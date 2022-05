Bitcoin cae, Wall Street también: ¿qué relación existe entre ambos mercados y qué tener en cuenta para invertir?

Los negocios vinculados a Bitcoin también pierden cuando cae la criptomoneda en los mercados, pero el universo cripto es mucho más grande

El universo cripto tembló con el "cripto crash" que ocasionó la tercera pérdida de valor fuerte de Bitcoin en el año y además hizo sucumbir a Terra, que el fin de semana lanzó una nueva red tras el desplome de su token nativo Luna y su divisa estable UST. ¿Cuánto sufren todos los negocios vinculados a estos criptoactivos?

"Los negocios satelitales a la red Bitcoin, como billeteras, exchanges, plataformas de intercambio y proyectos de finanzas descentralizadas (DEFI) se ven claramente afectados y perjudicados por una caída importante o derrumbe del precio del Bitcoin", afirma a iProUP Iván Bolé, abogado especializado en mercado de capitales, cripto y fintech.

Según el letrado, "movimientos bruscos o crisis en proyectos vinculados a criptomonedas, como el caso de la red Terra y su fallida divisa 'estable' algorítmica UST, pueden arrastrar o profundizar una caída del Bitcoin, afectando a todo el ecosistema".

"Pero no afecta las demás criptomonedas y el futuro de la industria, sino que hoy en día existe una correlación muy importante y creciente entre el Bitcoin y los mercados financieros tradicionales, de forma tal que una caída brusca en el S&P 500 tiene su correlato en la criptomoneda y viceversa" afirma.

En el mismo sentido, el experto Alberto Echegaray asegura a iProUP que la divisa digital líder "cayó tres veces este año y llegó a u$s29.000, por lo que ahora está al nivel de hace 12 meses. Pero ojalá las acciones del mercado estuviesen al mismo nivel que hace un año".

La dependencia del mercado cripto de Bitcoin

"Hay una comprensible y natural dependencia del mercado cripto con el Bitcoin como precursor y primer caso de uso de una blockchain descentralizada. Esa dependencia es tan grande que cualquier oscilación importante en su precio afecta sin duda a las demás cripto", señala Bolé.

Para esto, el mercado usa el índice de dominancia de Bitcoin, una métrica que calcula la capitalización de mercado de esta divisa digital con respecto al resto de activos digitales.

"A la fecha, la dominancia del Bitcoin ronda el 45%. Entre 2020 y 2021. ha tenido incluso valores cercanos al 70%. Aun cuando se advierte una importante reducción de este índice y el crecimiento de Ethereum y las altcoins del ecosistema DeFi, el grado de dependencia sigue siendo enorme", señala.

Eugenio Bruno, abogado especialista en cripto y finanzas, remarca a iProUP que "Bitcoin es el principal criptoactivo y el que da origen a todo el sistema de valor basado en criptografía. Satoshi Nakamoto probó de manera exitosa cómo transferir valor en Internet sin intermediarios. Para usó la tecnología blockchain".

Bitcoin y los mercados tradicionales

"El ecosistema cripto sigue creciendo con inversores institucionales, como Blackrock o Fidelity, y en EEUU se anunció que Bitcoin y otras divisas digitales podrán ser parte legalmente de los fondos de pensión que se ofrecen a empleados", señala Echegaray.

Por otra parte, Bolé remarca que "2021 fue el año en que se produjo la adopción institucional del Bitcoin como activo que pasó a incorporarse a las tesorerías de empresas que cotizan en Bolsa, como MicroStrategy, Tesla, Galaxy Digital, Voyager Digital, Square e, incluso, la argentina Mercado Libre, entre otras".

"Asimismo se produjo su adopción como moneda de curso legal en el Salvador y la SEC (comisión de valores de los EEUU) dio la autorización de cotización a una considerable cantidad de ETF (índices cotizados) de Futuros, entre ellos los precursores ProShares Bitcoin Strategy (BITO) y Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF)", considera.

Bruno destaca que "los propios bancos centrales emisores de las monedas fiat también se encuentran en proyectos de emisión de divisas digitales, con el euro en fase avanzada de evaluación".

Las criptomonedas tienen cada vez mayor correlación con los mercados financieros tradicionales y viceversa

En este sentido, añade que "el sistema financiero utiliza blockchain para emitir bonos en los mercados de capitales, como fue el caso del Banco Europeo de Inversiones el año pasado, con participación de Societe Generale, HSBC y Goldman Sachs".

La influencia mútua entre los mercados y Bitcoin

Bolé remarca que "con este desarrollo de los usos de la tecnología cripto, apareció un nuevo e interesante factor: la correlación de la bolsa de los EEUU con el precio del Bitcoin".

"Esto se da no solo por la existencia de vasos comunicantes entre el sistema financiero internacional y el trading de Bitcoin, sino porque prácticamente hoy no existe un trader tradicional (humano o bot) que además de acciones y bonos no esté operando criptomonedas", sostiene.

"De esta forma, que podemos calificar 'sana', Bitcoin influye y se deja influir por los vaivenes de los mercados que hoy, con inflación en EEUU, guerra de Ucrania y perspectivas de recesión mundial, están particularmente volátiles y bajistas", considera.

El experto argumenta que "su caída no sólo afecta a las demás criptomonedas y el futuro de la industria, sino que hoy posee una correlación muy importante y creciente con los mercados financieros tradicionales, de forma tal que una caída brusca en el S&P 500 tiene su efecto en Bitcoin y viceversa".

"Las divisas digitales que no tengan proyecto desaparecerán. Pero, en la baja y en la liquidación, muchos fondos de cripto y usuarios han aprovechado la baja y se han generado negocios extraordinarios", advierte Echegaray.

¿Por qué Bitcoin no es ?

"El Bitcoin busca cumplir funciones del dinero: reserva de valor (ahorro), medio de pago y unidad de cuenta (fijar precios). Pero los criptoactivos son mucho más en términos de sus funcionalidades que los niveles de capitalización global", explica Bruno.

El experto enumera tales funcionalidades en tanto sean tokens de:

Utilidad: para financiar y utilizar proyectos de tecnología de bienes y servicios

Inversiones: para fondear iniciativas de tecnología y de economía real

Activos reales: se utilizan como canal más eficiente de negociarlos

Activos digitales o reales únicos (NFT)

Para uso en finanzas descentralizadas (DEFI): operaciones de préstamos, inversiones, derivados, trading, staking, entre otras

Contratos inteligentes: para todo tipo de usos corporativos, comercio exterior, administración de sociedades, compraventa de mercaderías, entre otros

Según Bruno, "Bitcoin se utiliza marginalmente en este tipo de operaciones, las que además han crecido exponencialmente y para funciones impensadas cuando se lanzó".

"Se ha probado que cumplen propósitos muy efectivos para la economía y las finanzas, y funciones en el mundo corporativo y de los negocios, además de resolver problemas muy concretos, de la vida cotidiana de las personas y las empresas", asevera.

El Bitcoin vs. la caída de las monedas fiat

"La inflación de las monedas fiduciarias y su constante devaluación sigue volcando a la gente y empresas e inversores a apostar por Bitcoin: a medida que el deterioro de las fiat continúe, la demanda de las cripto avanzará", indica Bruno.

En efecto, remarca que "el propósito principal de estos activos fue protegerse contra la inflación y la devaluación de las monedas estatales, además de los costos que presenta un sistema financiero basado en la intermediación".

"Además, se busca evitar los riesgos que implica que estos terceros de confianza deban participar y validar todas las transacciones financieras, en términos de riesgos de falla tecnológica, ataques de seguridad, fraudes, errores humanos, privacidad, entre otros", subraya.

Por lo tanto, considera que "la blockchain y en general el uso de criptoactivos presentan importantes ventajas para la economía en general en términos de transparencia, eficiencia, costos, seguridad, entre otras".

Ademas, plantea que "la posibilidad de que las criptomonedas sean adoptadas con carácter legal o promovidas con uso voluntario por parte de los usuarios presentaría una competencia a las divisas estatales en términos de inflación y devaluación. ¿Por qué los ciudadanos de un país deben usar una moneda que pierde valor diariamente?".

"Los proyectos de criptomonedas pueden mejorar o bien fracasar en el camino, pero hay algo de lo que estoy seguro: Bitcoin es irreemplazable, y ya ha sido reconocido en el mundo como un activo digital escaso susceptible de ser reserva de valor, aunque volátil y 'rabioso'", afirma Bolé.

El experto concluye en que la divisa digital líder "puede y va a sufrir subidas y bajadas, algunas violentas como nos tiene acostumbrado, pero la tecnología que puso en juego, la blockchain llegó para quedarse y cambiar el mundo".