Elon Musk habló de todo: cuándo espera ganar plata con Twitter y el desembarco de Tesla en la región

El empresario se refirió a distintos temas referidos a la red social y a la compañía de vehículos autónomos, que llegará a Latinoamérica. Los detalles

Elon Musk reveló cuándo espera ganar dinero con Twitter, red social que compró en octubre del año pasado por 44.000 millones de dólares en una mediática operación.

El empresario confesó que la plataforma podría tener "flujo de caja positivo" el próximo trimestre.

"No quiero ser pájaro de mal agüero, pero creo que tenemos una oportunidad de tener un flujo de caja positivo el próximo trimestre", señaló el multimillonario en una entrevista en un evento de Morgan Stanley que se transmitió por internet.

Además, Musk explicó que este cambio en los números de la plataforma se daría gracias a un aumento de usuarios en la red social y a una reducción en los costos.

Según el empresario, Twitter es la app de noticias "número uno del mundo", cuenta con 500 millones de usuarios activos y 250 millones de usuarios diarios.

"Conseguimos entre 120 y 230 millones de horas de atención humana por día, en promedio. Y lo realmente interesante y simplemente sorprendente es lo poco que se monetiza", lamentó.

Tras la adquisición de Twitter por parte de Musk, la red social tuvo momentos turbulentos.

Burlas a empleados: Musk se disculpó

Haraldur Thorleifsson fue uno de los 200 empleados despedidos de la compañía. Pero al igual que muchos de sus (ex) compañeros, se enteró de la noticia al no poder ingresar al sistema.

Luego de nueve días sin recibir respuesta de Twitter sobre si seguía o no con trabajo, Thorleifsson decidió enviarle un tuit a Musk para ver si podía captar la atención del empresario y obtener una respuesta acerca de su extraña situación laboral.

A la larga obtuvo su respuesta después de un intercambio surrealista de tuits con Musk, que procedió a interrogarlo sobre su trabajo, cuestionó su discapacidad y su necesidad de arreglos especiales (Thorleifsson, mejor conocido como "Halli", sufre distrofia muscular y utiliza una silla de ruedas).

Además, Musk lo acusó de confrontarlo en público "para obtener una gran liquidación monetaria".

"Quisiera disculparme con Halli por malentender su situación. Estuvo basada en cosas que se me informaron que no eran ciertas o, en algunos casos, sí eran ciertas, pero no significativas", tuiteó.

Thorleifsson, que vive en Islandia, ya no seguirá en la compañía: "Voy a abrir un restaurante en el centro de Reikiavik muy pronto", tuiteó.

Elon Musk compró la red del pajarito por u$s 44 mil millones

Tesla desembarca en la región

En un mes y medio más podría colocarse "la primera piedra" de la mega fábrica de Tesla en Nuevo León, al norte de México, y debería estar en operaciones para finales de este año o inicios del 2024.

La obra representará una inversión inicial de 5.000 millones de dólares, además de que generará unos 35.000 empleos, entre directos e indirectos.

"Para no especular sobre los términos (el tiempo en el que estará ya en operaciones) la planta de Shanghai fue una réplica de Austin: el mismo proceso, la misma planta, el mismo modelo y la hicieron en nueve meses. Acá es mucho más ambicioso, están hablando de una planta que con un nuevo sistema de ensamble va a crear un nuevo modelo que es el más económico del mundo", explicó Musk.

La planta será la primera de producción de automóviles de Tesla en Latinoamérica y la quinta de todo el mundo, tras las que ya operan en Fremont y Austin (Estados Unidos), Shanghai (China) y Berlín (Alemania).

Además, el empresario confirmó que se implementará una política de baja de precios para recuperar mercado.

La medida alcanza a sus dos vehículos más caros, el Model X y el Model S, para incentivar la demanda y ante el aumento de la competencia en el sector.

El nuevo precio básico del Model X, un todocaminos SUV, es de 99.990 dólares, alrededor de un 9 % menos que antes. Mientras, el precio de la berlina Model S se sitúa ahora en 89.990 dólares, lo que supone una reducción del 5 %.