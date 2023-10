Paso a paso cómo usar tu celular como proyector: aplicaciones, accesorios y modelos

Cuáles son los teléfonos que pueden proyectar la pantalla en la pared. Qué aplicaciones se pueden descargar para duplicar la pantalla

En la era digital actual, los dispositivos móviles evolucionaron significativamente, y sus funciones se han expandido mucho más allá de la simple comunicación. Uno de los desarrollos más interesantes en este campo es la capacidad de algunos teléfonos para proyectar su pantalla en una superficie externa. En esta nota, examinaremos cuáles son los dispositivos móviles que tienen esta capacidad y cómo puedes convertir cualquier teléfono en un proyector.

Los teléfonos con proyector integrado son una rareza en el mercado, pero existen. Estos dispositivos ofrecen una experiencia única al permitirte proyectar imágenes, películas o presentaciones en una pared o pantalla más grande. A continuación, mencionamos algunos de los modelos que cuentan con esta característica:

LG V60 ThinQ: Este dispositivo cuenta con un proyector picoproyector de 1080p que es capaz de proyectar imágenes de hasta 100 pulgadas. Sony Xperia Pro-I: El Sony Xperia Pro-I presenta un proyector de 1080p con la misma capacidad de proyección de hasta 100 pulgadas. Motorola Moto G Pro: El Motorola Moto G Pro viene equipado con un proyector picoproyector de 720p que puede proyectar imágenes de hasta 70 pulgadas. Blackview Max 1: Este dispositivo ofrece un proyector de 1080p que permite proyectar imágenes de hasta 200 pulgadas.

Estos teléfonos ofrecen la comodidad de llevar un proyector incorporado en tu bolsillo, lo que te permite disfrutar de contenido multimedia en cualquier lugar. Sin embargo, es importante destacar que la calidad y potencia de estos proyectores no se comparan con los proyectores tradicionales de alta gama.

El celular LG V60 ThinQ tiene proyector

¿Qué ocurre si tu teléfono no tiene un proyector integrado?

La buena noticia es que aún puedes disfrutar de la funcionalidad de proyección mediante aplicaciones disponibles en Google Play Store y Apple App Store. Estas aplicaciones te permiten reflejar la pantalla de tu teléfono en televisores inteligentes, dispositivos como Chrome Cast o Apple TV, e incluso proyectores tradicionales. Algunas de las aplicaciones populares para esta función incluyen:

iProjection

Miracast

AirBeam TV

LetsView

Smart TV Cast

Smart Mirror

Screen Beam

Google Cast

AnyCast

AllCast

Mirroring360

ApowerMirror

Con la aplicación LetsView se puede proyectar la pantalla del teléfono en la televisión

Para utilizar una de estas aplicaciones, simplemente instalala en tu teléfono, abrila y seleccioná el dispositivo al que deseas conectarte. Luego, sigue los pasos de conexión proporcionados por la aplicación. Esta es una solución práctica para ampliar la visualización de tu contenido en una pantalla más grande sin necesidad de un proyector integrado.

En algunos casos, algunos modelos de teléfono que no cuentan con proyector incorporado tienen una función llamada "Screen Mirroring", que te permite duplicar la pantalla de tu teléfono en una televisión inteligente. Algunos de los modelos compatibles con esta función incluyen la serie A, J, S a partir del modelo S3, y Note a partir del Galaxy Note 2 de Samsung, así como iPhones con sistema operativo iOS 5.0 o superior.

Sin embargo, para aquellos dispositivos que no cuentan con esta función, es fundamental evitar aplicaciones no seguras o no autorizadas que prometen proyección a través de la cámara del teléfono. Estas aplicaciones pueden ser peligrosas y dañinas para los dispositivos y la privacidad del usuario.

Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es "Flashlight Video Projector", que permite proyectar la pantalla del teléfono en una pared o cualquier superficie. Estas aplicaciones suelen requerir la descarga de un archivo APK, que son servicios no aprobados por autoridades tecnológicas y que presentan riesgos significativos. La descarga de APKs de fuentes no confiables puede dañar tu dispositivo y exponer tus datos personales, lo que representa un riesgo de seguridad. Por lo tanto, se recomienda evitar estas aplicaciones y optar por soluciones más seguras y confiables, como las aplicaciones mencionadas anteriormente o la función de "Screen Mirroring" en dispositivos compatibles.