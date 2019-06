Apple, más seguro: así es Find My, su app que encuentra equipos incluso sin conexión

El nuevo sistema de localización funcionará en iPhone, iPad y MacBooks. Utiliza la tecnología Bluetooth para rastrear a equipos cercanos

Find my iPhone, el sistema de localización de equipos de Apple, recibirá algunos cambios en su próxima versión.

Según anunció la compañía en su conferencia de desarrolladores WWDC, la plataforma ahora pasará a llamarse Find My y reunirá en un solo lugar a las características del ya citado Find My iPhone, más Find My Friends, para localizar familiares y amigos que autoricen a compartir su localización.

Lo más importante del flamante servicio es que la localización de equipos se podrá realizar aún cuando el iPhone, el iPad o la MacBook se encuentren sin conexión a internet. Para ello, Find My utilizará conectividad Bluetooth para conectarse a otros equipo de Apple que se encuentren cerca, al envíar la localización del equipo extraviado de forma encriptada y anónima.

Así, Find My permite armar una red basada en la conectividad Bluetooth de todos los dispositivos iOS, iPadOS y macOS que se encuentren cerca para localizar un equipo.

Esta medida de seguridad se suma a Activation Lock, una función que ya estaba disponible para iOS, pero que ahora llegará a las computadoras de Apple y permitirá bloquear de forma remota a una MacBook tras un robo.