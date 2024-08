Hasta 2023, se estimó que aproximadamente 40 millones de personas en la Argentina tenían acceso a internet, prácticamente el 96% de la población, un número que representa un incremento respecto a años anteriores y muestra una alta penetración del servicio en el país.

En esta línea, la Cámara Argentina de Internet (CABASE) presentó nuevos resultados de la última edición del CABASE Internet Index, estudio que da cuenta del estado de la conectividad y la infraestructura de internet a nivel nacional.

Internet 5.0: velocidad promedio en hogares argentinos

Del estudio surge que el 36% de los hogares con conexión fija a internet registran una velocidad que supera los 100 Mbps (megas por segundo), cifra que duplica la participación que este rango de velocidades de conexión, el más alto del relevamiento, tenía en agosto del año pasado, cuando solo el 20% de los hogares contaba con una conexión de más de 100 Mbps.

Asimismo, el relevamiento de CABASE muestra que 26% de los hogares tienen velocidades de conexión de entre 50 Mbps y 100 Mbps, dando como resultado que 62% de las conexiones fijas a internet en hogares argentinos ya supera los 50 Mbps. En el lado opuesto, apenas 5% de hogares cuenta con velocidad de conexión inferior a 6MB, contra el 11% registrado en 2023.

La serie se completa con el 15% de los hogares con velocidades de entre 6 y 20 Mbps, 5 puntos porcentuales por debajo del registro del año pasado, y el 19% con velocidades de entre 20 y 50 Mbps, valor que también se redujo de un año a otro en 3 puntos porcentuales, algo que representa una tendencia de migrar a velocidades mayores.

Ariel Graizer, presidente de CABASE, sostuvo: "La de internet es una industria responsable de generar la infraestructura crítica que el país y su gente necesitan para crecer. Desarrollar la infraestructura de conectividad a internet permitirá construir las bases de una nueva Argentina, en la que el increíble talento humano que tenemos pueda desplegar todo su potencial".

El 26% de los hogares argentinos tienen velocidades de conexión de entre 50 Mbps y 100 Mbps, según datos de CABASE

Y agrega: "Los datos de este reporte nos dicen que a pesar de las enormes dificultades que debimos enfrentar en los últimos años, tanto a nivel macroeconómico como regulatorio, hemos logrado avances en materia de penetración en hogares y velocidad de conexión, aunque los indicadores de penetración de la fibra óptica nos muestran rezagados respecto de los países regionales".

Graizer añade que la Argentina necesita a nivel regulación y a nivel desarrollo de infraestructura de conectividad el "impulso de todas las tecnologías posibles" y resalta que es clave la "disponibilidad de más frecuencias para que más operadores puedan acceder a brindar servicios en todas las regiones y en todo el país".

Y agrega: "El 5G es solo una de esas tecnologías, la fibra óptica y su disponibilidad en todos los hogares es otra, al igual que la llegada de opciones satelitales de operadores LEO, que ayudan a cubrir zonas rurales con mayor velocidad, cobertura y calidad de servicio. Mientras que en zonas interurbanas, es clave el complemento de la frecuencia de 6 GHz para uso outdoor".

Internet en Argentina: el avance del 5G y otras tecnologías de conectividad

De acuerdo con el relevamiento realizado por CABASE, el 88% de los hogares de la Argentina cuenta hoy con una conexión fija a internet, registrando un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales respecto al relevamiento de agosto de 2023.

El reporte también focaliza en los hogares que no cuentan con el servicio de internet fijo. En este sentido, los resultados del estudio indican que de entre el 12% de hogares que no cuentan con conexión de internet fija, el 78% termina accediendo a internet mediante el servicio de datos de su teléfono móvil (42%) o usando una conexión de wifi compartida (37%).

De acuerdo con los resultados del estudio de CABASE, el 69% de los hogares con internet fijo tiene disponible al menos un proveedor de fibra óptica en su zona.

La carga tributaria y la falta de una regulación clara, los principales desafíos que enfrenta el internet en la Argentina

Entre los motivos por los cuales los hogares con disponibilidad de fibra óptica en su zona no contratan el servicio con esa tecnología, un 31% aseguró estar conforme con su servicio y proveedor actual, mientras que el 26% indicó no cambiar de tecnología por cuestiones de costo y el 12% por otros motivos no especificados.

El estudio de CABASE profundiza sobre las tecnologías de acceso a internet fijo en CABA, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y arroja los siguientes datos adicionales:

53% de los hogares conectados en estos distritos accede mediante fibra óptica

26% a través de cable módem

10% a través de una conexión inalámbrica

8% a través de ADSL

2% utiliza la red satelital como tecnología de acceso

Sobre estos datos, el ejecutivo de CABASE comenta: "La fibra óptica es la única tecnología capaz de asegurar la provisión del ancho de banda que demandan los hogares para realizar home office, estudiar y poder utilizar aplicaciones de entretenimiento que requieren cada vez mayores capacidades en cada vez más cantidad de dispositivos conectados".

Remarca que la pesada carga tributaria y las tasas que se cobran, hacen "muy difícil el despliegue de fibra óptica en la Argentina y eso se refleja en los indicadores de participación en el total de conexiones en hogares".

Desde CABASE enfatizan en la necesidad de avanzar en la "simplificación regulatoria y la reducción de la carga tributaria en los servicios TIC para que se dinamice la inversión de las PyMEs y cooperativas, que son quienes llevan internet a todos los rincones de nuestra vasta geografía".

Datos de la entidad revelan que más del 40% del precio que pagan los usuarios finales por el servicio de internet son impuestos. "Necesitamos una ley que ordene y que priorice el tendido de infraestructura", avisa el presidente de CABASE.

"Bajar la carga tributaria es clave para la asequibilidad y la universalización de los servicios de conectividad, por eso también estamos trabajando con municipios para tratar de reducir las altas tasas en costos del servicio. Esto, junto con la presión regulatoria, impone condiciones en el país y es necesario que eso tenga una mejora sustancial cuanto antes", concluye.