Netflix tendrá una suscripción más económica con publicidad: ¿por qué llegará antes de lo esperado?

El gigante del streaming busca alternativas para adaptarse a un nuevo escenario pospandemia y que le permita recuperar suscriptores

Los ejecutivos de Netflix revelaron que esperan introducir la suscripción con publicidad a un costo menor a fin de este año.

El anuncio fue confirmado en diálogo con The New York Times.

Si bien hace tiempo se viene hablando de la aparición de este nuevo nivel de suscripción, llama la atención que el proceso se haya acelerado tras la mala situación actual que el servicio de streaming atraviesa.

Spencer Neuman, director financiero de Netflix, deslizó hace algún tiempo "nunca digas nunca" al ser consultado acerca de una suscripción con publicidad.

La dramática caída de suscripciones cambió los planes de Netflix

¿Por qué Netflix aceleró la introducción de la suscripción con publicidad?

Si se tiene en cuenta la dramática caída de suscriptores que sufre por primera vez en una década, el discurso de la empresa cambió radicalmente: en una nota de prensa que acompañó a los resultados financieros se pudo leer que estaban "abiertos a la posibilidad de un modelo así". Eso sí, no esperaban que sucediese hasta "dentro de un año o tal vez dos".

Esta noticia llega en un momento más que apropiado, ya que desde Netflix tienen claro que eliminarán la posibilidad de compartir contraseña. Este un modelo económico basado en publicidad busca lograr que esas personas se creen una suscripción propia para sumar usuarios si les compensa el precio.

No es la primera empresa de streaming que utiliza esta modalidad de suscripción: tanto Hulu, HBO Max y Paramount Plus ya lo hacen, al menos en los Estados Unidos, y Disney Plus reveló que habilitará una modalidad de este tipo durante este año.

Al ver la enorme diferencia de precios que existe entre Netflix y sus competidores directos, es un claro cambio de rumbo para que las demás plataformas no les roben más usuarios y se vayan acercando poco a poco, según un artículo de Business Insider.

Los límites de las tendencias en el consumo

Francisco Torreblanca, profesor de ESIC Business & Marketing School, atribuye la caída en el número de suscriptores de Netflix y otras plataformas a cinco factores principalmente:

La intensidad de la competencia

Subidas de precios en algunos mercados

Rumorología

Voluntad de ahorro en los hogares ante la incertidumbre

Hambre de novedades

Pero también influyen las dinámicas de cómo funciona el consumo en general y el modelo de suscripción en particular.

Cada vez más empresas se volcaron al negocio de las suscripciones.

A las empresas les resulta una forma de garantizar un flujo de ingresos más o menos estable en un entorno cada vez más incierto.

Pero aunque funciona, el modelo tiene límites. Su éxito depende del sector, del público objetivo, del contexto o de elementos culturales y psicológicos.

"El modelo de suscripción tiene dos variables importantes. A corto plazo, predomina el deseo en el consumidor.

Es decir, deseo suscribirme a Netflix para ver contenidos, deseo suscribirme a un medio de comunicación para tener acceso a sus noticias… Pero en el medio y largo plazo, impera la necesidad porque el deseo se va perdiendo. El modelo de suscripción a largo plazo está primado por la necesidad", resaltó Torreblanca.