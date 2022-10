Como en este Halloween, de esta manera podrás enfrentar tus miedos... pero cripto

El mundo de las criptomonedas y de la Web3 puede ser un lugar aterrador, lleno de mitos, rumores e inexactitudes, por lo que en este Halloween, Binance lanzó una serie educativa que tiene como objetivo desmitificar el mundo de la Web3 y de las criptomonedas.

En una encuesta reciente en las redes sociales para averiguar qué es lo que más teme la gente en relación con las criptomonedas, se reveló que casi el 30% de los encuestados consideraba que no tener suficiente información era suficiente para asustarlos y el 42,8% dijo que había temores en torno a la incertidumbre y la volatilidad del mercado.

Con el fin de ayudar a la gente a sentirse menos asustada y mostrar que la blockchain y los activos digitales no son un montón de abracadabra, Binance está lanzando una nueva campaña para ayudar a educar y desmitificar, haciendo que el mundo cripto sea mucho menos espeluznante.

Binance ha lanzado una serie educativa en las redes sociales en la que "Winny, la bruja de Web3" explorará los miedos más comunes dentro del mundo de Web3. La gente podrá ver a Winny embarcarse en un "viaje de truco o trato" a través de Twitter, donde se disiparán las ideas erróneas, los mitos y los rumores más comunes.

La serie educativa examinará cinco áreas clave que surgen cuando se pregunta a la gente qué les asusta de las criptomonedas, incluyendo la volatilidad, las estafas, la regulación y la utilidad.

