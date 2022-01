Problemas en el paraíso cripto: denuncian irregularidades en la billetera digital de El Salvador

Una cantidad considerable de salvadoreños ha denunciado que su Bitcoin ha estado desapareciendo "misteriosamente" de su billetera Chivo, la wallet oficial gubernamental. Son muchas las veces que por Twitter, cada vez que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribe algo de sus logros, entre las respuestas hay quejas de los ciudadanos sobre el desempeño de esta cartera cripto.

Al respecto, el gobierno aún debe emitir una declaración oficial. El propio presidente no responde a los usuarios que protestan por la red social.

Estas mismas críticas las ha hecho Steve Hanke, reputado economista de la universidad Johns Hopkins:

"La billetera Chivo del dictator @nayibbukele continúa plagada de disfunciones, incluidos muchos informes de fondos que desaparecen de las cuentas de los usuarios. Tal como dije desde el principio, las carteras de Chivo convertirían a El Salvador en el objetivo global número uno para los piratas informáticos".

