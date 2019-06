Cuáles son los medios de pago más populares para cuando realizás tus compras por internet

Hay multitud de sitios donde realizar comprar en internet, pero también una buena cantidad de medios de pago para concretarlas: ¿cuáles son las mejores?

La comodidad de poder comprar cuándo quieras, desde el lugar que más te resulte cómodo, y por el método que más te satisfaga, son algunas de las ventajas de comprar por internet.

De la misma manera, poder utilizar medios de pago que cumplan los mismos requisitos, y no te obliguen o ir al banco o realizar un trámite engorroso, también son bienvenidos.

Por ejemplo el poder realizar una compra y pagarla desde la comodidad de un teléfono celular: al menos el 63% de los españoles compró a través de su smartphone en 2018, según un estudio realizado por el Observatorio Cetelem.

Este auge del comercio electrónico se ha dado gracias a que las principales marcas de nuestro país se encuentran en Internet y a la pérdida del miedo a realizar compras online. Sin embargo, a la hora de elegir el mejor método de pago surgen dudas debido al amplio abanico de posibilidades que se pueden encontrar.

Paypal, tarjetas de crédito, monedas virtuales... son siete medios de pago más populares entre los compradores online. El rápido crecimiento de estas herramientas entre los clientes, obliga a que se entienda su funcionamiento y a que sean eficaces y, sobre todo, seguras.

¿Qué medios de pago online existen?

Paypal es el método de pago más utilizado por los encuestados. Al menos el 57% de ellos ha abonado sus compras a través de esta plataforma totalmente gratuita. Esta permite pagar en 25 divisas distintas, aunque con una comisión si no se usan euros. Se trata de un medio de pago totalmente seguro que no necesita los dígitos de la tarjeta cada vez que vamos a realizar una compra.

Le sigue muy de cerca el pago con tarjeta de débito utilizado por el 52% de los usuarios. Se trata de un medio de pago muy habitual tanto en compras online como en establecimientos físicos de todo el mundo. Es gratuito y, en unos pocos bancos, se puede pagar en otras divisas sin comisiones.

Aunque con menor popularidad la tarjeta de crédito es la tercera opción elegida por el 25% de los encuestados. Es uno de los métodos de pago más cómodos a la hora de financiar las compras. Además si el usuario elige no aplazar el pago o no financiarlo, es un medio de pago totalmente gratuito. Sin embargo, a diferencia de otros productos bancarios, la tarjeta de crédito no está disponible para cualquier perfil.

El pago a contra reembolso es el elegido por al menos el 10%. Se abona la compra en el momento en el que se recibe el paquete en el domicilio o punto de recogida. Este medio de pago, aunque es bastante seguro para el cliente, no lo es tanto para el vendedor y en muchos casos supone pagar una comisión extra.

Otra forma de pagar las compras a través de internet es mediante una transferencia bancaria a la tienda online. Aunque es un método sencillo de llevar a cabo, es más lento y menos cómodo, ya que el dinero no llegará tan rápido a la cuenta del comercio y, a lo mejor, incluso solicita el justificante de la transacción. Asimismo, en algunos casos supone pagar una comisión si la cuenta receptora es de distinta entidad.

Las monedas virtuales aunque también son una opción totalmente válida, no es un método de pago que esté disponible en todos los comercios online; de hecho es marginal. Por el momento es un medio de pago en desarrollo y no todo el mundo está familiarizado con las criptomonedas. Sin embargo es ideal para realizar compras en otras divisas, ya que no conocen fronteras.

Por último los pagos móviles cobran cada vez más fuerza, sobre todo entre los milennial. El wallet de una entidad bancaria o Apple Pay, Samsung Pay y Google Pay son los medios de pago móvil más populares del momento; aunque generalmente se usan para pagar con el móvil en comercios físicos, también se pueden usar para compras online, indicó Economía Digital.