Ponés pesos y salís con dólares en un clic: una a una, las opciones que tenés a mano, sin topes y 100% legal

Los argentinos tienen algunas alternativas para comprar dólares de manera legal y sin las limitaciones que posee el mercado de cambio. Las claves

En tiempos de cepo, inflación galopante y dólar blue indomable son pocas las opciones que le quedan al ahorrista para refugiarse en moneda dura sin pasar por el mercado de cambio.

En efecto, hay una serie de instrumentos que permiten invertir en pesos y conseguir billetes verdes más allá del cupo mensual de u$s200 impuesto por el Banco Central.

En este sentido, distintas financieras y fintech lanzaron funciones que permiten utilizar estas herramientas en pocos pasos, desde el celular o PC, de forma legal y sin ser un experto en finanzas.

¿Qué es el dólar MEP y cómo se opera?

Una de las formas más "instantáneas" de dolarizarse mediante el Mercado Electrónico de Pagos (MEP), mecanismo que muchas plataformas simplificaron en un botón "Dólar MEP" para hacerlo de forma automática. Así, con un clic se desata el proceso:

Compra de un bono argentino nominado en dólares con los pesos de la cuenta

Venta en el exterior de ese título para obtener los "verdes" y se acrediten en la cuenta

El cliente no debe realizar esos pasos ni estar pendiente del parking de 24 horas para concretar la operación

"El usuario solo decide la cantidad que quiere operar y la aplicación se encarga de manera automática de comprar y vender los bonos para que el cliente pueda retirar los dólares al día hábil siguiente", señala a iProUP Pablo Juanes Roig, cofundador y CEO de Banza.

Este botón se hizo cada vez más popular y ya son varias plataformas que lo tienen: Balanz, Portfolio Personal Inversiones, BullmarketBrokers, Ualá y Reba, por mencionar algunos nombres.

Mauro Mazza, operador de Bullmarket, ejemplifica la modalidad: "Ponés hoy 5.000 pesos y, como el precio el dólar MEP está en $263, obtenés unos 18 dólares", al día siguiente, tras completar las 24 horas que requiere la operación para completar la transacción.

El "Botón MEP" es un recurso que varias plataformas digitales ofrecen a los usuarios

Esta operatoria es muy sencilla y no requiere ingresar al mercado de cambios, por lo que no existen topes. El bono utilizado es el más líquido del mercado: Bonar 2030 (AL30), que tiene cotización local en pesos y dólares.

¿Qué son los CEDEAR y cómo permiten dolarizarse?

Los certificados de depósito argentinos (CEDEAR) son "fracciones" de acciones de firmas de primer nivel que cotizan en Nueva York y pueden comprarse con pesos en el mercado local.

Así, se convierten los fondos automáticamente al contado con liquidación, mientras que al vender se hace el proceso inverso, al precio del momento de la venta en pesos, aunque hay plataformas que permiten retiro en moneda estadounidense.

Este instrumento posee varias ventajas:

Escapan de gran parte del riesgo argentino

Permiten cubrirse de una eventual devaluación

Algunas empresas (las industriales, en general) pagan dividendos en dólares que llegan a la cuentas del inversor

Con la suba de la acción en Wall Street se ganará en dólares (y ante la baja la pérdida será menor por el contrapeso del CCL)

Según cifras aportadas por Banza, los CEDEAR son cada vez más populares:

320% aumentó el volumen de operaciones entre 2020 y 2021

230% avanzó en el último año

"Aunque el ritmo de crecimiento de operaciones se ralentiza este año, siguiendo la corrección de los mercados globales, continúa la tendencia respecto a la negociación de acciones argentinas: hoy se opera más del doble de CEDEAR que de acciones locales en la Bolsa", confía Juanes Roig.

Además, destaca que "los papeles más elegidos por los usuarios de Banza son los de Apple, Mercado Libre, Tesla, Coca-Cola, Amazon y Nvidia".

Además, a principios de año se lanzaron los CEDEAR de varios ETF (Exchange Traded Funds), es decir, fondos que siguen o replican la evolución de un índice, sector o conjunto de empresas y tienen un doble atractivo:

Permiten diversificar , al no atarse al riesgo que supone una acción individual

, al no atarse al riesgo que supone una acción individual Se exponen a una amplia gama de activos líquidos, como índices, materias primas, sectores de la economía o mercados emergentes

"Los estrategas de Banza recomiendan CEDEAR de Barrick Gold, Exxon Mobile, Tenaris, Vista y Pfizer", agrega el directivo, aunque aclara que estas sugerencias pueden variar semana a semana.

Desde Balanz remarcan a iProUP que se puede invertir en CEDEAR "en empresas puntuales que nos gusten o acceder a packs recomendados que ofrecemos atacando las tendencias del mercado".

"Por ejemplo, ofrecemos el pack Dividend Yield, que hace foco en empresas con flujos de dividendos constantes y presencia marcada en su industria, como Altria (industria de tabaco y bebidas), Exxon Mobil (petrolera), Coca-Cola (bebidas) y Procter & Gamble (cuidado personal)", completan.

En cuanto a los CEDEAR de ETF, desde Balanz ofrecen un pack que se compone de SPY (replica el índice S&P 500), DIA (Dow Jones) y XLF (70 empresas de la industria financiera).

¿Cómo dolarizarse con bonos públicos y deuda de empresas?

Para el inversor más agresivo, lo más atractivo en rentabilidad son los bonos, que dan una renta fija en dólares -generalmente semestral- y que, con el riesgo país argentino a 2.500 puntos, cotizan al 23-30% de su valor nominal.

Los expertos remarcan que si posee poca aversión al riesgo y se puede aguantar unos tres años, son una muy buena opción, sobre todo para aquellos emitidos bajo legislación de Nueva York.

Ademaś, los analistas ven opciones de compra: sólo hay que sentarse a esperar y que no se declare en el medio una reestructuración. Pero, aunque la hubiera, al estar tan bajos los valores, no se ven pérdidas sino menores ganancias.

Desde Balanz agregan que que "en el universo de títulos públicos, el riesgo es mayor pero también el retorno esperado, por lo que se recomienda exclusivamente para perfiles agresivos de mediano a largo plazo. Destacamos la parte corta de la curva, como el GD30 y GD35, ambos bajo ley New York".

Otra opción de renta fija son las obligaciones negociables (ON), es decir, títulos de empresas consolidadas. "Existen opciones para diferentes perfiles de riesgo, siempre priorizando las emisiones con legislación New York", subraya a iProUP Mateo Sarsur, head sales trader de Balanz, quien recomienda las siguientes ON según el tipo de inversor:

Conservador: rendimientos esperados en torno al 5% anual, como Pan American Energy 2027 o Arcor 2023

Moderado: cercanas al 8%, como Telecom 2026

Agresivas: por encima del 12%, como YPF 2025

¿Cómo dolarizarse con los Fondos Comunes de Inversión?

Otra forma de invertir pesos y convertirlos a dólares son los fondos comunes de inversión, en los que se delega el conocimiento y toma de decisiones pues son administrados por profesionales y siguen una estrategia específica.

Existen más de 650 fondos en la industria, bajo dos modalidades:

Hard dollar: hay retiro en dólares a la cuenta del inversor

Dollar linked: el rescate es en pesos, a la cotización CCL

Además, los FCI apuestan a distintos sectores (inmobiliario, energético, etcétera), siguen indicadores de empresas estratégicas, invierten en monedas, etcétera. De esta forma, permiten diversificar la apuesta y reducir riesgo.

¿Cuál es la forma de dolarizarse más adecuada para cada perfil?

Santiago Abdala, director de Portfolio Personal Inversiones, afirma a iProUP: "Si el objetivo es simplemente hacerse de dólares, la alternativa es invertir en bonos, esperar el parking correspondiente y luego venderlos contra dólares.

"A diferencia de una operación de cambio, contiene el riesgo de la caída de precio de un bono en el período de parking", agrega el director de PPI, plataforma que también el botón de dólar MEP.

"En cambio, la alternativa de invertir en CEDEAR implica exponerse al valor del CCL, pero no es una forma eficiente de hacerse de dólares localmente", considera. Y remarca que "se puede convertir el CEDEAR en una acción americana y venderlo en el mercado estadounidense, pero eso implica algunos costos y esos dólares no serían transferibles a una cuenta local".

Esto se realiza luego de comprar a nivel local todas las fracciones de CEDEAR hasta completar el precio de una acción estadounidense, lo cual tiene sus costos adicionales y requiere una cuenta de inversión en el exterior.