Análisis: ¿ha ganado o perdido dólares El Salvador con la compra de bitcoins?

Desde finales de 2021, la pregunta sobre las eventuales pérdidas de El Salvador comenzó a rondar con fuerza entre inversionistas, analistas financieros y los propios salvadoreños, luego de que el valor de la moneda virtual retrocediera a comienzos de ese año.

Para evaluar las pérdidas, lo primero es saber cuántas unidades de bitcoins ha comprado el gobierno de El Salvador a partir del 7 de septiembre de 2021, cuando entró en vigor la ley bitcoin.

Sobre la base de los anuncios que Bukele ha realizado vía Twitter, se estima que al 6 de enero de 2022 el país tenía 1.391 bitcoins. El gobierno no ha informado que se haya desprendido de activos.

Esta cartera incluye los 21 bitcoins que el gobernante compró el 21 de diciembre de 2021, por el simbolismo que este número representa para el bitcoin y los 21.000 kilómetros cuadrados de territorio del país.

And we are buying 21 #bitcoin for the occasion ???? https://t.co/xKo80nhYOn — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) December 22, 2021