Crece el uso de la nueva tecnología que te hace la vida más fácil y evita "curros" y burocracia en el Estado

El Gobierno avanza con su plan de digitalización de trámites para ofrecer mayor transparencia y agiidad a una multiplicidad de gestiones

Con el impulso que propuso la pandemia, el Gobierno avanza en la digitalización de todos los trámites del Estado para agilizar procesos y centralizar información.

Para eso utiliza distintas herramientas como la web Argentina.gob.ar, la app Mi Argentina, la plataforma de Trámites A Distancia (TAD) y la utilización de tecnologías como firma digital y blockchain.

Así, busca armar un ecosistema digital para que cada vez más gestiones se puedan resolver desde una PC, tablet o celular, sin tener que ir a una delegación, evitando el papeleo y excesivas demoras.

¿Qué trámites se pueden hacer digitalmente?

"La pandemia nos obligó a acelerar la vinculación desde el Estado con los ciudadanos desde la tecnología para dar soluciones. Ya veníamos trabajando de forma articulada con distintos organismos desde diciembre de 2019, ni bien asumió el Gobierno", señala a iProUP Micaela Sánchez Malcolm, secretaría de Innovación Tecnológica del Sector Público.

Y añade: "Allí creamos una infraestructura que involucra la gestión intra y extra Gobierno para que todos los trámites estén digitalizados y facilitar la operatoria. En este tiempo, se incrementó de forma notable el volumen de datos, la cantidad de documentos, expedientes, credenciales que hace que la apuesta del Gobierno en materia de digitalización sea muy grande", añade.

Pese a eso, si bien son cada vez más las gestiones que se realizan de forma digital en Argentina, todavía hay procesos que se llevan a cabo manualmente y que van a llevar un tiempo hasta que se digitalicen.

"Tenemos un país muy extenso, con muchas diferencias, brechas de acceso a la tecnología y a la conectividad y deudas que la política aún tiene con la ciudadanía", indica Malcolm.

Según datos propios de la Secretaría, más de 17 millones de personas utilizan la app Mi Argentina, principalmente para llevar consigo las credenciales: los certificados de vacunas contra el COVID-19, el DNI, la licencia de conducir y el seguro del auto. Desde diciembre de 2019 se sumaron 19 trámites, de los cuales 15 son credenciales.

Los documentos (DNI y licencia de conducir) son los trámites más usados en la app MiArgentina

Como ideal, Argentina busca imitar el estilo de Estonia, país báltico que tiene el 99% de los servicios estatales digitalizados. "Si bien ese es el modelo a seguir, no podemos comparar a un Estado de apenas 1.330.000 personas y centralizado, sin división política en provincias como muestra la realidad local", aclara a iProUP el Subsecretario de Innovación Administrativa, Luis Papagni.

Igualmente, indica que "a nivel Latinoamérica y el Caribe, Argentina es el único país de la región con un ecosistema de esta naturaleza, con todos los procesos internos de gobierno ya digitalizados, que ofrecen una gran variedad de trámites. Ya contamos con más de 40 millones de expedientes digitales y más de 400 millones de documentos firmados digitalmente".

A cargo de un área enfocada en la gestión administrativa del Gobierno (depende de la Jefatura de Gabinete) desde donde se lleva a cabo la digitalización de los procesos internos, Papagni indica que "ya no se inician expedientes en papel, gracias a que se caratulan en forma automática al ser ingresados a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD)".

"Contamos con más de 2.400 gestiones vigentes, que tienen el respaldo jurídico de la firma digital. Forma parte de un ecosistema de gestión documental previsto en el Programa de Transformación Pública Digital Federal", señala el funcionario, quien revela cifras de TAD para 2021:

Fue usada por 3 millones de usuarios , que realizaron más de 7 millones de trámites (19.500 diarios)

, que realizaron más de (19.500 diarios) Existen alrededor de 400 gestiones vigentes y se llevan efectuados más de 23 millones de trámites

Se trata de la apuesta más grande del Estado en materia digital, que brinda apoyo a las jurisdicciones que deseen empezar a pasar sus procesos administrativos a este formato . Ya está implementada en 16 provincias y 95 municipios en formato cloud y en otros lo está a través del modelo on premise, con incorporación de infraestructura tecnológica.

"Nuestra meta es que todas las provincias y los más de 2.800 municipios de la Argentina estén completamente digitalizados en pocos años. Para 2026, queremos que al menos 70% de las jurisdicciones estén en el proceso: replicar el mismo ecosistema que tiene Nación en todos los municipios", asegura Papagani.

¿Cómo el Gobierno usa la blockchain?

El Gobierno está avanzando en la incorporación de blockchain para que los trámites sean transparentes, para que pueda seguirse su evolución y garantizar la seguridad de todo el proceso.

"Hicimos un relevamiento para desarrollar una estrategia nacional de blockchain, como tienen unos pocos países, como Alemania, Australia y Canadá. Próximamente, lanzaremos una guía o lineamientos para lo cual convocaremos a distintos actores de los gobiernos nacional y provinciales", afirma Papagni.

En diciembre, el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, se entrevistó con Silvio Micali, fundador de Algorand, para analizar los usos de blockchain en el sector público.

Sin embargo, ya estaba en uso la Blockchain Federal Argentina (BFA), entidad de la que participan diversas organizaciones, instituciones y empresas del país. Con una pata privada y otra pública (la Secretaría Legal y Técnica, a través de Nic.ar), BFA nació con la idea de garantizar la inclusión de blockchain en el Estado y evangelizar sus ventajas.

Los responsables de BFA indican que, estrictamente hablando, no es la blockchain del Gobierno ya que funciona de forma autónoma. "Es difícil explicar el funcionamiento de algo descentralizado a un Estado que no tendrá el control sobre ello. No obstante, sería un gran avance contar con una normativa viable en toda la estructura nacional", dice a iProUP el director de Comunicaciones de Nic.ar, Pablo Gutiérrez.

Según el directivo, "hay muchas iniciativas independientes: BFA es un proyecto de innovación del que participan casi 100 entidades públicas y privadas, que está haciendo un recorrido de laboratorio, experiencias y desarrollos para garantizar la seguridad y transparencia de algunos procesos", explica el directivo.

Por su parte, la manager del proyecto BFA, Romina Guirado, afirma: "La idea es que haya focos de interés y eso genere un efecto contagio, que se vaya expandiendo la utilización de esta blockchain, que está basada en Ethereum, a más organismos de Gobierno o privados".

Entre otros, BFA fue adoptado por los ministerios de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a partir de una necesidad concreta: acelerar los procesos de digitalización del trámite de certificación de diplomas y analíticos, que con blockchain es posible garantizar su veracidad y que la información sea accesible para todos.

"Hace algunos años, para hacer una presentación ante la AFIP había que llevar un disquete; ahora se hace todo por Internet. Nadie quería la firma digital y hoy ya está implementada en casi todos los ámbitos. Creemos que pasará lo mismo con blockchain", indica Gutiérrez.

Además, Guirado remarca que "muchos relacionan a blockchain con las criptomonedas, por eso cuando vamos a dar charlas tenemos que indicar que se trata de algo parecido en el proceso pero distinto: es descentralizado y garantiza que los procesos sean más transparentes, confiables y seguros".

Por ejemplo, el Boletín Oficial se digitalizó en 2017. Un año más tarde, se agregó la firma digital y hoy utiliza blockchain para garantizar que la información no sea adulterada. También es utilizado en la Cámara de Diputados en la votación, para que quede registrado el sufragio en un archivo PDF vinculado a un código hash y no pueda ser adulterado. El Enacom, también lo usa para publicar datos abiertos.

Por su parte, la Inspección General de Justicia (IGJ) presenta sus libros en formato PDF de forma inmutable y sin necesidad de que esos datos estén en la red, mientras que la Casa de la Moneda está habilitada para desarrollar productos digitales.

Las áreas de sistemas de las empresas y organismos reconocen la importancia de blockchain y pueden ser los que tomen la decisión de adoptarla. Para eso, no es necesario contar con un equipamiento poderoso, con un servidor dedicado ya se puede empezar.