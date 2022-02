Cripto en 1 minuto: el precio de Bitcoin pone en vilo a los ahorristas, ¿cuándo terminará el "invierno cripto"?

El panel de las principales divisas digitales está a la baja debido al errático desempeño de Bitcoin. Las razones de este mal momento y qué pasará este año

Bitcoin hoy mantiene en vilo los criptoahorristas argentinos que vieron en estos activos digitales la posibilidad de refugiarse en un instrumento dolarizado. Pero a solo algunos meses de lograr su récord de u$s68.000 dólres, la divisa digital líder bajó a la mitad de su valor y hoy flota en la franja de 40.000 dólares.

¿Cuándo pasarla el "invierno cripto"? En el siguiente video, se analiza cómo evolucionará la cotización de la criptomoneda.

¿Qué pasará con Bitcoin en 2022?

Los principales expertos del mundo cripto local comparten con iProUP sus pronósticos sobre el futuro de la criptomoneda.

1. Rubén Galindo, CEO de Airtm

El Bitcoin seguirá desinflando la burbuja poco a poco. Los inversores retail que entraron esperando ganancias rápidas se van a desanimar. Creo que ya liquidaron a muchos early adopters: será difícil llegar a la siguiente porción del mercado y caro para las empresas que ya estarían invirtiendo en el awareness de bitcoin. Será un año de consolidación y la siguiente vez que suba será por casos de usos reales.

Será muy interesante ver la ruta que tomen los reguladores. Ver nuevos protocolos de primera capa, como ZCash, Dash, Monero, en auge ante las potenciales regulaciones. También apostaría a los protocolos y proyectos que le permitan a la gente organizarse en forma descentralizada, como Ethereum, Solana, Cardano; y los token de intercompatibilidad de blockchain, como Polkadot.

2.- Maximiliano Hinz, director general de Binance para Latinoamérica

Es clave analizar los movimientos de compañías y gobiernos. En 2021, hubo un gran incremento de capitales empresariales y un primer país que adoptó BTC como moneda de curso legal. Son hitos importantes.

Es importante estar atentos a los anuncios de grandes inversiones, pero no comprar cuando se realicen, sino tener un plan de inversión estructurado. Cuando un gobierno o fondo dice que desembarcará en cripto, el precio suele tener una suba muy grande y luego una corrección. El ahorrista debería hacer un análisis continuo del mercado y no comprar influenciado por las masas.

Una buena estrategia es calcular el DCA o Precio Promedio de Compra de una moneda. Por ejemplo, si adquirimos 0,1 BTC a $50.000, luego 0,1 BTC a $40.000 y después 0,1 BTC a $60.000, nuestro DCA será $50.000. Mientras vendamos arriba de ese valor tendremos ganancias.

3.- Emiliano Limia, ejecutivo de BuenBit

Bitcoin seguirá siendo la reserva de valor más segura del mundo cripto. Más allá de subas y bajas, la comunidad está muy fuerte, la adopción y los desarrollos seguirán creciendo.

Ethereum es la red más grande después de Bitcoin y toda la innovación se está dando allí, ya no la llamaría altcoin. Probablemente, en la segunda mitad del año se implemente ETH 2.0. Otra es DOT, en Polkadot: se vienen grandes desarrollos con los despliegues de las parachains.

El mundo cripto está lleno de oportunidades. Las finanzas descentralizadas (DeFi) ofrecen rendimientos en stablecoins súper atractivos para los más conservadores. Lo que suceda en los metaversos y el crypto-gaming también es para seguir de cerca. Lo más importante: DYOR (hacé tu propia investigación).

Algunos expertos recomiendan apostar por las DeFi hasta que se recupere Bticoin

4.- José Luis González Birlain, Crypto Catalyst en Bitso

Se espera una mayor adopción mainstream de Bitcoin. Existen dos clave que ayudarán: el mayor interés en inversiones de BTC a través de ETF y la integración de nuevas tecnologías de escalabilidad, como Lightning Network, para transacciones instantáneas a costos significativamente menores.

Se concretará la actualización llamada The Merge en Ethereum: la transición del mecanismo de consenso Proof of Work hacia Proof of Stake. Esto potenciará fuertemente su capacidad de procesamiento, disminuirá el consumo energético y reflejará una reducción en los costos de las transacciones. Ether (ETH), es la gran opción para tener en la mira en la primera mitad del año.

Habrá mayor interés en productos de staking; adopción de tecnologías para incrementar la escalabilidad; herramientas de interoperabilidad entre blockchains y competencia en el ecosistema. Otra de las tendencias es la ampliación como medio de pago, gracias a las stablecoins y la emisión de CBDC de los bancos centrales.

5.- Matías Bari, CEO y cofundador de SatoshiTango

Creo que es un año para estar muy atentos, ver cómo se consolida el mercado y hacia dónde se mueve. El 2021 fue buenísimo, en términos de sucesos, con Bitcoin, DeFi y NFT, que todavía están en fase de exploración: no sabemos qué uso le vamos a dar. La capitalización de mercado es una métrica engañosa, que no es del toda precisa. En la lista están Bitcoin, Ether y el top-10 de marketcap como BNB, Solana y Cardano.

El único consejo que puedo dar es que si compra Bitcoin, que no se deje llevar por los vaivenes del precio. No importa una caída de 10% para quien sabe que es una apuesta a largo plazo porque supone una disrupción muy grande.

6.- Lola Rodríguez, Paid Media Manager de Let'sBit

En 2022 continuará la adopción masiva de Bitcoin, ya que se posiciona como alternativa o complemento de la economía de los próximos años. Esto será uno de los incentivos más importantes para generar un alza del precio.

Siempre es buen momento para acumular bitcoins. Comenzamos el año y ya se habla de la inflación a nivel global. Muchos resaltan la capacidad de las criptomonedas para evitar perder poder adquisitivo. Una clara estrategia es generar rendimientos con stablecoins sin riesgos de volatilidad y con ganancias claramente superiores a instrumentos de la banca tradicional.

NFT, uno de los rubros que podría explotar en 2022

7.- Santiago di Paolo, líder de comunidad de Lemon

1. Bitcoin continuará su curso hacia la adopción masiva. La bola de nieve ya empezó a rodar y muy difícilmente haya vuelta atrás. Estamos hablando de una nueva forma de relacionarnos con el mundo financiero, de manera abierta, transparente y sin intermediarios.

2. Si nos referimos a cualquier cripto que no sea Bitcoin, Ethereum tiene mucho camino todavía. Se viene un año movidito con la migración a ETH 2.0 y temas a trabajar sobre escalabilidad. Recomiendo investigar sobre sharding y rollups.

5. Creo que este será un año para ver realmente cómo se comporta el mercado de los NFT. ¿Es una tecnología que realmente llegó para quedarse? Lo veremos en 2022.

8.- Renata Rodrigues, Gerente de Marketing de Paxful

Aunque creemos que nadie puede predecir la dirección de Bitcoin, la adopción global está creciendo constantemente. La Red Lightning hace posible que cualquier negocio reciba micropagos en segundos y a costo muy bajo. Hay países que seguirán el mismo camino que El Salvador, adoptándolo como moneda de curso legal.

Las regulaciones juegan un papel fundamental en el mercado e influyen en el precio, pero a medida que más personas recurren a Bitcoin como medio de intercambio, veremos el mayor impacto que tiene Bitcoin en la vida cotidiana.

Bitcoin es un activo que fluctúa como cualquier otra moneda, por lo que la decisión dependerá en última instancia del objetivo de la persona. Para aquellos que buscan tener monedas digitales, es una buena opción.

9.- Juan José Méndez, CBO de Ripio

Después de un año en alza, el mercado debería tender a un nuevo piso y una cotización más austera. Debemos entender que estamos frente a una nueva tecnología que avanza mediante ciclos de adopción, en los que influyen las economías locales, evolución de la cultura del dinero, política y marcos regulatorios.

Si bien BTC y ETH son las más sólidas, hay proyectos con blockchains propias o alternativas muy interesantes, como Polygon (MATIC), Solana (SOL) y Cardano (ADA). Lo indispensable a la hora de apostar es mantenerse informado y conocer los fundamentos.

El consejo más importante: no apresurarse y estar atento para no caer en estafas. Por otro lado, es clave estar atento a lo que ocurre en materia de regulación cripto a nivel global, porque replican tarde o temprano sobre jurisdicciones locales.

Van a continuar surgiendo productos alrededor de Web3, nueva fase de internet que habilita protocolos y soluciones descentralizadas basadas en blockchain: mejores herramientas de créditos, pagos e inversión; nuevas aplicaciones y casos de uso para NFT; y juegos play-to-earn.

10.- Federico Goldberg, CEO de TiendaCrypto

Hay que mirar el largo plazo: el Bitcoin tiene una cantidad finita de emisión por lo que la oferta es acotada y se revalorizará. Las criptos llegaron para quedarse, hay que aguantar estos altibajos.

Lo mas importante es diversificar, tanto en activos como en momentos de compra. Se debe separar un presupuesto e ir comprando en distintos periodos para promediar el precio. Es la mejor estrategia para no sufrir ante caídas.

Los juegos play-to-earn, otras de las tendencias fuertes para este año

11.- Manuel Beaudroit, CEO de Belo

Vamos a estar sufriendo los próximos dos años un bear market (mercado bajista), llegando a mínimos, pero por encima de los u$s30.000. Aunque nunca se sabe en un mercado tan salvaje y con todo lo que sucede a nivel geopolítico, con EE.UU. aumentando su gasto y provocando más inflación. Hoy, las cripto están caídas por la suba de tasas y la gente va a ir a activos más confiables.

Será un año de alta volatilidad. Siempre estarán surgiendo nuevas redes y contratos para ofrecer tasas. Quizás valga la pena apostar a algo más conservador para ir surfeando este momento. En 2023 veremos cosas que hoy no conocemos.

5. Los NFT se van a popularizar muchísimo más en algunas otras aplicaciones retail, como Instagram. Hay que ver en qué momento pasa a ser de uso masivo. También veremos otras apps de NFT.

12.- Gabriel Vago, CEO de ArgenBTC

Si se siguen cumpliendo los patrones cuatrienales de ciclos de Bitcoin, 2022 debería comportarse como en 2014 o 2018. Es decir, lo más probable es que cotice a la baja. Por supuesto, puede pasar cualquier cosa: hay una adopción muy masiva de los últimos años, lo que puede modificar estos patrones.

Algo muy importante es lo que haga EEUU con la inflación: si seguirá emitiendo y enviando paquetes de rescate para activar la economía.

Conseguir rendimiento por los fondos en DeFi puede ser una buena opción, algo que planeamos lanzar. Creo que este será el año de las DeFi: explotarán.

13.- Nicolás Verderosa, CEO y cofundador de Kephi

Creo que a Bitcoin le queda un "testeo" más del pico histórico de u$s67.000 y es posible que lo supere. Pero la visión optimista de u$s100.000 en 2022 no es factible en estas condiciones.

Altcoins relacionadas a NFT, gaming y multiverso crecerán. También hay que mirar monedas nativas de blockchains en crecimiento, como SOL (Solana), Matic (Polygon) y KAI (KardiaChain).

En un mercado bajista hay que mirar las monedas estables para obtener un rendimiento anual, como UST (de Terra) y el staking en Anchor que promete 19% anual. Hay opciones en exchanges locales, pero están sujetas al control impositivo.