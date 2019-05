Firma digital: ya se puede validar en los registros automotores de CABA y Provincia de Buenos Aires

Por el momento el trámite solo se puede realizar en las oficinas de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires según un comunicado oficial

El registro puede hacerse en alguna de las 235 oficinas del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Desde la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA) sostuvieron que la iniciativa busca "mejorar los procesos administrativos" ya que la validez jurídica de un documento electrónico firmado digitalmente es la misma de la de un papel con firma manual.

La firma digital asegura el origen del documento y verifica que no haya alteraciones de su contenido es válida en trámites públicos o privados que la admitan ahora mismo. En una primera etapa se prevé que se use en gestiones bancarias, cajas de ahorro, documentación, contratos, operaciones de inmuebles, trámites de Afip, Anses, Pami, etc.

El organismo informa que el servicio se extenderá a todos los registros del país, por el momento solo se puede realizar en Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Para empezar el trámite hay que arrancar en www.dnrpa.gov.ar, seleccionar la opción Turnos e Inicio de Trámites, luego la solapa Firma Digital, luego seleccionar el registro al que acceder, colocar el CUIL o CUIT del solicitante y elegir día y hora para el turno. Se tiene que asistir con DNI, constancia de CUIL/CUIT y teléfono inteligente para realizar el acceso a una cuenta de correo electrónico en el que se realizarán las validaciones necesarias para terminar el procedimiento.