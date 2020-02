Palabra de expertos: así es emprender e innovar en la Argentina a pesar de las dificultades

Los emprendedores tienen que enfrentar el estancamiento macroeconómico que dificulta encarar nuevos proyectos. La mirada sobre lo que se viene

Los emprendedores son una raza sufrida en Argentina. Si bien pudieron aprovechar la simplificación de trámites por parte del anterior gobierno, también soportaron una dura crisis económica los últimos dos años, dijo Juan Elías Pérez Bay, presidente de IDEA Pyme.

Hoy, además, tienen que enfrentar el mismo estancamiento macroeconómico más la doble indemnización y las subas de salarios por decreto, puntualizó el ejecutivo, lo que los llevó a la "desilusión", tras haber esperado "el cambio de tendencia política con los brazos abiertos".

Pero el emprendedurismo puede reflotarse a partir de la Ley de Economía del Conocimiento, que se espera que esté fuertemente direccionada hacia las pymes, comentó el dirigente gremial.

IDEA Pyme es un ámbito que busca, entre otros objetivos, articular lo público con lo privado en favor de los emprendedores y las pequeñas empresas. Esto es acercar las inquietudes del sector a los gobiernos, pero también divulgar los programas oficiales entre las compañías.

"Propugnamos que las firmas que representamos quieran obtener su DNI Pyme, que las acerca a diversos beneficios", indicó Pérez Bay, y agregó que para ello deben inscribirse en el Registro Pyme, lo que las habilita para gozar de beneficios impositivos y créditos subsidios de bancos oficiales.

Te puede interesar Apuestas online, robótica y criptomonedas: así son las startups argentinas que buscan conquistar el mundo

Pérez Bay es contador y socio del estudio Grupo GNP y de Beytech SRL. Fue elegido el año pasado como presidente de IDEA Pyme 2020, cargo que ya ocupó entre 2015 y 2018.

El siguiente es un resumen del diálogo que el dirigente de IDEA Pyme mantuvo con iproup.com:

-¿Cómo es posible que todavía haya emprendedores en la Argentina?

-Está en el gen de Argentina la vocación por emprender, por generar nuevos negocios y buscar nuevas oportunidad de hacer cosas a pesar de las dificultades. Pero los dos últimos años, los emprendedores y las pymes en general sufrieron mucho. La situación económica de los últimos dos años fue muy mala, aunque haya habido simplificación en los trámites a favor de la creación de nuevas empresas.

-¿Se esperan novedades para el sector que puedan promover nuevos emprendimientos pymes?

Te puede interesar Marketing del futuro: estos son los 5 roles imprescindibles para dominar el mercado 4.0

-Sí. Tenemos la expectativa de que el nuevo proyecto de Ley de Economía del Conocimiento va a estar fuertemente direccionado hacia las pymes.

-¿Cuál es la situación actual para los emprendedores?

-Hoy la creación de empresas está paralizada. No está habiendo nuevos emprendimientos, se mantiene el mínimo ciclo posible y los que están en marcha buscan llevar todo lo que pueden afuera, abrir sucursales en el exterior o hacer negocios con el extranjero. No hay generación de empleo; puesto de trabajo que se pierde, no se reemplaza.

-¿Qué ocurrió con el cambio de gobierno?

-El sector pyme tuvo muy buena expectativa hacia el cambio de tendencia política. Esperaba al nuevo gobierno con los brazos abiertos. Pero las primeras señales llevaron un punto de desilusión, aunque todavía se espera para ver qué pasa ya que no pasaron 100 días de gestión.

Te puede interesar El gigante japonés Softbank abre la billetera: busca startups en la Argentina y dará capacitación en inteligencia artificial

-¿Qué afecta más el empleo en las pymes: la situación económica o la doble indemnización?

-La situación económica ha afectado especialmente a la actividad pyme, pero sin la doble indemnización, algún puesto que se pierde, se reemplazaría. También influyen los aumentos de sueldo por decreto. Muchos sectores industriales, textiles, de prestadores de salud, por ejemplo, no pueden pagarlos. Esas medidas no ayudan al clima de negocios.

-¿Por qué los emprendedores y las pequeñas empresas se resisten muchas veces a inscribirse en el Registro Pyme?

-Nosotros promocionamos que las empresas obtengan su DNI Pyme, porque a través de esta inscripción pueden obtener beneficios impositivos como el IVA trimestral, el cómputo del impuesto al cheque a cuenta de Ganancias y muchos planes de pago especiales de la AFIP. También créditos a tasa subsidiada de bancos oficiales. En realidad, más de la mitad de las pymes están registradas, pero un cuarto no lo hace por desconocimiento propio y de su contador. El resto permanece en la informalidad, pero está bueno que todos trabajemos de una manera transparente.

*[email protected]