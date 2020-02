¿Querés un auto usado sin sorpresas?: con esta plataforma lo comprás online, con papeles al día y garantía

Checkars es una startup argentina que se propone transparentar el negocio de la compraventa de vehículos de segundamano. Cómo funciona

Las sucesivas devaluaciones, que impactaron en el precio de los autos; y el aumento del costo de vida, para muchos argentinos ya no es una opción adquirir un 0km. Es por eso que gran parte de los compradores apuestan por el mercado de los usados, aunque todavía genere cierta desconfianza.

Según ACARA, la asociación que nuclea a los concesionarios oficiales en el país, en 2019 bajaron casi 43% los patentamientos. Mientras que la venta de coches usados se mantuvo casi sin cambios a pesar de la crisis: decreció apenas 0,4%, de acuerdo con la Cámara de Comercio Automotor (CCA).

Pero comprar un usado siempre es una incógnita, no sólo por cuestiones mecánicas que muchas veces el vendedor disimula, sino también por la chance de adquirir una unidad que esté "floja de papeles".

Para evitar estos dolores de cabeza, nació Checkars el primer ecommerce de autos usados cien por ciento online del mercado, que se propone transparentar este negocio.

Creada por Jaime Macaya y Juan Cruz de la Rúa, exresponsables de la sección autos de OLX, Checkars se encarga de comprar el auto, hacerle las reparaciones que necesite, comprobar que no tenga problemas con los papeles y venderlo.

Una vez realizada la compra, el cliente recibe el vehículo en su casa, cuenta con un período de prueba de diez días y una garantía mecánica de un año. Si no le gusta, tiene la posibilidad de devolverlo y se le reintegra el cien por ciento del dinero.

"Vimos que la compra y venta de autos puntualmente en Argentina es súper complicada, hay un montón de dolores de cabeza y muchísimos riesgos, es muy poco transparente. Entonces, viendo un poco cómo era la solución que había en el mundo, descubrimos que hay un modelo como el de Checkars, un ecommerce de autos usados, donde nosotros compramos los vehículos, hacemos un chequeo mecánico, de toda la documentación y después los vendemos online, esto es lo novedoso", cuenta a iProUP Juan Cruz de la Rúa, cofundador de Checkars.

Y agrega: "Es pura transparencia y el secreto es la tecnología, usamos machine learning, inteligencia artificial y un algoritmo de precios para, en vez de tener una persona fijando el valor del auto, hay un robot que tiene toda la data del mercado para decir cuál es el precio real y justo para ese vehículo".

Empezaron en febrero de 2018 con capital propio, probando el sistema con autos de amigos y conocidos e investigando cómo agregarle tecnología y transparencia a la venta clásica de vehículos usados. En una ronda de inversión recaudaron 500 mil dólares y luego recibieron otros u$s750.000 de un fondo de inversión mexicano.

"El crecimiento de la compañía fue en mayo de 2018, cuatro o cinco meses después de haber lanzado. Ahí contratamos a las primeras personas del equipo y empezamos a vender los primeros autos ya comprados por nosotros", recuerda De la Rúa.

"Los primeros 6 meses vendimos 100 autos. Nos equivocamos mucho en esa primera etapa pero armamos los procesos sólidos para poder vender 50 autos por mes en lugar de 5", añade.

Hoy ya están más consolidados en el mercado. Tienen un equipo de 30 personas y ya comercializaron 600 unidades.

"El último año vendimos 500 con una facturación aproximada de 5 millones de dólares. Estamos creciendo a un ritmo de 15, 20% mes a mes, es una buena velocidad, estamos siendo rentables en la compra y venta de los autos y lo que queremos es triplicar este año. En este momento, estamos con un ritmo de 70, 80 ventas mensuales", dice De la Rúa.

Y agrega: "Queremos cuadruplicar otra vez las ventas, lo que seguramente también implique duplicar el equipo. Hoy somos 30 y vamos a terminar el año siendo 60, 70 personas para vender 200 autos mensuales. Eso ya te posiciona como un jugador top de argentina en venta de autos y el único online".

Hace unas semanas, la consultora americana Pagan Research se interesó por la startup y la incluyó en un ranking que agrupa a las mejores del mundo.

"Somos una de las 20 startups tecnológicas más disruptivas de Argentina y la verdad que es un lujo, lo compartimos con el equipo. Nos genera una motivación extra y es una respuesta al esfuerzo y al trabajo que uno hace, eso sumado a la satisfacción de los clientes, porque al final todo se debe a lo que ellos dicen de la compañía. Son los que hablan por nosotros", comenta.

Si bien su objetivo principal es lograr una venta cien por ciento online, está disponible la opción para aquellos que prefieren ver el auto antes de comprarlo. Por eso, quienes confíen en la compra por internet, reciben algunos beneficios:

- Período de prueba de 10 días o 500 km

- Garantía mecánica de un año

- Recibir el auto a domicilio

- Regalos

"El 40% de los autos que vendemos, el cliente no lo ve hasta que le llega a la casa. En vez de tener que estar recorriendo concesionarias, viendo autos con un mecánico, directamente nos confías esa parte y lo recibís en tu casa, con todos los papeles en regla, con un moño arriba y una serie de regalos. Entonces no tenes que perder el tiempo. Si no te gusta, tenés diez días para probarlo y nos lo podés devolver", destaca el cofundador.

La cantidad de ventas online fue aumentando con el paso del tiempo y las experiencias de los compradores.

"Hace seis meses esta métrica estaba en 30%, cuando lanzamos estaba en 0 porque nadie vendía online. No tengo dudas que de acá a dos años, todos los autos que vendamos van a ser 100% online, es el modelo que queremos y el diferencial grande", remarca De la Rua.

Según el directivo, de este modo "se bajan los costos y todo este ahorro pueden ser transferidos al cliente para que al final el auto salga un poco más barato", proyecta.

En caso de que el coche sea visto antes por el cliente, los beneficios se acotan. El período de prueba no se aplica y la garantía mecánica se reduce a tres meses.

"Tenemos dos tipos de compradores: por un lado, el millennial, que se anima a todo; y por el otro, está el que ya ha comprado varios autos en su vida y está acostumbrado a verlo antes. Con eso no hay problema, pueden ir a verlo, pero pierde algunos beneficios. Por eso empujamos la venta online", explica.

Luego de realizada la compra, al cliente le llega una encuesta de satisfacción y desde Checkars, aseguran que los resultados son muy buenos.

"Preguntamos qué tan probable es que el cliente nos recomiende con un familiar o amigo y qué posibilidades hay de que el próximo auto lo compre online con nosotros. El 90% nos recomendaría y el 80% compraría online", afirma De la Rúa.

¿Cómo vender un auto?

Para vender un auto, solo hay que llenar el formulario de la página con los datos del vehículo y contacto. En el momento, el algoritmo de precios va a lanzar tres cotizaciones:

- Compra inmediata

- Compra a 30 días

- Consignación (el vendedor recibe el pago del vehículo, una vez que este se vende)

Una vez realizado este proceso, se agenda una inspección para que un mecánico vaya al domicilio del auto y revise en qué estado se encuentra y si están los papeles en regla. Si está en condiciones, se realiza la oferta final: la cotización inicial, menos los gastos de reparación que requiera.

Expansión regional

Si bien todavía el objetivo es seguir consolidándose en Argentina, estuvieron evaluando algunos países latinoamericanos en los que podría funcionar Checkars.

"El plan es vender 100 autos por mes de acá a dos meses. El próximo paso es llegar a 200 autos por mes de acá a seis meses y el próximo hito va a ser vender 500 por mes con una tecnología bien sólida para expandirnos al resto de Latinoamérica", dice De la Rúa.

"Los mercados que estamos viendo son Chile, Colombia y México. Con el tiempo queremos llegar a toda Latinoamérica pero estamos lanzando en Argentina, donde queremos que sea la base sólida de tecnología y después sí tener oficinas de operaciones en esos países que con el tiempo vamos a ir abriendo", cierra el emprendedor.