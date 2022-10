Amazon, de remate: cómo comprarte todo en el nuevo Prime Day desde Argentina y recibirlo en tu casa

El evento especial de ofertas, el segundo en su tipo de este año, estará vigente hasta este miércoles 12 de octubre. Las ofertas más destacadas

El segundo Amazon Prime Day de 2022 inició este martes y tendrá una duración de 48 horas, donde los usuarios del gigante del comercio electrónico podrán acceder a importantes descuentos en artículos seleccionados.

Entre el abanico de oportunidades se pueden encontrar artículos de reconocidas firmas como Apple, Samsung, LG y del propio Amazon, entre otras.

Estos precios especiales se presentan como una interesante oportunidad para comprar productos rebajados, cuyos valores, sin ningún tipo de promoción, serían imposibles para muchas personas tras la eliminación, dispuesta por el Banco Central (BCRA), de la posibilidad de abona en cuotas este tipo de operaciones, y los recargos por compras en el exterior.

A continuación, te enumeramos las más destacadas (y con stock limitado):

GHD Helios, secador de pelo profesional con tecnología aeroprecis, Burdeos. Precio de la oferta u$s119.63 (descuento del 27 %)

Philips Sonicare DiamondClean Serie 9000 (Pack doble de cepillos de dientes eléctricos sónicos, dientes y encías más limpias, conectados con App, en blanco), por u$s194.53 (descuento del 33%).

También entre los destacados del Amazon Prime Day se encuentra el teléfono inteligente Samsung Galaxy M13 (Libre, con 4GB de RAM, 64 GB de Almacenamiento, colores varios) por un precio final de u$s125.48 (ahorro del 25%).

Oferta teléfono inteligente Samsung en el Amazon Prime Day

Más productos destacados del Amazon Prime Day 2022 de octubre

HUAWEI FreeBuds SE Semi-In-Ear Auriculares Bluetooth 5.2 inalámbricos, Cómodos de Llevar, Diseño Premium, Sonido, 24 Horas de batería, Cancelación de Ruido en Llamadas por 2 micrófonos, Blanco por u$s39.88 (ahorro del 18%).

PLAYMOBIL Back to the Future Back to the Future DeLorean, por u$s30.18 (ahorro del 16%)

Nokia Smart TV - 32 Pulgadas (80 cm), Android TV (HD, HDR10, WLAN, DVB-C/S2/T2, Google Play Store, Netflix, Prime Video, Disney+), por u$s164.39 (descuento del 34%).

¿Cómo comprar en el exterior a través de los boxes?

En las compras puerta a puerta al exterior cobran relevancia los servicios conocidos como "boxes", es decir, empresas que poseen depósitos en Estados Unidos (principalmente, en ciudades Miami) que permiten:

Comprar en cualquier ecommerce del mundo

Utilizar el domicilio del "box" en EEUU para recibir la compra

Una vez que llega el pedido, lo guardan en un "box"

Se encargan de transportarlo al domicilio del usuario y los trámites aduaneros

El "delivery" a la Argentina se abona al dólar oficial

En este marco, los argentinos pueden aprovechar el free shipping (envío gratuito) que ofrecen eBay, Amazon u otros comercios online en territorio estadounidense y hasta las tiendas chinas como Aliexpress. Y agrupar todas sus compras en un solo pedido.

Refuerzan el cepo al "puerta a puerta": AFIP baja el tope para hacer compras online

Para darle respiro a las endebles reservas de dólares que posee el Banco Central (BCRA), desde el Gobierno se dictaron una serie de medidas que buscan restringir (y desalentar) los consumos en dicha moneda. En esa línea, AFIP sumó una nueva limitación que impacta el sistema "puerta a puerta".

Se trata de la baja en el monto máximo que tienen disponibles los usuarios para comprar productos, cuyos envíos al país se realizan a través de correos privados (o couriers).

Esta medida, que refuerza el cepo que rodea a la divisa norteamericana, fue informada a través de la Resolución General 5260/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Los nuevos topes del puerta a puerta

La modificación publicada por la AFIP baja de u$s3.000 a u$s1.000 el tope para las compras online en el exterior vía Courier.

La medida, que lleva la firma de Carlos Daniel Castagneto (quien reemplazante de Marcó del Pont en la AFIP), se decidió tras detectar irregularidades en el régimen, "las cuales derivaron en denuncias infraccionales y/o penales".

La Resolución General 5260/2022, en su artículo 1, explica que se establecen "los lineamientos operativos aplicables a los envíos que ingresen a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier, destinados a personas humanas o jurídicas, conformados por hasta TRES (3) unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial donde el peso total del envío sea de hasta CINCUENTA KILOGRAMOS (50 kg) y el valor FOB de las mercaderías consignadas a un mismo destinatario no excedan los DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL (U$S 1.000.-) por vuelo".