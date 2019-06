Amazon arma su propia red de reparto: FedEx responde y corta su contrato con la firma de eCommerce

Amazon esta armando su propia plataforma de delivery de paquetes, razón por la cual FedEx decidió finalizar el contrato que con ellos tenía

No sólo la razón que Amazon comience a ser competencia de FedEx, o que los ingresos del gigante del ecommerce le representaran menos del 1,3% de sus ingresos, sino que le sirve para focalizarse en otras empresas que también están ofreciendo entregas en plazos cortos y requieren de una plataforma aceitada y distribuida para lograrlo.

FedEx Corp dijo el viernes que decidió no renovar su contrato con Amazon.com Inc. para la entrega de carga en Estados Unidos a través de FedEx Express, la unidad que entrega paquetes en aviones.

El movimiento se produce cuando Amazon construye su propia red de reparto de aviones, camiones y camionetas, un movimiento visto como un desafío a largo plazo para FedEx y el rival de entregas United Parcel Service (UPS).

FedEx describió la decisión como un movimiento estratégico que le permitiría enfocarse en el mercado más amplio de comercio electrónico, un grupo que incluiría a los rivales de Amazon que están aumentando la entrega en un día y en dos días. FedEx pronosticó que el mercado se duplicaría a 100 millones de paquetes por día en los Estados Unidos para el 2026.

La decisión no afecta ningún contrato existente entre Amazon y otras unidades de negocios de FedEx o relacionadas con servicios internacionales, dijo la compañía de entrega de paquetes.

Amazon representó menos del 1.3% de los ingresos de FedEx el año pasado, dijo la compañía en su comunicado.

En los últimos años, Amazon ha aumentado constantemente su flota de aviones de entrega, que Air Transport Services Group Inc (ATSG) y Atlas Air Worldwide Holdings han operado. La compañía está invirtiendo u$s 1.500 millones para construir un centro de carga aérea en el norte de Kentucky, configurándolo para depender cada vez menos de otros para el transporte aéreo.

Amazon tiene 40 aviones de carga arrendados y ha firmado un acuerdo para inducir a 10 aviones más para unirse a la flota en los próximos dos años.

Tom Forte, analista de DA Davidson, dijo que a pesar de que Amazon ha incrementado su infraestructura de entrega, aún depende en gran medida de UPS y FedEx.

Forte también dijo que FedEx y UPS operan un duopolio en el envío y Amazon está tratando de romper eso al tratar de ser más autosuficientes para reducir los costos de envío.

"Respetamos la decisión de FedEx y les agradecemos su función al servicio de los clientes de Amazon a lo largo de los años", dijo Amazon en un comunicado enviado por correo electrónico.

Un equipo de trabajo establecido por el presidente Donald Trump recomendó en diciembre que el Servicio Postal de los Estados Unidos debería tener más flexibilidad para aumentar las tarifas de los paquetes, una medida que podría afectar las ganancias de Amazon y otros minoristas en línea.

Las acciones de FedEx redujeron las ganancias y subieron casi un 1% a u$s158,28 en las operaciones de la tarde. Las acciones de Amazon subieron un 2,8% a u$s1.802,78, indicó La República.