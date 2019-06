Por un error en el procesamiento de sus pagos, usuarios argentinos de Visa abonaron dos veces sus compras

El pasado 17 de junio, algunos usuarios vieron duplicadas sus transacciones. FirstData confirmó el error y aseguró que las operaciones ya se anularon

El 17 de junio pasado, una cantidad no revelada de transacciones realizadas con Visa fueron duplicadas por error. El problema, generado en las terminales de venta (POS) de FirstData, fue solucionado y, según la compañía, se debió a un pico de consumo en esa jornada.

La firma, que tiene la operación en el país de las tarjetas MasterCard, confirmó que la devolución de estos cobros extra se realizó al día siguiente. De ello se encargó Prisma, licenciataria de Visa, Banelco, LaPos y Todo Pago, responsable de procesar las transacciones.

En rigor, ese día, algunos clientes que abonaron con su plástico Visa en POS de First Data vieron duplicado el pago. Según precisó la empresa, la primera vez que se les procesó la tarjeta, el sistema marcó error e imprimió el ticket con el comprobante de que la transacción no había sido realizada, cuando en realidad no era así. Al pasar la tarjeta por segunda vez, el pagó se debitó nuevamente.

Respecto al pago a comercios, se confirmó que no se les pagó dos veces.

Actualmente, FirstData es el principal jugador del mercado de procesamiento de pagos, de la mano de su marca Posnet. A partir de la implementaciòn de la multiadquirencia, a principios de 2019, la empresa comenzó a procesar también tarjetas de Visa, lo que expandió su mercado.

No se trata de un dato menor, ya que la empresa de plásticos es la dominadora del mercado de tarjetas de crèdito, con el 62%