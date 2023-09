Argentina tiene el primer centro en Latinoamérica de excelencia comercial: conocelo por dentro

El espacio creado por Kimberly-Clark busca diseñar el futuro de los productos de consumo masivo, combinando tecnología, creatividad y colaboración

Kimberly-Clark, líder en innovación y compromiso sostenible, dio un paso clave con la apertura de su última apuesta estratégica: LA USINA. Este centro representa el firme compromiso de la compañía con la innovación y la colaboración constante, forjando soluciones que rompen barreras y transforman la experiencia de compra de sus consumidores.

En las instalaciones de LA USINA, Kimberly-Clark y sus socios comerciales trabajan codo a codo, fusionando saberes, creatividad y tecnología para dar vida a ideas transformadoras que dejan una huella profunda en el mercado de consumo masivo.

Aquí, la excelencia comercial y la empatía con el consumidor se entrelazan para crear una experiencia de compra única e inolvidable.

¿Qué es LA USINA?

LA USINA emerge como el nuevo epicentro de innovación y excelencia comercial de Kimberly-Clark. Este espacio nace con la visión de co-crear el futuro de las categorías de consumo masivo en las que la empresa participa, marcando desde su concepción un hito en innovación y colaboración.

Hoy, LA USINA renueva su compromiso y se eleva a un nivel superior, manteniendo intacto su espíritu de creatividad y su misión de superar todas las barreras que se interpongan en su camino.

El propósito inquebrantable de LA USINA y Kimberly-Clark es claro: crear valor para sus clientes y garantizar un crecimiento conjunto.

El origen del nombre "LA USINA" y breve repaso por su historia

LA USINA es el nombre original del primer Centro de Innovación y Creatividad en Shopper Marketing de Kimberly-Clark en América Latina. Proviene del primer edificio donde se estableció, en la ciudad de Buenos Aires.

En una de sus fábricas había un antiguo edificio que originalmente funcionaba como generador o "usina" de energía eléctrica para las máquinas de producción. Este edificio se encontraba en desuso y se transformó en un espacio que invitaba a los socios estratégicos de Kimberly-Clark de toda la región a pensar en innovación y creatividad.

La elección del nombre reflejaba el objetivo principal de la empresa en ese nuevo espacio: generar una energía que impulse a co-crear, generar ideas innovadoras y encontrar soluciones para superar las barreras con sus consumidores. La usina es una metáfora perfecta para lograrlo.

En 2012, Kimberly-Clark Argentina construyó el primer centro de innovación y creatividad en Shopper Marketing dentro de su fábrica de papeles en una de sus plantas de Buenos Aires. Este contaba con un estilo totalmente innovador, donde la creatividad estaba presente en cada detalle.

El proyecto inicial fue desarrollado en colaboración con el estudio de arquitectos "Guzmán-Grandi", y contó con la participación de diseñadores y artistas, convirtiendo a LA USINA en un centro de inspiración y un lugar único para colaborar con nuestros socios.

Representaba una nueva forma de trabajo, un espacio de reunión y colaboración para desarrollar soluciones que eliminen las barreras de compra, un área de experimentación para comprender y mejorar la experiencia de compra del consumidor. Pero en diciembre de 2018 LA USINA cerró sus puertas. Sin embargo, el legado continuó inspirando y sentando las bases para futuras iniciativas de innovación.

LA USINA cuenta con tecnologías de realidad virtual para ofrecer experiencias inmersivas

La Nueva USINA

En el año 2022 Kimberly-Clark South Cone (Argentina, Uruguay y Paraguay) se planteó como objetivo reforzar la cercanía con los clientes y llevar las relaciones de la empresa con los socios estratégicos a nuevos horizontes.

Bajo el nuevo propósito comercial de "Better Care, Better World, Better Growth", Kimberly-Clark se comprometió a crear valor para impulsar el crecimiento junto a sus clientes.

Con el objetivo de materializar esta visión, se decide construir una nueva USINA dentro de las oficinas comerciales en la ciudad de Olivos, provincia de Buenos Aires. En octubre de 2022, se dio inicio al proyecto USINA OLIVOS, uniendo a equipos multidisciplinarios del área comercial, de soporte tecnológico, arquitectos y diseñadores.

Después de 8 meses de intenso trabajo colaborativo, en julio de 2023 se inauguró LA USINA de Olivos, con el objetivo de ser el primer centro mundial de excelencia comercial. Esta nueva USINA refleja la visión y evolución de Kimberly-Clark, además del compromiso con la innovación, el crecimiento sostenible y nuestros consumidores.

Características de la nueva USINA

LA USINA de Olivos ha sido diseñada para ser un espacio inspirador y funcional que fomenta la colaboración y el intercambio de ideas. Cuenta con una estética moderna y vanguardista, combinando elementos futuristas con una atmósfera acogedora y profesional.

Un recorrido por LA USINA:

Al ingresar, una sala de recepción da la bienvenida. Se recorren los 150 años de historia de Kimberly-Clark , una empresa impulsada por la innovación desde sus inicios, con hitos que han marcado este camino y un futuro que busca construir junto a sus socios

da la bienvenida. Se recorren los , una empresa impulsada por la innovación desde sus inicios, con hitos que han marcado este camino y un futuro que busca construir junto a sus socios Luego se puede encontrar el CAFÉ CONCIENCIA , un espacio cálido pensado para compartir charlas informales para destacar el liderazgo con sostenibilidad de Kimberly-Clark, sus asociaciones con causas y comunidades, y los objetivos a 2030 de reducción de huella ambiental.

, un espacio cálido pensado para compartir charlas informales para destacar el liderazgo con sostenibilidad de Kimberly-Clark, sus asociaciones con causas y comunidades, y los objetivos a 2030 de reducción de huella ambiental. El siguiente espacio es la ZONA DE INMERSIÓN , una sala equipada con las últimas tecnologías de realidad virtual y mapping , donde los equipos pueden sumergirse en experiencias inmersivas para comprender aún mejor a los shoppers.

, una sala equipada con las últimas , donde los equipos pueden sumergirse en experiencias inmersivas para comprender aún mejor a los shoppers. La Usina cuenta con un showroom donde se vivencia la excelencia en ejecución basada en insights de mercado.

donde se vivencia la excelencia en ejecución basada en insights de mercado. En este espacio, se podrán observar góndolas físicas y digitales , así como probar y ver productos.

, así como probar y ver productos. Para cerrar el recorrido, se puede acceder a un AUDITORIO con capacidad para 40 personas, ideal para la realización de talleres, charlas, presentaciones y coworking.

LA USINA se propone trazar el futuro de los productos de consumo masivo

Actividades en LA USINA

En LA USINA, se pueden llevar a cabo diversas actividades que la llenan de vida y donde se destacan los workshops, reuniones con clientes y para estudiantes. Estas impulsan la innovación y la co-creación y las más destacadas son: