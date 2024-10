El unicornio argentino Aleph, el cual se especializa en crear soluciones tecnológicas que permiten el crecimiento del marketing digital a nivel mundial, anunció la adquisición de una participación controlante en Localpayment, la compañía de America Latina proveedora de servicios de pagos (PSP).

Esta estrategia tiene como objetivo combinar soluciones de publicidad digital con capacidades de procesamiento de pagos locales, que desde la compañía esperan aprovechar para trabajar con sus relaciones con partners como Amazon, Google, Snapchat, Spotify, Tiktok, Uber y X, entre otros.

Según explicaron desde la compañía, a través de esta adquisición Aleph mejorará ampliamente su oferta y sus capacidades.

En este sentido, la empresa, que ya genera ingresos para las principales plataformas de publicidad digital en más de 130 mercados emergentes, ahora, a través de Localpayment, podrá procesar miles de millones de dólares en pagos para sus clientes.

El unicornio Aleph se mete en el mercado de pagos digitales

Localpayment, que ahora llevará el nombre de Localpayment by Aleph, se fundó en el año 2018 por Gastón Taratuta y brinda integración a través de una única API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) en 17 países de Latinoamérica.

El unicornio acepta pagos entrantes y salientes con más de 640 métodos de pago locales, entre los que incluye: tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias, pagos instantáneos y mediante código QR, billeteras digitales y Métodos de Pago Alternativos (APMs) locales, como PIX en Brasil y Oxxo en México.

A partir de esta nueva integración, ambas compañías podrán procesar más de u$s3000 millones en TPV (Volumen Total de Pagos), captarán más de 60 plataformas y más de 26.000 anunciantes, integrarán más de 640 métodos de pago, con soporte para más de 70 monedas y presencia en más de 130 países.

Sin embargo, este no se trata del primer paso en el mundo fintech para Aleph, ya que este año la firma adquirió a dos de sus principales competidores, Entravision Communications Corporation y MediaDonuts.

Aleph: próximas adquisiciones

En una entrevista con Forbes, Taratuta expresó que la estrategia de la empresa está definida en tres áreas: "la primera es no regreats, very familiar to what we do, que sería la adquisición de Entravision Global Partners en Latinoamérica o MediaDonuts en Asia y ahora estamos viendo otra adquisición en otra parte del mundo en ese negocio".

Luego, en el negocio de pagos, Taratuta explica que quiere ver cómo funciona esa adquisición.

Por otro lado, resaltó como otra de las claves, la educación digital: "definitivamente la educación digital para mí es un punto muy importante, porque para acelerar toda esta transferencia de offline a online vas a necesitar millones de personas en el mundo que entiendan de coding, de ciberseguridad, de AI, de marketing digital, de pagos".

"El sector de la información en Argentina hoy emplea 500.000 personas, imaginate el día en que la Argentina pueda exportar u$s50.000 millones en servicios de información, estás hablando de una persona que entienda de esto cada 100 habitantes. Medio millón de personas más. Educación es una oportunidad", concluyó.