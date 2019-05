¿Dónde dejé las p... llaves?: las marcas saben que te molestan y presentan lo nuevo para abrir el auto y a distancia

Abrir la puerta de un vehículo y que arranque ya puede ser una acción remota. Pero hay más avances. Cómo funcionan los nuevos sistemas

¿Y la llave del auto?. Es la pregunta que muy probablemente te hayas hecho alguna vez. Luego, esa duda se entremezcla con otro interrogante: ¿dónde estará el duplicado?

Las nuevas tecnologías vienen a ponerle fin a este problema, que podría ir desapareciendo en el corto plazo si los nuevos sistemas para apertura de puertas y arranque de motor empiezan a masificarse, a partir de propuestas que ya han desarrollado algunas marcas.



Producto de una industria que se ha convertido en una de las más innovadoras del mundo, con automotrices que, como en el caso de Nissan, hasta tienen sus oficinas en Silicon Valley, los avances que se están logrando resultan sorprendentes. Más allá del auto sin conductor, irrumpen otras novedades tendientes a facilitarles la vida a las personas.



Una de ellas es, justamente, la de los "autos sin llaves". Es decir, que los vehículos puedan abrirse y encenderse a distancia o con solo acercarse, sin tener nada en la mano.



Es una forma de brindar mayor comodidad y quitar esa obligación de estar pensando dónde es mejor guardarlas para no perderlas.

"En varios mercados donde realizamos investigaciones, los usuarios indican que una de las cosas que más molesta es pensar dónde guardar la llave. Con todo lo que llevan, como el celular y la billetera, será un alivio que desaparezcan", revela Fernando Díaz, Executive Manager Bosch Mobility Solutions.

En este contexto, cada vez aparecen más soluciones para ir reemplazando un elemento que dejará de ser indispensable, al menos tal como está concebido hasta ahora.

Los primeros inventos

Los primeros reemplazos del encendido convencional llegaron cuando se implementó el botón que ocupa el lugar de la cerradura de la llave.





En el caso de Renault, la idea fue más allá y la transformaron en una tarjeta similar a la del cajero de un banco.

El paso siguiente, y complementario, fue insertar los sistemas Keyless, que permiten abrir el vehículo sin la necesidad de recurrir a la llave tradicional. Esta tecnología identifica cuándo el conductor se acerca al vehículo y le evita tener que sacarla del bolsillo o cartera.



El funcionamiento se basa en receptores que se encuentran en los accesos del coche y en el interior del mismo. Con solo establecerse un contacto, la puerta se desbloquea y es posible ingresar tocando la manija.



Por otro lado, el arranque se producirá cuando la persona esté dentro y pulse el botón start, manteniendo pisado el embrague.



En estos casos, a pesar de que no es necesaria la llave física, es imprescindible disponer de una dispositivo similar que cumpla esa función para que el software del vehículo habilite la entrada. Algunas marcas fueron por más y desarrollaron sistemas que las reemplazan por completo.

Sin cerradura

Más allá de las diferentes funciones de la llave convencional, lo más innovador es la posibilidad de abrir el auto con el celular. Muchos de estos nuevos sistemas operan a través de la tecnología Bluetooth.

La primera empresa en desarrollar este sistema fue Bosch, y desde entonces algunas automotrices la usan como una alternativa, sin sustituirla por completo.



Según Díaz, hace rato trabajan para que el celular centralice todo. Es decir, que desde una app el auto pueda ser abierto y puesto en marcha.



"Se trabaja con un sistema de encriptado tan seguro como la huella digital, que evita cualquier tipo de inseguridad. Con el bluetooth se logra la conexión entre teléfono auto y todo es más que sencillo", agrega el experto.

En la empresa trabajan para que todos estos avances formen parte del vehículo y apuntan a que ni siquiera haya que sacar el celular del bolsillo para activarlo.

Marcas como BMW, Toyota, Honda, General Motors y Mercedes Benz, entre otras, ya han introducido la tecnología contactless en algunos de sus modelos para facilitar la apertura a través del teléfono móvil. Sin embargo, Hyundai fue la que dio un paso más: desarrolló la aplicación de "clave digital" que utiliza un teléfono inteligente para desbloquear y dar arranque.



Según explican en la automotriz, la app utiliza una combinación de tecnologías inalámbricas para reemplazar la llave a través de un protocolo de comunicación (NFC) que detecta un teléfono inteligente que debe estar autorizado.



Por otro lado, una antena NFC en la manija de la puerta del conductor permite bloquear y desbloquear la misma, mientras que otra antena en la plataforma de carga inalámbrica en la consola central es la que se ocupa de que el motor pueda ponerse en marcha desde el celular.



La tecnología de Bluetooth Low Energy permite el arranque remoto, hasta 9 metros, el bloqueo y desbloqueo a distancia y activar o desactivar la alarma de pánico.

La aplicación puede ser utilizada por hasta cuatro usuarios, lo que facilita la posibilidad de compartir el coche.



Las configuraciones individuales para aspectos como la posición del asiento, el espejo o las memorias de la radio quedan almacenadas, por lo que todo se ajusta de modo automático según el usuario.



Tal como describen en Hyundai, este sistema tiene objetivos más ambiciosos aún, ya que permitirían que la unidad quede disponible para el servicio de car-sharing.



Por ejemplo, el propietario puede establecer parámetros para que otras personas lo utilicen para prestar algún tipo de servicio mientras él no lo use .



El modelo que estrenará esta innovación es el Sonata 2020.

Otros funciones a distancia

Más allá de estas innovaciones, según señalan desde Consumer Reports, las llaves inalámbricas tienen más funciones de las que las personas conocen. Entre ellas, hacen referencia a prestaciones tales como:



- Bajar las ventanas instantáneamente: haciendo uso de uno de los botones, la persona puede bajar las ventanas para que el coche se airee antes de subir



- Llave física en su interior: Muchas de las llaves inalámbricas cuentan con una llave física adentro, en caso de que ésta se quede sin pila o el auto, sin batería. La opción también se incluye en aquellos vehículos con botón de encendido automático



- Encendido remoto y a distancia: también ofrecen la opción de encender la unidad a varios metros. Por lo general, el botón aparece como una flecha circular en la llave



- Doblar los espejos: Para evitar que los de revisión molesten en los estacionamientos o sean dañados, los dispositivos inalámbricos los doblan automáticamente al activar la alarma o al cerrarlo el coche.



- Llamar al vehículo: esta característica no es tan común en todos los autos, sino que lo implementaron recientemente modelos como Tesla. Consiste en un botón que enciende las luces del auto y los hace salir automáticamente de lugares de estacionamiento o garajes

¿Son seguros?

Mientras que el adiós a los llaveros cobra protagonismo, el futuro inmediato pasa por mejorar los sistemas de arranque sin llave para que todo sea más seguro y no haga falta dispositivo alguno.



Actualmente, aunque no sea necesaria la llave física, es imprescindible que la persona disponga de una tarjeta o un dispositivo similar que cumpla estas funciones, para poder ser reconocida por la central del vehículo y abrirlo.



También los sistemas de apertura se vuelven más seguros para evitar el duplicado a distancia de las llaves e impedir que alguien con un equipo sofisticado capte la frecuencia de apertura del auto y lo robe. El futuro pasa, precisamente, por mejorar el encriptado y adaptarlo a la tecnología móvil para conseguir mejores resultados.



Aunque la tecnología contactless de apertura y arranque sin llave está en pleno auge, todo indica que el futuro estará basado en la biometría y en garantizar que los sistemas no puedan ser hackeados.



Con ello, se busca eliminar cualquier dispositivo y que el auto pueda abrirse empleando la huella dactilar de su propietario o su rostro. Por el momento, se ha probado en algunos prototipos y modelos de vehículos, pero no ha llegado al gran mercado.