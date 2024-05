Luego de la derogación del DNU 690, el sector de telecomunicaciones enfrenta una nueva batalla. En el último Internet Day, la Cámara Argentina de Internet (CABASE) se quejó de la fuerte presión tributaria -41,5% en promedio- que pesa sobre el sector y reclamaron al Gobierno una simplificación regulatoria.

Internet: cuánto se paga de abono y cuánto de impuestos

Según un estudio del Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Universidad Nacional de La Plata (CEFIP-UNLP), más del 40% de lo que paga un usuario por su servicio de Internet son impuestos y tasas.

En ese sentido, el organismo se queja de "un sistema tributario sobredimensionado y complejo", compuesto por más de 20 gravámenes y tasas de diferente naturaleza, que suman entre 38,6% a 44,5% según del tamaño de la empresa, el modelo de prestación del servicio, la estructura de costos y la localización geográfica.

"El precio que tiene un abono está muy atravesado por los impuestos y tasas que se pagan según la localidad. Seguramente reducirlos implicaría un abaratamiento, pero lo más importante es que hoy no aparecen discriminados en la factura, entonces el cliente no sabe lo que está pagando. De otra forma ,verían que el valor neto del servicio de Internet es cercano al 50% del precio final", explica Ariel Graizer, presidente de CABASE.

Las empresas funcionan como una suerte de ente recaudador donde gran parte de lo que retiene va al Estado nacional, provincial y municipios, añade Graizer. Según el ejecutivo muchas de las tasas que se cobran no tienen lógica e incluso son anticonstitucionales.

"Algunos municipios cobran por el uso de espacio aéreo o frente de fachada. Otros piden una suma fija por el uso de postes o un porcentaje de la recaudación de la empresa, como si fuera un socio. La gran mayoría de estas tasas no tienen que ver con la prestación del servicio, pero si no pagás no podés instalar la infraestructura para poner fibra".

Las empresas de cable reclaman que casi el 50% del abono de internet son impuestos y tasas

Patricio Seoane es director de Internet Services SA, un proveedor de servicios de Internet (ISP, por sus siglas en inglés) que ofrece servicios en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. El ejecutivo celebra la anulación del DNU 690, pero pide cambios en la regulación.

"Cada vez que tengo que tomar una decisión de inversión tengo que batallar con los intereses de cada uno de los intendentes donde quiero hacer un despliegue. Si nosotros no tenemos postes donde poner fibra óptica, tenemos que ir dando servicio inalámbrico y hoy, con la llegada del amigo Elon Musk, no tenemos futuro si no ponemos fibra con 300 megas y 500 megas".

En ese sentido, el desembarco de Starlink en el país, junto a la autorización de Enacom para que OneWeb y Amazon Kuiper comiencen a ofrecer servicios, avivó la competencia en el segmento de Internet satelital que solo tenía dos jugadores Orbith y Telespazio.

Aunque no es competencia en aquellos lugares donde hay fibra óptica, que le gana en velocidad y confiabilidad, si afecta a los ISP que brindan servicios rurales de Wireless. No obstante, Starlink tiene un costo inicial de mas de $500.000 y un abono mensual de mas de $50.000 mientras que los servicios Wireless de los ISP argentinos no tienen costo inicial y el mensual es de $25.000 aproximadamente.

El Gobierno viene fogonenando a la compañía de Elon Musk, gran simpatizante de Javier Milei. Entre otros gestos, la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación incluyó los kits para la conexión a servicios de internet satelital, "producidos dentro y fuera del territorio nacional", dentro del programa Cuotas Simple para que puedan ser adquiridos en 3, 6, 9 y 12 cuotas.

En el último Hot Sale, el Kit Starlink de internet fue el segundo producto más vendido en términos de facturación en Mercado Libre, que pudo adquirirse también a través de Fravega a $399.999, con una rebaja del 20% en relación su precio de lanzamiento de $500.000.

La llegada de Starlink, de Elon Musk, obliga a los proveedores de Internet a subir la velocidad de los planes

Mientras que Orbith anunció recientemente una inversión de u$s20millones para expandir su negocio en la Argentina y Chile y sumar 20.000 nuevos clientes, y u$s80 millones para la compra de un satélite de tecnología MicroGEO que espera lanzar en el primer trimestre de 2025.

Internet: cuánto cuesta en la Argentina

La división Comunicación fue la segunda con mayores aumentos (14,2%), luego de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que aumentó un 35,6%, según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

Los operadores de telecomunicaciones volvieron a incrementos de entre el 10% y 20% a partir de mayo para los servicios de Internet, cable y telefonía fija y móvil.

Aunque para Graizer, pese a que algunas empresas comenzaron a incrementar el promedio de ingresos por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés), todavía sigue siendo muy bajo en localidades con mucha competencia, sumado a que la macroeconomía también está impactando en los clientes.

Los operadores ofrecen descuentos de hasta el 60% entre otros beneficios para captar la mayor cantidad de clientes.

Movistar: cuáles son sus precios de Internet

Para clientes que ya tengan abono móvil con la compañía, Movistar ofrece Internet por fibra óptica a:

300 megas: $18.000 por mes (Precio de lista $31.900)

500 megas $20.200 por mes (Precio de lista $33.390)

700 megas $25.700 (Precio de lista $38.890)

Giga $27.900 (Precio de lista 41.090)

En todos los casos, el operador ofrece 1 mes gratis y la posibilidad de sumar Movistar TV Digital 36 canales con Disney+ y Star+ por $ 9.650, o Movistar TV Max 99 canales con Disney+ y Star+ a $ 17.500.

Claro: cuáles son sus precios de Internet

La oferta de Internet de Claro incluye también línea fija por los siguientes precios

100 megas: $11.499 (precio de lista $43.187)

300 megas: $14.999 ($47.812)

600 megas: $17.999 ($57.814)

Contratando el servicio se suman dos meses gratis de MAX y la posibilidad de sumar TV HD por $11.000.

Personal: cuáles son sus precios de Internet

Por último, Personal ofrece:

100 megas + Flow Flex: $19.057 por seis meses (Precio de lista $44.570)

300 megas $20.720 por seis meses ($54.300)

Además, ofrece 15 días de navegación por mes para conectarse Personal WiFi Zone; 5GB gratis por mes en la línea móvil para usar el celular como módem y 50 GB gratis en el celualr para navegar y usarlo como módem ante un imprevisto en la conexión hogareña.

Internet: lo que viene

El sector ya está sintiendo un aumento de bajas en relación al último cuarto del 2023, sobre todo en el interior del país, aunque todavía dentro de niveles normales, explica Grazier.

Los operadores reclaman que el impuesto PAIS le dificulta el ingreso de equipos para brindar el servicio

Seoane añade que, aunque las empresas no aumentaron al ritmo de la inflación, a partir de enero, sobre todo en las zonas de abonados de menos recursos, hubo una aumento de bajas o bien porque no pudieron seguir pagando el servicio o porque se fueron con un operador que ofreció un servicio más barato.

La competencia es brutal asegura el ejecutivo. "Hoy nos estamos sacando los ojos. Y cuando hay competencia, el que gana es el cliente. Yo tengo una lista con 79 precios, diferentes combinaciones de servicios y descuentos, según la competencia que tengo en cada lugar. Puedo ofrecer hasta 80% de descuento por dos meses, y de ahí para abajo todo tipo de combinaciones", explica Seoane.

Facundo Fernández, está al frente del área comercial de Atlántica Video Cable (ACV), un cableoperador reconvertido en proveedor de Internet en 2003. En diálogo con iProUP explica que el negocio de TV Paga está perdiendo usuarios contra las plataformas de streaming y hoy el 60% de ingresos de la compañía vienen de Internet, frente a un 30, 35% que deja el cable.

"Nosotros estamos perdiendo clientes de cable, sobre todo en invierno, porque nuestro momento fuerte es la temporada de verano. Pero también se incrementaron las bajas en Internet, tanto por cuestiones económicas y de competencia con otros ISP", explica.

Fernández también se queja de la carga tributaria, que en la Costa Atlántica se hace sentir más en todos los servicios e impuestos municipales, más allá de las telecomunicaciones, que son muy altos.

"Ingresos Brutos salto del 3 al 5% en provincia de Buenos Aires y eso se aplica sobre todo a la facturación. Pero también nos afecta el impuesto PAIS en la importación de equipos que son fundamentales para desplegar infraestructura y mejorar el servicio", concluye.