Precursores: esta cadena de retail ya se lanza al metaverso y estos son sus planes

Aunque aún queda un gran camino a recorre rporque esto recién esta empenzando, las empresas ya crean proyectos para sumarse al metaverso

Carrefour avanza en innovación con el anuncio de su primera tienda en el metaverso, una tendencia que a la que se incorporan cada vez más retailers en todo el mundo.

Esta novedad la ha compartido en su LinkedIn el presidente de la cadena gala, Alexandre Bompard, en un escueto post en el que recuerda la apertura de la primera tienda de Carrefour en Francia, en Annecy (50 avenue du Parmelan) y la llegada de la enseña al metaverso, citando a la compañía de entretenimiento canadiense The Sandbox, por lo que intuimos que será su aliada en este nuevo paso.

Premiers pas pour le @GroupeCarrefour dans le #metaverse ! L’innovation est au cœur de notre modèle. À très vite pour la suite ! https://t.co/mFW6obvM91 — Alexandre Bompard (@bompard) January 31, 2022

Cabe recordar que el pasado mes de noviembre, Carrefour se alió con Meta (Facebook), una colaboración que se centrará en guiar a la cadena gala durante su transformación digital. La asosiación está previsto que se desarrolle en los nueve países integrados del grupo (Francia, Italia, España, Rumania, Polonia, Bélgica, Taiwán, Argentina y Brasil).

Esta asociación abarcará varios aspectos del negocio de la compañía francesa, desde la comunicación interna y la experiencia de los empleados hasta las relaciones con los clientes, la publicidad digital y la digitalización de folletos, la comunicación local y el comercio social, indicó América Retail.

Dinero virtual y experiencias a medida

A diferencia de «The Healthy Map» de Fortnite, la presencia de Carrefour en The Sandbox será un experimento abierto en el que se podrán utilizar criptomonedas y tokens no fungibles (NFT) como formas de pago en una previsible tienda que todavía no ha abierto sus puertas.

La parcela, ubicada en las coordenadas 33.147 del juego, podrá ser parcialmente privatizada por marcas o particulares para crear experiencias "a la medida" de los consumidores.

En breve Carrefour abrirá su tienda virtual en el metaverso

También existe la posibilidad de que Carrefour constituya un supermercado virtual para clientes, o que, de lo contrario, implemente experiencias similares a la del «mapa saludable» en Fortnite. Cabe destacar que además de la colaboración con el popular battle royale multiplataforma, en noviembre del año pasado la empresa unió fuerzas con Meta para llevar a cabo una estrategia de transformación digital, que incluye el uso de Workplace para más de 300.000 empleados.

Las grandes marcas ponen la mira en el metaverso

Carrefour no es la única empresa fuerte del sector retail que coquetea con este ecosistema digital. Firmas de peso en el sector moda como H&M, Zara o Nike también se han aliado con empresas tecnológicas para llevar a cabo sus proyectos con los que buscan llevar la sus diseños al metaverso.

De acuerdo a proyecciones hechas por los expertos en la industria, se espera que el 70% de las marcas más importantes en el planeta se integren de lleno al metaverso en un plazo de cinco años.