¿Un Big Mac en el metaverso?: McDonald's solicitó 10 patentes para "abrir sucursales en los mundos virtuales"

Según se filtró McDonalds tiene planes de crear "un restaurante virtual con productos actuales virtuales", y por eso solicitó 10 patentes

El metaverso está en boca de todos, y las empresas no se quieren quedar afuera de esta nueva tendencia tecnológica que promete revolucionar todas las industrias en los próximos años. Ahora, Josh Gerben, abogado especialista de patentes, difundió la solicitud de 10 patentes por parte de McDonalds para registrar unos productos digitales.

Según Gerben, la cadena de arcos dorados tiene planeado crear "un restaurante virtual con productos virtuales". Pero además, el documento cita que McDonald's no sólo pretende ofrecer sus productos físicos en un formato digital, sino que también tiene la intención "operar un restaurante virtual que tendrá el servicio a domicilio", que al ser un producto virtual, se deduce que el domicilio sería una dirección dentro del metaverso.

Apuesta a la innovación

Por otro lado, el uso de productos derivados del ecosistema cripto por parte de McDonald's no es una novedad. Días atrás, la cadena estadounidense celebró el año nuevo chino en el metaverso.

La empresa también trabajó con los tokens no fungibles, relacionando a sus productos físicos con un NFT. En la misma línea, en el 2021 lanzaron una colección NFT conmemorando el 40 aniversario del McRib, y otros tokens de sus productos más míticos como el Big Mac, McFlurry, McNuggets, etc. Este paso parece haber sido una prueba, donde se llevó a cabo un modelo híbrido entre el mundo real y el virtual, antes de lanzar un producto 100% virtual.

McDonald's is headed to the metaverse.The company has filed 10 (TEN!) trademark applications indicating it plans to offer "a virtual restaurant featuring actual and virtual goods" and "operating a virtual restaurant featuring home delivery."#Mcdonalds #Metaverse pic.twitter.com/J9pK7EK9nl — Josh Gerben (@JoshGerben) February 9, 2022

Como si fuera poco, McDonalds también ha intentado en crear su propia moneda, el MacCoin. La idea no es tan descabellada si se analiza que ,según datos del 2021, la cadena de comida alcanzó los 39.198 restaurantes repartidos por todo el mundo.

No obstante, la moneda sólo tenía un propósito comercial ya que no iba a ser física. Esta idea surgió en el 2018, año del aniversario 50 de su icónica hamburguesa, la Big Mac. Las criptomonedas ya existían pero no habían sido aún adoptado por grandes empresas, actualmente la flexibilidad las mismas, en todas sus variantes, podrían llevar a cabo esta idea realidad.

No es la única

Carrefour avanza en innovación con el anuncio de su primera tienda en el metaverso, una tendencia que a la que se incorporan cada vez más retailers en todo el mundo.

Esta novedad la ha compartido en su LinkedIn el presidente de la cadena gala, Alexandre Bompard, en un escueto post en el que recuerda la apertura de la primera tienda de Carrefour en Francia, en Annecy (50 avenue du Parmelan) y la llegada de la enseña al metaverso, citando a la compañía de entretenimiento canadiense The Sandbox, por lo que intuimos que será su aliada en este nuevo paso.

Premiers pas pour le @GroupeCarrefour dans le #metaverse ! L’innovation est au cœur de notre modèle. À très vite pour la suite ! https://t.co/mFW6obvM91 — Alexandre Bompard (@bompard) January 31, 2022

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, Carrefour se alió con Meta (Facebook), una colaboración que se centrará en guiar a la cadena gala durante su transformación digital. La asosiación está previsto que se desarrolle en los nueve países integrados del grupo (Francia, Italia, España, Rumania, Polonia, Bélgica, Taiwán, Argentina y Brasil).

Esta asociación abarcará varios aspectos del negocio de la compañía francesa, desde la comunicación interna y la experiencia de los empleados hasta las relaciones con los clientes, la publicidad digital y la digitalización de folletos, la comunicación local y el comercio social, indicó América Retail.

A diferencia de «The Healthy Map» de Fortnite, la presencia de Carrefour en The Sandbox será un experimento abierto en el que se podrán utilizar criptomonedas y tokens no fungibles (NFT) como formas de pago en una previsible tienda que todavía no ha abierto sus puertas.

La parcela, ubicada en las coordenadas 33.147 del juego, podrá ser parcialmente privatizada por marcas o particulares para crear experiencias "a la medida" de los consumidores.

En breve Carrefour abrirá su tienda virtual en el metaverso

También existe la posibilidad de que Carrefour constituya un supermercado virtual para clientes, o que, de lo contrario, implemente experiencias similares a la del «mapa saludable» en Fortnite. Cabe destacar que además de la colaboración con el popular battle royale multiplataforma, en noviembre del año pasado la empresa unió fuerzas con Meta para llevar a cabo una estrategia de transformación digital, que incluye el uso de Workplace para más de 300.000 empleados.