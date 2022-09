Refuerzan el cepo al "puerta a puerta": AFIP baja el tope para hacer compras online

La Administración Federal de Ingresos Públicos endureció los requisitos para adquirir productos en el exterior vía couriers. Los detalles

Para darle respiro a las endebles reservas de dólares que posee el Banco Central (BCRA), desde el Gobierno se dictaron una serie de medidas que buscan restringir (y desalentar) los consumos en dicha moneda. En esa línea, AFIP sumó este viernes una nueva limitación que impacta el sistema "puerta a puerta".

Se trata de la baja en el monto máximo que tienen disponibles los usuarios para comprar productos, cuyos envíos al país se realizan a través de correos privados (o couriers).

Esta medida, que refuerza el cepo que rodea a la divisa norteamericana, fue informada a través de la Resolución General 5260/2022 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Los nuevos topes del puerta a puerta

La modificación publicada por la AFIP baja de u$s3.000 a u$s1.000 el tope para las compras online en el exterior vía Courier.

La medida, que lleva la firma de Carlos Daniel Castagneto (quien reemplazante de Marcó del Pont en la AFIP), se decidió tras detectar irregularidades en el régimen, "las cuales derivaron en denuncias infraccionales y/o penales".

La Resolución General 5260/2022, en su artículo 1, explica que se establecen "los lineamientos operativos aplicables a los envíos que ingresen a través del Régimen de Importación por Prestadores de Servicios Postales PSP/Courier, destinados a personas humanas o jurídicas, conformados por hasta TRES (3) unidades de la misma especie y que no presuman finalidad comercial donde el peso total del envío sea de hasta CINCUENTA KILOGRAMOS (50 kg) y el valor FOB de las mercaderías consignadas a un mismo destinatario no excedan los DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL (U$S 1.000.-) por vuelo".

Otras medidas contra el "puerta a puerta"

En julio pasado el BCRA dictó una medida que golpeó de lleno a plataformas como TiendaMia al prohibir el sistema especial de compras en cuotas.

En diálogo con iProUP, desde la compañía Aerobox explican que para las empresas que brindan el servicio de depósito en Estados Unidos la operatoria continuó de la misma manera tras la medida.

"Las plataformas que brindamos este servicio de box damos la posibilidad de comprar en el portal del mundo que uno desee, y no como otras que funcionan como un marketplace. Es decir, que te limitan a adquirir lo que ya ofrecen en su web", añaden a este medio.