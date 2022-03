Otras más: Elon Musk está pensando en lanzar su propia red social

Elon Musk reveló que se plantea la creación de una nueva red social.

"Me lo estoy pensando seriamente", tuiteó Musk.

"Dado que Twitter sirve como la plaza pública de facto, no adherirse a los principios de la libertad de expresión socava fundamentalmente la democracia", tuiteó Musk el fin de semana.

Is a new platform needed? — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

Dijo en un tuit anterior del 25 de marzo que "la libertad de expresión es esencial para una democracia que funcione", y cuestionó si Twitter "se adhiere rigurosamente a este principio".

Free speech is essential to a functioning democracy.Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022