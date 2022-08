Massa, día 1: qué hará para impulsar la industria del conocimiento (y el dólar freelance)

El flamante "superministro" puso a la industria del conocimiento a la par de otros sectores que podrán impulsar el ingreso de divisas al país

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró este miércoles que la Argentina "tiene la oportunidad de transformarse en un gran jugador mundial" al destacar sus riquezas en recursos energéticos, minerales, proteínas y conocimiento, factores que "definen la riqueza de los países".

Con respecto a la Economía del Conocimiento, el flamante funcionario señaló que se creará un régimen cambiario especial para este sector y que se pondrá "en marcha un programa para formar en los próximos 12 meses a 70 mil nuevos programadores". Así, el Gobierno seguramente seguirá trabajando junto a la Cámara del Software para generar estos nuevos talentos.

¿Cuánto creció el salario IT en Argentina?

La CESSI suena como una de las posibles socias para generar nuevos profesionales IT y hace poco más de un mes lanzó oficialmente el proyecto #YoProgramoEnMiCiudad que deriva de la iniciativa Software as a Future – SaaF – impulsada por la CESSI.

El proyecto tiene como objetivo crear redes de trabajo entre las empresas socias de CESSI y las ciudades del país, ofreciendo un acompañamiento a quienes se están formando en el área del software.

Por otro lado, busca incentivar el desarrollo de semilleros, cursos y programas complementarios de pasantías que contribuyan a la formación de nuevos talentos para que puedan acceder a su primer empleo en la industria del software.

"Desde CESSI queremos crear 400.000 nuevos empleos y generar más de 20.000 millones de dólares de producción bruta anual al año 2031, convirtiendo a la industria del software en la segunda más importante del país en generación de riqueza. El proyecto #YoProgramoEnMiCiudad, viene a ser un eslabón más en la cadena necesaria para lograr este ambicioso objetivo", asegura Blas Briceño vicepresidente de CESSI e impulsor del programa SaaF.

Los municipios, como primer nivel del Estado, son uno de los protagonistas del #YoProgramoEnMiCiudad ya que en estos recaerá la responsabilidad de habilitar un espacio físico, con equipamiento y buena conectividad, que servirá de punto de encuentro para generar una comunidad entre todas las personas que cursan carreras IT.

Los institutos educativos también tendrán un rol fundamental dentro del proyecto, servirán de espacios para diseñar e implementar cursos formativos complementarios en el área de tecnología que sumarán a la formación de las personas del municipio.

El SaaF busca articular a todos los actores: estado municipal, instituciones educativas y a las empresas privadas, dentro de un ecosistema que permita brindar más oportunidades a personas que hoy están interesadas o se están formando en el área del software para crear nuevos puestos de trabajo de calidad y desarrollar la economía del conocimiento en Argentina.

Los salarios de esta industria vislumbraron un crecimiento del 85% en 2021 con respecto al año anterior y alcanzaron a enero de 2022 un promedio de $210.600.

Con este incremento, los salarios del sector se ubicaron el año pasado 34,1 puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tasado en 50,9%.

Así lo reflejan datos de una encuesta elaborada por la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi), que demostraron también que estos sueldos triplicaron los $78.600 de la Canasta Básica Familiar del mismo mes medida por el Instituto Nacional de Estadistíca y Censos (Indec).

Con vistas a las priemras cifras que pueda arrojar 2022, la Cessi proyectó que para julio de este año la media será de $275.000.

La media es un concepto estadístico que indica el valor de la variable de posición central en un conglomerado de números. Es decir que para este caso la mitad de los trabajadores del software percibieron en enero sueldos por encima los $210.600.

De acuerdo al trabajo realizado por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (Opssi) del Cessi, los salarios de las firmas de Software ocupan la 8º posición entre 86 ramas registradas.

Según el estudio, los asalariados del sector están entre el 4% y el 5% de los que más ganan entre todos los trabajadores de la actividad privada en promedio.

La estadistíca fue desarrollada por el organismo en base a un relevamiento del Opssi efectuado a 213 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de tecnología a nivel nacional, que emplean a más de 35.000 asalariados en conjunto.

Sergio Candelo, presidente de la entidad, aseguró en un comunicado que "la industria del software emplea a más de 130.000 personas y a través del programa Software as a Future (SaaF), buscamos capacitar a nuevos profesionales y lograr más de 400.000 empleos formales, de calidad, inclusivos y federales para 2031".

Según otros calcúlos, se detalló que entre 2019 y 2021 la industria creó 18.541 nuevas posiciones laborales.

Dólar del conocimiento

El Banco Central ya había creado un régimen de libre disponibilidad de divisas para empresas y freelancers que vendan al mundo prestaciones relacionadas con ciertas profesiones, como informática, contabilidad, publicidad, arquitectura e ingeniería, entre otras. Por lo que se espera que se trabaje en ampliarlo.

Martín Litwak, abogado y CEO de Untitled Strategic Legal Consulting, recuerda a iProUP que cualquier cepo implica una distorsión de los términos de intercambio que libremente determinarían los individuos, ya que afecta precios, recaudación y libertades.

"Asimismo, cualquier tipo de flexibilización es positiva. Dicho esto, la realidad es que la medida debería ser para todos, para siempre y sin límites de números", enfatiza el letrado.

Sebastián M. Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, señala a iProUP que Mercado Libre y Globant son dos de los grandes players dentro de la economía del conocimiento en Argentina. Sin embargo, esta medida no les genera una gran ventaja.

No obstante, los unicornios tienen más "cintura" ante los avatares del dólar. Según Domínguez, han deslocalizado parte de sus operaciones por los problemas que genera la liquidación de divisas al tipo de cambio oficial y la imposibilidad de retener talentos.

Domínguez hace hincapié en que para estas compañías es importante mantener a su personal argentino, ya que de este modo logran remuneraciones muy competitivas con respecto al resto de la región y a lo que podrían cobrar como freelancers para el exterior.

"En este contexto, obtener una parte de las exportaciones de libre disponibilidad para abonar sueldos en dólares facilita la retención, ya que el empleado cobra al cambio oficial y puede hacer una operación de dólar MEP para convertir cada dólar a $220", explica el experto.

Añade que "pueden pagar hasta el 20% del salario en moneda dura pero, a los fines de las cargas sociales, se sigue tomando la cotización oficial. Al empleado le queda un beneficio exento del Impuesto a las Ganancias, no le descuentan aportes sobre ese diferencial y la empresa no que hacer contribuciones extra", señala.

Por su parte, Guillermo Navarro, abogado especializado en derecho tecnológico y Propiedad Intelectual, señala a iProUP que para definir si hay ganadores claros, es clave analizar hacia dónde prestan sus servicios y desde dónde se contratan.

Para los expertos, el dólar del conocimiento no resuelve la cuestión de fondo

"Es una medida auspiciosa, aunque insuficiente. Los u$s1.000 mensuales no alcanzan para resolver el tema de fondo. No creo que haya ganadores, si bien hay algún tipo de ventaja", apunta.

En el mismo sentido, Domínguez cree que a los que más beneficia esta medida es a los freelancer que no reportan su actividad a la AFIP: "Exportan servicios de forma marginal, cobran en el exterior en criptomonedas o en una cuenta en el extranjero y no declaran nada en Argentina. Además, son personas que no compran dólar MEP en el país".

"Con esta medida, quizás se logre que se regularice y exterioricen ventas por prestaciones de servicio de hasta u$s1.000 mensuales o u$s12.000 anuales. Tendrían la libre disponibilidad de divisas y podrían vender dólar MEP pero no comprar", señala Domínguez.

"Aquel que hoy declara las exportaciones y las liquida en el mercado oficial, va a mantener esos dólares libres, pero si hacía operaciones MEP ya no las va a poder hacer. Creo que esto beneficia a las personas y a las grandes firmas, en tanto que a las pequeñas y medianas les va costar aplicar este régimen", enfatiza.

Por eso, se espera que Massa flexibilice el "dólar del conocimiento" para que más empresas y freelancers ingresen dólares al país.