Blockchain: qué es y cómo está revolucionando el ecosistema digital

Blockchain o cadena de bloques nació de la mano del Bitcoin, y es lo que la hace funcionar. Aunque se aplica mucho en criptomonedas, tiene otros usos

Blockchain, que consiste en un registro descentralizado: no tiene una autoridad central y está repartida en miles de computadoras. Aparte es Transparente: cada operación queda escrita "a fuego" y no se puede borrar. Y finalmente es inviolable: su robusto cifrado evita hackeos y su carácter descentralizado permite tener miles de copias de respaldo. De esta forma, la blockchain permite conocer la trazabilidad de todas las operaciones. Y cada vez es más aprovechado por las empresas para mejorar su negocio.

Blockchain y la trazabilidad

El hecho de que la información esté alojada en diferentes nodos, que se van uniendo entre sí a través de criptografía permite que sea fácil verificar las transacciones.

En la actualidad blockchain se utiliza para el seguimiento y trazabilidad de medicamentos y ensayos clínicos; procedencia de productos cárnicos en cadenas de valor internacionales y el intercambio de información entre entes gubernamentales.

Su uso en seguridad

El hecho de que cada nodo guarde información le otorga seguridad al sistema, y los datos o las transacciones no se pierden. Por otro lado la información está encriptada, lo que incrementa la protección.

Un ejempplo hogareño sería la app Logbean, que se utiliza para controlar accesos en countries y edificios. El sistema es sencillo, y consiste en escaneo del DNI o cédula verde de la persona interesada en ingresar a una residencia privada por medio de la tecnología de Blockchain.

Toda la información del ingreso queda registrada en una base de datos en la nube para ser consultada en cualquier momento: horario de entrada y salida, guardia que realizó la operación, unidad o evento al que ingresó la persona, tipo de acceso (visita, proveedor, operario), información del vehículo, persona que autorizó, geolocalización.

Blockchain puede ser utilizado en la trazabilidad de alimentos, medicamentos, ganado, etcétera

Es inviolable

La cadena de bloques es publica, e decir que todo el mundo puede verla, y no se puede modificar. Si alguien quisiera modificar un dato debería hackear todos los nodos o computadoras donde está almacenada la información porque, como ya se dijo, aquí todo está distribuido, no es un sistema centralizado.

Uso en criptodivisas

Las monedas digitales, como Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH), se basan en la cadena de bloques o blockchain, un registro único e inviolable de todas las transacciones realizadas en la plataforma.

Funciona como una base de datos que se distribuye en forma de libro mayor, y que utiliza criptografía para proteger cualquier tipo de información

Y si bien esta tecnología de cadena de bloques es extremadamente versátil y tiene un potencial mucho más allá de las criptodivisas, su característica más popular es la de proteger y verificar todo tipo de datos en una red descentralizada y que no se puede alterar.

La autenticidad del Blockchain no queda verificada por un tercero, sino por el consenso del conjunto: es la misma red de usuarios la que participa en ella. Una vez introducida, la información queda registrada en múltiples respaldos y no puede ser eliminada ni modificada.

Contratos inteligentes

Otro caso en aumento son las tareas que se efectúan de manera automática entre empresas. "Con los contratos inteligentes se puede programar que ante una entrega u otro evento validado entre las partes automáticamente se ejecute un pago o una acción directa, como liberar un contrato o un workflow de aprobaciones", explica Martín Epelde, director de Lyncros.

Además, el ejecutivo asegura que "para la certificación en campos, la verificación de procesos que antes era obligatoria puede reemplazarse con la blockchain por controles cruzados, en los que participan diferentes interlocutores que aprueban o rechazan tales procesos".

Los contratos inteligentes son acuerdos escritos en código que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen las ciertas condiciones predefinidas. Es como un contrato convencional solo que queda validado por medio de esta tecnología.

Al estar alojados en una blockchain, los contratos inteligentes están disponibles 24/7, lo que les da otra gran ventaja, ser accesibles desde cualquier parte del mundo, a toda hora. Al día de hoy, la cadena de bloques por excelencia para el desarrollo de contratos inteligentes es Ethereum, pero muy probablemente tendremos una competencia feroz por este lugar en el futuro cercano.

Uno de los primeros sectores para el desarrollo y aplicación de contratos inteligentes fueron las finanzas. Los motivos podrían explicarse pensando en que no existe un mejor incentivo para la participación de las personas que el dinero, que a su vez está en total control del individuo en la mayoría de estos casos.

Uno de los mercados en crecimiento del uso y aplicación de blockchain es en los contratos inteligentes

Salvaguardar tu identidad digital

La cadena de bloques también se puede usar para la validación de identidades digitales.

Un ejemplo es el protocolo llamado Proof of Humanity, en español de Prueba de Humanidad, lanzando por el argentino Santiago Siri, que describe un sistema de verificación social en la que cualquier persona puede justificar su humanidad. Después de su verificación descentralizada, podrá acceder a beneficios como un ingreso básico universal en criptomonedas.

A través de esta verificación, podrá acceder al primer beneficio experimental del registro: obtener tokens de "ingreso básico universal" (UBI) a razón de 1 unidad por cada hora.

Voto

La blockchain también podría utilizarse para regular el voto electrónico.

Ejemplo de ello fue la Organización Deportiva Panamericana "Panam Sports",que realizó el proceso de votación de su Asamblea General de forma virtual gracias a la aplicación Atos Vote, basada en la tecnología Blockchain.

La aplicación utiliza tecnología Blockchain para asegurar y encriptar criptográficamente la votación en línea, la cual puede ser descargada en un smartphone sin importar su sistema operativo, y acceder luego de un proceso de verificación biometrica y doble factor. La cadena de bloques permite la autorización del usuario por medio de un monedero o billetera único basado en la tecnología disruptiva, indicó Infobae.

Su rol en los NFT

Otro caso de uso es en los tan de moda NFT.

Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable

Los NFT son otro uso que se le ha dado a la cadena de bloques. Los NFT son certificados de propiedad almacenados en una cadena de bloques y respaldados por la tecnología blockchain que suelen estar asociados a un activo digital, como las artes visuales, los videos, la música o los objetos de colección.

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, asegura a iProUP que los NFT son la última tendencia cripto. Los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, detalla a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.