¿Vale la pena cambiar un Samsung Galaxy S8 o S9 por el S10?

Ante la inminente salida del S10 en Argentina, los usuarios se preguntan si realmente vale la pena invertir unos pesos extra para cambiar el teléfono

Con la preventa del Samsung Galaxy S10 en marcha en Argentina, los fanáticos comenzaron a preguntarse si realmente vale la pena cambiar su teléfono de generación anterior por un nuevo equipo de la surcoreana.

Inclusive, con la apuesta del Galaxy S10e, la compañía asiática busca alcanzar a más usuarios a través de un equipo más económico pero con similares prestaciones que sus hermanos mayores, el S10 Plus y el S10 convencional.

Para responder la pregunta de si vale la pena cambiar el Samsung Galaxy S8 o el S9 por el S10e, el sitio Andro4all realizó un relevamiento comparativo entre estos equipos.

La conclusión no sorprende: todos aquellos que tengan un teléfono de generación anterior encontrarán grandes saltos de calidad en el S10e, el más económico de la familia, además de las principales prestaciones que destacan a los Galaxy.

"No hay curva de aprendizaje, no existe transición, y de hecho las nuevas personalizaciones sobre Android desarrolladas por Samsung son mucho más livianas, amigables e intuitivas en opciones y personalización", explican y agrega: "La sensación, que es lo importante, será la misma pero con un dispositivo actualizado, que mejora software, diseño y construcción además del rendimiento. No te equivocarás en todo caso, ni siquiera teniendo en cuenta lo que ya hemos mencionado, y es que se trata del más barato de los Galaxy S10".

Sea como fuere, el Samsung Galaxy S10e se convirtió en la "evolución perfecta" de los Galaxy S8 y S9, dejando al modelo "clásico" del S10 en otro plano. En este caso no hay ventajas destacadas sino una mejora lógica en todos los apartados, con un precio razonable y sin pérdidas, sin restar nada.

La decisión final la tomará cada uno de acuerdo con la billetera, pero está claro que las versiones pares de los Galaxy S se han convertido en las más interesantes para ir actualizando de dos en dos años, y en este caso ya por menos de 750 dólares con un montón de pequeñas mejoras que se convierten a nivel general en una gran actualización.