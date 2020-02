El gigante japonés Sofbank abre la billetera: busca startups en la Argentina y dará capacitación en inteligencia artificial

El fondo global de inversiones, cuyo máximo responsable en la región es Andy Freire, apunta a fortalecer inversiones en empresas fintech

En Softbank, uno de los mayores fondos globales de inversiones, no son supersticiosos y anunciaron este jueves en el piso 13 de un edificio de WeWork (una del centenar de compañías que tienen) en Buenos Aires que confían en la Argentina. Pese a la recesión económica, buscan en el país empresas iniciales (startups) donde invertir parte de los 3.600 millones de dólares destinados a apostar por nuevos proyectos.

En el décimo tercer piso de las oficinas que tienen este fondo de origen japonés en el edificio de WeWork en la ciudad de Vicente López, en el norte del Gran Buenos Aires, Andy Freire, máximo responsable de la compañía para América latina (a excepción de Brasil y México) explicó los planes en una conferencia de prensa en la que participó iProfesional, y lanzó una convocatoria para una capacitación intensa en inteligencia artificial.

¿Cuáles son los rubros donde Softbank apunta en la Argentina? El ex ministro porteño de Innovación apunta a alimentos tecnológicos, "fintechs" y agrotecnología.

El responsable local de la compañía, socia de empresas emblemáticas como Uber, Alibaba y WeWork, explicó que el "desafío" que tiene "es ayudar a los emprendedores argentinos a volver a pensar en grande. Y estamos convencidos que la situación económica no es un impedimento".

Freire, uno de los fundadores del sitio Officenet, puso el dedo en la llaga, al recordar que salvo el caso de Auth0, el resto de los "unicornios" argentinos (empresas valuadas en más de 1.000 millones de dólares) nacieron antes de 2005, y que en el caso de Globant, Despegar o Mercado Libre crecieron incluso en la crisis de 2001.

El ex funcionario y legislador porteño admitió que la Argentina está un paso detrás de Brasil o México, en cuanto a emprendimientos de base tecnológica, y lo ilustró con el siguiente dato: Para los próximos doce meses, en Brasil se proyecta que habrá 60 oferta pública de acciones.

El managing partner de SoftBank Latin America Fund, tal el nombre oficial de su cargo que asumió en junio, aclaró que "el talento argentino sigue siendo único".

Al respecto, recordó que empresas como Rappi, apoyada por Softbank y de origen en Colombia, contrata programadores en la Argentina.

"Uno de los desafíos que tenemos por delante es que la Argentina vuelva a tener un rol protagónico en el surgimiento de nuevos unicornios", afirmó Freire.

Pese a esta "sequía" de unicornios desde 2005 a la fecha, resaltó que "la buena noticia es que los unicornios argentinos tienen una vocación internacional", y que tomaron un rumbo diferente a sus rivales de Brasil, porque "en todos los casos hoy tienen presencia en la región y no se quedaron en un solo país".

"Tienen que ser startups de tecnología con algún componente de inteligencia artificial, que sea acelerado en su proceso disruptivo de crecimiento, y que tengan un equipo emprendedor que piensa en grande", describió Freire.

En la región ya tienen 650 compañías "mapeadas", cuando hace un año eran 300. Se trata de firmas para invertir. De las 650, en Argentina hay unas 70, en Brasil 300, en México 150, y las demás están Colombia, Perú y Chile.

Pero la gran mayoría de esas compañías sólo buscan inversiones iniciales, de serie A, mientras que Softbank apunta a firmas que apliquen a series B o C.

Sin embargo, un centenar de esas 650 ya recibieron inversiones en serie A, a través de Kazek y Valor, fondos de inversión donde a su vez Softbank invirtió unos 135 millones de dólares.

"Tenemos dos o tres compañías en vista en la Argentina, algunas las descartamos por chicas en tamaño, o están en etapa temprana. Las ponemos es status de monitor,. Nuestro cheque mínimo es de 20 millones de dólares", precisó.

Brasil, Chile y la Argentina también están en la mira para buscar startups de educación, aunque son empresas que no les cierra por su aún baja escalabilidad.

"En biotecnología no tenemos nada, es raro", admitió Freire, quien resaltó que en la Argentina hay "compañías de software y ciberseguridad donde el país tiene ventaja competitiva a nivel mundial".

Billetera abultada

Softbank lanzó en febrero de 2019 un fondo por 5.000 millones de dólares para invertir en América Latina, de los cuales ya lleva desembolsados 1.600 millones de dólares en 14 empresas de la región. Una de ellas la fintech argentina Ualá.

Además de Rappi invierte en otras empresas de la región que tienen presencia en la Argentina, como Vtex, firma brasileña de software de comercio electrónico, y la brasileña Gympass.

En un par de semanas Softbank anunciará el inicio de las operaciones en la Argentina de otra compañía invertida, en este caso de origen mexicano.

Las nuevas compañías en las que buscan invertir deben cumplir varios requisitos: "Compañías de tecnología, que tengan un componente de inteligencia artificial, que cuenten con un equipo muy emprendedor y con potencial de convertirse en un unicornio", describió Freire.

"El desafío es por el tamaño del fondo, por el cual debemos buscar compañías que escalen", dijo Freire. En números, invierten un promedio de entre 100 millones y 150 millones de dólares en esas 14 empresas donde ya fondearon en la región.

Para el ex funcionario porteño, todavía hay "potencial en unicornios en la Argentina. La apuesta es despertar en algunos países de la región de creer que de nuevo hay capital, que fue lo que experimentaron Globant, Mercado Libre y Despegar en su momento antes de 2005".

Inteligencia artificial

Además de inversiones en startups, también buscan talento local. Para ello el fondo lanzó un programa de capacitación en inteligencia artificial.

La búsqueda está abierta a cualquier persona sin límites de edad y requisitos previos de formación, para encontrar 50 alumnos que participan de un curso de capacitación intensiva en Buenos Aires que durará once semanas a partir de marzo en las oficinas porteñas de Microsoft y en inglés.

Hasta el 21 de febrero los interesados se pueden inscribir en una página web donde habrá un test de una hora y media de duración para demostrar aptitudes en inteligencia artificial y ciencias de datos.

SoftBank, como principal patrocinador, cubrirá la mayor parte del costo del programa. Cada participante que sea miembro de una compañía deberá pagar el equivalente de 5.000 dólares que podrán ser cubiertos por el empleado. En caso de no ser patrocinado, el programa podrá ser abonado por el empleado en cuotas, y si es un persona que no tiene trabajo, no pagará ningún costo sino hasta conseguir empleo. En este último caso, pagará 15% de su salario hasta un tope de 7.500 dólares.

"Con esta iniciativa –dijo Freire-- estamos buscando potenciar el talento argentino, así que lo vemos como una forma de ayudar al país y también como una inversión inteligente en capacitación de futuros recursos".

La convocatoria abarcará en total en la región a 300 personas en la Argentina, Brasil, México y Colombia. El curso será dictado por profesores de las universidades de Harvard y Standford y del MIT.

¿Por qué IA? "Hay baja capacitación en ella en América latina. Ningún país de la región aparece en el top 20 de IA del mundo", advirtió.

Aunque no precisaron la cifra de la inversión que harán en el curso, Freire no dudo en afirmar que serán "centenas de miles de dólares para fondear este proyecto".

"El cuelo de botella que vemos para adelante es la dependencia del talento tecnológico, y el otro es la visión de los emprendedores", advirtió.

Para Softbank, la inteligencia artificial tiene el potencial de catapultar a América latina a niveles más altos de innovación y productividad.

La capacitación y evaluación fue desarrollada por la empresa Correlation One para los trabajadores en el sector tecnológico de América Latina y promover una mayor adopción de IA, incluso entre las compañías afiliadas de SoftBank en la región.

El plan de estudios denominado DS4A, tiene su base en Brasil, pero cuenta con aulas remotas en México, Colombia y la Argentina.

La idea es que se complemente la capacitación teórica de los cursos tradicionales con lecciones prácticas que incluyen habilidades de inteligencia artificial y datos que pueden aplicarse de inmediato a las necesidades comerciales comunes.

Los interesados en participar en la capacitación, pueden encontrar mayor información en la página web www.DS4Alatam.com.

Clima de negocios

¿Cambió algo la visión y el compromiso de Softbank en la Argentina con el fin del macrismo y el regreso del peronismo a la Casa Rosada y el consecuente cambio en el clima de negocios? "La verdad es que no. Despegar, Globant, Mercado Libre crecieron en 2001… Miramos a muy largo plazo las inversiones", respondió Freire.

"Me da mucho optimismo la posibilidad de generar innovación en la Argentina. En Buenos Aires hay un talento extraordinario quiero crear empresas en la Argentina", dijo entusiasmado Freire, quien advirtió que "el Estado debe cumplir un rol por el cual debe entender lo más posible el futuro que viene y generar esa oportunidad de innovación, pero la innovación debe venir de las empresas".

Aunque insistió en que el Estado "debe generar contexto para que lleguen las inversiones", y ofrecer "previsibilidad", se mostró esperanzado sobre el futuro del país, pese a que Brasil "pica en punta, porque hay furor en tecnología y startups".

"Brasil genera un nivel de atracción enorme, México también en fintech, y Colombia hace las cosas bastante bien, pero hay algo del talento argentino que es único y especial, como por ejemplo la cantidad de programadores que en la Argentina".

Oficina local y antecedentes

En WeWork de avenida del Libertador al 1000 en Vicente López Softbank tiene oficinas donde trabajan 9 personas, entre ellos ex ejecutivos de Goldman Sachs, Mercado Libre y Despegar. También tienen oficinas en México, Sao Paulo (Brasil) y Miami.

En el caso de la Argentina, buscan "contratar a todo el talento argentino que hay en el mundo de la tecnología e inteligencia artificial para aprovecharlo y llevarlo a la región".

Nacida en Japón y encabezado por el empresario Masayoshi Son, la empresa maneja activos por 400.000 millones de dólares, casi el equivalente al PBI de la Argentina.

Tiene cuatro grandes áreas: una de ellas es Alibaba, el gigante del comercio electrónico chino, donde Son compró en sus inicios un 25 por ciento de sus acciones a 30 millones de dólares. Esa porción hoy vale 135.000 millones de dólares. "La visión" de Son es que "Alibaba está muy barata, por eso no vende", dijo Freire.

Otra área son los negocios de la empresa en Japón, entre ellas la "telco" que le dio el nombre ("Todos creen que somos un banco", dijo sonriendo Freire), además de Yahoo Japón.

La tercera área es un fondo de 100.000 millones de dólares, con participación de países de Oriente Medio y empresas de todo el mundo para invertir en compañías "disruptivas y grandes que cambien la vida de la gente, como Uber y WeWork".

El cuarto grupo son compañías donde Softbank es dueño, como la "telco" estadounidense Sprint, y el fabricante de chips móviles ARM. Dentro de esa estructura, se encuentra el fondo que opera en América latina.

"Uno de cada 10 dólares que se invierte en el mundo en tecnología es de Softbank. Invierte en autos tripulados, en satélites… Softbank tiene más de 100 compañías, tenemos un foco en inversión a muy largo plazo", afirmó el ex cofundador de Officenet.