrador de anuncios es donde creas tus campañas, con sus conjuntos y anuncios que lo componen. Se define la creatividad, los textos, imágenes o vídeos y configurás las campañas con sus niveles de grupos de anuncios, pujas y presupuesto.

Business Manager integra el Administrador de anuncios, pero además tiene muchas más funciones, todas las que hemos descrito antes.