El Salvador se entusiasmó y continúa con la acumulación de bitcoins: ¿cuántos tiene?

Desde que el Congreso de El Salvador aprobara la entrada en vigencia en septiembre pasado de la ley impulsada por el presidente Nayib Bukele, donde se le otorgaba a Bitcoin el estatus de "curso legal", el país optó por una estrategia de acumulación agresiva.

Más de tres meses después de la implementación de la norma que lo transformó en el primero en implementar una legislación de este tipo, el país centroamericano ya juntó 1.391 BTC en su poder, fruto de una constante estrategia de acopio.

El anuncio fue hecho por el propio Bukele, quien usó su cuenta en la red social Twitter para comunicar las compras oficiales de BTC.

And we are buying 21 #bitcoin for the occasion ???? https://t.co/xKo80nhYOn — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) December 22, 2021