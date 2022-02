Zuckerberg entre la angustia y la incertidumbre: Su máxima creación puede correr riesgos

Facebook atraviesa semanas complicadas mientras los usuarios pierden interés en su producto y sus acciones no repuntan. ¿El comienzo del fin?

Mark Zuckerberg atraviesa momentos complicados. Demandas que prometen llevarlo, nuevamente, a dar explicaciones. Meta, ex Facebook, por un lado se percibe cómo la evolución en las redes pero no este potencial no es reflejado en su valor en acciones.

Este jueves 3 de febrero, Meta marcó un hito histórico en su nivel descendiente, cuando su capitalización bursátil perdió u$s200 millones, y percibió un desplome búrsatil del 200%. Esto representó la mayor pérdida de valor de mercado en un solo día en la historia de Estados Unidos.

De esta manera, los esfuerzos estarían enfocados a partir de ese momento en la creación del metaverso, una especie de internet donde no se consume contenido, se vive mediante experiencias de realidad virtual. Un reto que Zuckerberg tendrá que enfrentar si no quiere perder el liderazgo.

Facebook, en momentos complicados

Pérdida magnánima

Los datos son más que preocupantes. Por primera vez en la historia, Facebook se enfrenta a una pérdida de lectores.

El número de personas conectadas a Internet es un número finito, pero empezar a perder usuarios es un grave indicador de que algo no va bien. La mayor pérdida se da además en los mercados donde todavía podría crecer.

"Hasta ahora, Facebook había logrado compensar sus pérdidas de abonados en América del Norte con nuevas inscripciones en otras partes del mundo", dijo Vincent Reynaud-Lacroze, director general de la agencia de comunicación We Are Social.

"Observamos un punto de inflexión de la red, justo cuando el grupo invirtió miles de millones y espera reinventarse con el metaverso, una innovación de la que Meta todavía no obtuvo beneficios", agregó Reynaud-Lacroze.

El proyecto fallido

Diem, el proyecto fallido

Fuentes cercanas a la empresa indicaron que Meta está tratando de vender esa división para deshacerse del proyecto Diem definitivamente, que iba a ser la moneda cripto del ex Facebook.

Primero bajo el nombre de Libra generado varios debates. Algunos creían que rivalizaría con monedas soberanas, mientras que otros se fijaban en los problemas tecnológicos y de privacidad de datos que planteaba.

Para ser más concretos, los que creían que sustituiría a las monedas soberanas pueden haberse equivocado por varias razones obvias, mientras que los que consideraron el proyecto a la luz del historial de violación de datos de Facebook y su carácter monopolístico podrían tener razón.

En primer lugar, se dice que la moneda Diem está respaldada 1:1 con las monedas tradicionales, como el dólar estadounidense, el euro, el yen, etc.

Decir que esta stablecoin, la supuesta moneda secundaria, será una alternativa a su moneda base es incorrecto.

Plantea la cuestión de cómo una moneda secundaria que depende de una moneda primaria para su valor la sustituirá. Dicho esto, la posible amenaza es que pueda manipular los datos de los usuarios.

Por ejemplo, Hyun Song Shin, asesor económico y jefe de investigación del BPI, reconoció que la participación de las grandes empresas tecnológicas en las monedas digitales conlleva algunos beneficios potenciales, aunque podría reducir la competencia y crear problemas de privacidad de datos.

Shin volvió a insistir: "El objetivo debe ser responder a la entrada de las grandes tecnologías en los servicios financieros para beneficiarse de las ganancias y limitar al mismo tiempo los riesgos".

Y añadió: "Las políticas públicas deben basarse en un enfoque más amplio que se apoye en la regulación financiera, la política de competencia y la regulación de la privacidad de los datos".