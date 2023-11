Bill Gates, el cofundador y exCEO de Microsoft, brindó su análisis respecto al progreso global que mostró la inteligencia artificial (IA) y su impacto en el ámbito laboral.

En este contexto, expresó su apoyo a la idea de reducir la semana laboral a tres días y anticipó la función que desempeñarían los robots en dicho escenario.

Durante su participación en un podcast, el filántropo de 68 años respaldó el avance tecnológico de herramientas como la IA y elogió los beneficios productivos que este conlleva.

¿Semana laboral de 3 días?: cómo la IA lo permitirá según Bill Gates

"La inteligencia artificial es asombrosa. En programación, por ejemplo, puede completar formularios automáticamente o llevar a cabo tareas a una velocidad considerable. Elimina la necesidad de realizar trabajos tediosos a mano", comentó Gates en la entrevista.

Y advirtió: "creo que con el tiempo empezaremos a entender por qué funciona tan bien. Él único problema que veo a futuro es el uso que le den las próximas generaciones a la inteligencia artificial, aquellos que se valgan de estas herramientas con malas intenciones como coordinar un ciberataque, hacer imágenes falsas".

Sin embargo, el exCEO de Microsoft insistió en que falta mucho para que sea un verdadero problema. "Recién estamos considerando los pros y los contras de esta tecnología", indicó.

Bill Gates, cofundador y exCEO de Microsoft,

Bill Gates: su postura en torno al futuro de la inteligencia artificial

"El propósito de la vida no se limita solo al trabajo. Si en algún momento llegamos a una sociedad donde solo se trabaje tres días a la semana, probablemente esté bien. Las máquinas pueden encargarse de la preparación de alimentos y otras tareas, permitiéndonos trabajar menos", respondió.

Y agregó: "sí, habrá ciertos desplazamientos, pero si avanzamos gradualmente en este desarrollo y los gobiernos ayudan a las personas a utilizar las nuevas herramientas disponibles, todo estará bien".

A continuación, respaldó su postura: "El software aumenta la productividad en todos los aspectos. Si reducimos la mano de obra humana, las personas podrán dedicar más tiempo a atender las necesidades de la población mayor, por ejemplo. Si se cuentan con las habilidades necesarias, siempre existirá una demanda de trabajo para realizar acciones beneficiosas".

En resumen, para el multimillonario, los seres humanos "disfrutarán de más tiempo libre y podrán elegir cómo quieren aprovecharlo".

Los riesgos y beneficios del IA, según Bill Gates

En marzo pasado, Gates afirmó en su sitio web Gates Notes que, junto con gran cantidad de usos benignos que pueden hacerse de la inteligencia artificial, también hay "riesgos y preocupaciones".

También, destacó la amenaza que representan los seres humanos armados con IA.

Bill Gates respaldó la idea de la inteligencia artificial en el ámbito laboral.

"Luego existe la posibilidad de que las IA se salgan de control. ¿Podría una máquina decidir que los humanos son una amenaza, concluir que sus intereses son diferentes a los nuestros o simplemente dejar de preocuparse por nosotros? Posiblemente", comentó sin reparo alguno

Después de esa declaración alarmante, indicó, como lo hizo esta semana, que este problema "no es completamente urgente".

"¿Qué sucede si la inteligencia artificial entra en conflicto con los intereses de la humanidad? Estas preguntas se volverán más apremiantes con el tiempo", indicó.

"Aunque la inteligencia artificial aún no controla el mundo físico y no puede establecer sus propios objetivos, incluso cuando ChatGPT expresó en conversaciones con The New York Times su deseo de convertirse en un ser humano, es una perspectiva fascinante pero no un indicador de una independencia significativa", concluyó.