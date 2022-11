Bitso va más allá de una "Prueba de Reservas" y lanza "La Prueba que Importa"

La exchange adelantó que trabaja en una instancia que va más allá de transparentar las reservas para asegurar a sus clientes que sus fondos están seguros

Bitso, la plataforma de criptomonedas presente en América Latina, publicó su propio punto de vista respecto a la "Prueba de Reservas", medida adoptada por diferentes exchanges tras el colapso de FTX.

Según un documento publicado por la compañía, Bitso trabaja en "La Prueba que Importa", instancia que va más allá de transparentar las reservas para asegurar a sus clientes que sus fondos están seguros.

La empresa resaltó que algunas de las pruebas de fondos o pruebas de reservas son sólo listas de carteras (wallets), y aunque se convirtió en una práctica habitual en el sector, genera preocupación por dos razones principales:

No se demuestra la propiedad de las claves necesarias para mover las monedas de los wallets del intercambio.

No hay garantía de que las monedas de estos wallets sean suficientes para cubrir todas las obligaciones del intercambio.

"Para ser solvente, los activos deben ser mayores que los pasivos. En otras palabras, ser solvente significa que, dados los activos y pasivos actuales, si los clientes tuvieran que retirar el 100% de sus fondos simultáneamente, podrían hacerlo", mencionó Bitso en su blog.

Y añadió: "Mientras los clientes no conozcan el número de pasivos, no pueden saber si una empresa es solvente o no".

Bitso lanza "La Prueba que Importa" para que sus clientes conozcan cuáles son los pasivos que posee la empresa

Bitso lanza "La Prueba que Importa": todos los diferenciales

La exchange recomentó a los clientes que se centren en "La Prueba que Importa", que para Bitso es la prueba clave, ya que demuestra que el saldo total de las reservas es suficiente para cubrir el total de pasivos (el importe total del balance de los clientes).

Por definición, la solvencia se demuestra comparando los activos y los pasivos por moneda.

Bitso lo hace desde 2019 gracias a la licencia de custodia de criptomonedas de la empresa.

"Somos una plataforma de reserva global completa, lo que significa que tenemos activos para cada uno de los depósitos de nuestros clientes, y no tocamos estos fondos sin su permiso explícito", resaltó la compañía.

Y agregó: "Trabajamos en varias estrategias para ofrecer transparencia a nuestros clientes, pero algunas de estas acciones llevan tiempo porque no queremos hacerlo rápido, queremos hacerlo bien".

Las cinco acciones que Bitso incluye en su Prueba que Importa:

Un árbol de Merkle y un informe de solvencia : un mecanismo para validar el saldo del cliente. La empresa se comprometió a tenerlo en menos de un mes

: un mecanismo para validar el saldo del cliente. La empresa se comprometió a tenerlo en menos de un mes Auditoría de terceros : Bitso está en búsqueda un externo con quien asociarse para que valide pasivos y activos y responda sobre la solvencia

: Bitso está en búsqueda un externo con quien asociarse para que valide pasivos y activos y responda sobre la solvencia Grupo de trabajo del sector : Bitso se ha puesto en contacto con muchas empresas de renombre y líderes del sector para trabajar juntos en la construcción de un estándar para la industria

: Bitso se ha puesto en contacto con muchas empresas de renombre y líderes del sector para trabajar juntos en la construcción de un estándar para la industria Prueba de conocimiento cero ("ZK" por sus siglas en inglés): esta prueba criptográfica demuestra cuándo algo es cierto sin revelar ninguna información del cliente

("ZK" por sus siglas en inglés): esta prueba criptográfica demuestra cuándo algo es cierto sin revelar ninguna información del cliente Trabajo estrecho con los reguladores: a medida que las criptomonedas continúan evolucionando, Bitso se compromete a compartir las mejores prácticas del sector y a crear marcos normativos que creen una industria más transparente, segura y responsable.

La Prueba que Importa, la instancia que impulsa Bitso para que sus usuarios estén realmente tranquilos

"Lo sorprendente de las criptomonedas es que prometen un futuro que elimina la necesidad de que un tercero garantice la confianza. Nuestra visión de futuro se basa en permitir que cualquier persona demuestre que sus fondos están bien guardados sin tener que recurrir a un tercero", remarcó la firma.

"Estamos ansiosos por conseguir un estándar de la industria que mantenga a todos los participantes totalmente responsables ante sus clientes en todo momento. En Bitso estamos trabajando incansablemente para que esto ocurra", cerró el blog.