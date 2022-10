Horizon, el metaverso que nadie visita: ¿podrá levantarlo Meta?

Cuando Facebook cambió su nombre a Meta para focalizarse en el metaverso, grandes eran sus proyectos y la esperanza de atraer multitudes, pero no ha pasado

Luego de anuncias su cambio de nombre y objetivos, Meta lanzó con bombos y platillos Horizon, su primer mundo virtual. Pero las expectativas de público no se han cumplido, y muchos lo consideran un fracaso.

Así lo recoge The Wall Street Journal, que accedió a documentación interna de la compañía que demuestra que las cosas no sólo no van como lo esperado, sino que son peores de lo que se pensaba.

Cuando se anunció, se esperaba que Horizon atrajera a unas 500.000 personas por mes a participar del mundo virtual. Pero eso no pasaba, así que oficialmente rebajaron la cifra a 280.000. La realidad es que a tres meses de haber sido lanzado, sólo se han inscrito 200.000 personas.

A eso se le suma que luego de ese pico, ha comenzado a descender. Si en un momento ante un determinado ecorrido había 400 visitantes, ahora hay 150 o menos.

Por otro lado se vio que no hay retención de los usuarios, y que luego de un tiempo se van, y no vuelven. Un dato que asusta: la cantidad de personas en líneas al mismo tiempo, está por detrás de Second Life en 2003, o del más reciente VR Chat.

Eso hace que sus espacios interactivos estén vacios, y no se atraiga a los millones esperados que atraen a otras redes sociales, incluidas las propias.

Es más, según estadísticas internas a las que accedio el medio, sólo el 9% de los mundos creados por creadores son visitados por al menos 50 personas. Es decir, la mayor parte no son visitados por nadie.

Y eso si se habla de soft, pero en harware pasa lo mismo: más de la mitad de los auriculares de realidad virtual Quest no se utilizan 6 meses después de la compra.

La frutilla del postre es el resultado de una encuesta de Horizon a la que accedió The Wall Street Jorunal, que dice que los usuarios no pueden encontrar los mundos virtuales del metaverso que les gustan, así como a otras personas, los participantes no parecen reales, y que los avatares no tienen piernas.

El desafío de Meta

Claro está, desde Meta siguen apostando al tema, y tratan de mantener la frente en alto y sentirse optimistas, ya que creen que hay que esperar y que tomará años el que la gente se acostumbre.

Pero la relidad es que con todos esto, la propia Meta ha suspendido el lanzamiento de nuevas funciones del metaverso, hasta no solucionar los problemas actuales y mejorar la experiencia actual.

Y el que sus acciones hayan bajadocasi un 60 % en el último año, mete presión y no ayuda.

"Estamos tratando de aterrizar en la luna y la gente se queja de que la máquina de café no funciona", dijo por su parte Rolf Illenberger, director ejecutivo de la empresa de software de realidad virtual VRdirect en relación con los problemas de Horizon.

Y no hay acuerdos internos sobre si darle una impronta social a Horizon, o focalizarse en juegos, siendo lo social por lo que apuesta Zuckerberg.

También hay quejas sobre la conducta de muchos usuarios en el metaverso, y que no hay controles para solucionar eso.

Como comentan desde Business Insider España: en los últimos tiempos, otras figuras del universo tecnológico, como el CEO de Apple, han mostrado en público sus dudas sobre el futuro del metaverso. Tim Cook cree que la mayoría de la gente ni siquiera podría definir el metaverso y mucho menos pasar largos periodos de tiempo de su vida en el interior de este mundo virtual.