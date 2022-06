El ajuste llegó a Netflix: despidió a 300 empleados por pérdida de suscriptores

Tras las bajas de 200.000 usuarios durante el primer trimestre de 2022, la compañía de streaming optó por recortar al 3 % de su personal

Netflix, una de las firmas de contenido por streaming más importante del mundo, atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su creación al perder 200.000 usuarios durante el primer trimestre de 2022.

Como respuesta a esta crisis la compañía optó por una drástica decisión: despidió a 300 personas (el equivalente al 3% de su plantel) para afrontar una desaceleración del crecimiento.

La mayoría de los despidos, 216, son en las oficinas de EE.UU. y Canadá, mientras que hay 53 en Europa, 30 en Asia y 17 en Latinoamérica.

Netflix perdió 200 mil usuarios en el primer trimestre del año

El comunicado emitido por Netflix

En medio del rearmado de su nueva estrategia comercial, la compañía de streaming de contenidos emitió un comunicado donde esgrimió los motivos de su decisión.

"Lamentamos no haber visto nuestra desaceleración antes, por lo que podríamos haber asegurado un reajuste más gradual del negocio", manifestaron los fundadores de Netflix, Reed Hastings y Ted Sarandos en la misiva distribuida a la plantilla.

"Sabemos que estas dos rondas de despidos han sido muy difíciles para todos, creando mucha ansiedad e incertidumbre. Planeamos volver a un curso de negocios más normal en el futuro", lamentaron los directores.

A pesar de la mala situación, la empresa prometió que en el próximo año y medio su plantilla podría volver a crecer en más de 1.000 nuevos puestos de trabajo, aunque no especificó qué áreas acapararán ese crecimiento.

Los despidos en Netflix alcanzaron al 3% de su plantel de trabajadores

Netflix tendrá una suscripción más económica con publicidad: ¿por qué llegará antes de lo esperado?

Los ejecutivos de Netflix revelaron que esperan introducir la suscripción con publicidad a un costo menor a fin de este año. El anuncio fue confirmado en diálogo con The New York Times.

Si bien hace tiempo se viene hablando de la aparición de este nuevo nivel de suscripción, llama la atención que el proceso se haya acelerado tras la mala situación actual que el servicio de streaming atraviesa.

Si se tiene en cuenta la dramática caída de suscriptores que sufre por primera vez en una década, el discurso de la empresa cambió radicalmente: en una nota de prensa que acompañó a los resultados financieros se pudo leer que estaban "abiertos a la posibilidad de un modelo así". Eso sí, no esperaban que sucediese hasta "dentro de un año o tal vez dos".

Esta noticia llega en un momento más que apropiado, ya que desde Netflix tienen claro que eliminarán la posibilidad de compartir contraseña. Este un modelo económico basado en publicidad busca lograr que esas personas se creen una suscripción propia para sumar usuarios si les compensa el precio.

No es la primera empresa de streaming que utiliza esta modalidad de suscripción: tanto Hulu, HBO Max y Paramount Plus ya lo hacen, al menos en los Estados Unidos, y Disney Plus reveló que habilitará una modalidad de este tipo durante este año.

Al ver la enorme diferencia de precios que existe entre Netflix y sus competidores directos, es un claro cambio de rumbo para que las demás plataformas no les roben más usuarios y se vayan acercando poco a poco, según un artículo de Business Insider.