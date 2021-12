Estas son las personalidades más influyentes que ha habido en el año en el ecosistema cripto

Este año ha sido muy particular para las criptomonedas. En medio de regulaciones y controles, ha crecido su adopción, de la mano de estas personas

Este emocionante desarrollo no pudo producirse sin la participación de una comunidad activa y que continúa creciendo a lo largo de los años, y mucho menos sin el esfuerzo y trabajo de algunos líderes que hacen vida en este espacio. El medio de noticias especializado en criptomonedas y Blockchain, CoinDesk, ha publicado una lista de las figuras más influyentes dentro del espacio criptográfico durante 2021.

Como parte de la iniciativa, CoinDesk se asoció con artistas digitales para lanzar una serie de NFT compuesta por los retratos de los influyentes. La colección de arte digital se está subastando en los mercados NFT SuperRare y Foundation. El 20% de las ventas de la colección se destinarán a organizaciones benéficas.

Los 10 más influyentes de 2021

La lista, que se determinó a partir de votación de los lectores y la selección de la editorial, se divide en dos partes. La primera reúne a las diez figuras más destacadas por sus contribuciones en materia de desarrollo, creación de empresas, regulación, juegos, arte e inversión este 2021. Una segunda parte, que no abordaremos, agrega los 40 más reconocidos por su trabajo continuo en el espacio cripto.

1. Sam Bankman-Fried, director general de FTX

Con 29 años de edad, Sam Bankman-Fried es el fundador y CEO de dos empresas de la industria criptográfica: Alameda Research y FTX. Este año, el joven empresario encabezó la lista de los más adinerados de cripto, según Forbes. El joven, que se describe a sí mismo como un altruista efectivo, también se convirtió en uno de los veinteañeros multimillonarios con más riquezas del mundo en 2021.

Bajo su liderazgo, su empresa ha firmado varios acuerdos notables de patrocinio con actores de la esfera deportiva. FTX se convirtió en marzo en el primer intercambio cripto en patrocinar un equipo deportivo oficial tras firmar un acuerdo con los Miami Heat de la NBA. El nombre del intercambio llegó a los titulares de noticia internacionales después de rebautizar el estadio American Airlines Arena a ‘FTX Arena‘. La empresa luego llegó a un acuerdo similar tras comprar los derechos del estadio Cal Memorial, que renombró a ‘FTX Field’.

2. Roham Gharegozlou, director general de Dapper Labs

La mente detrás de los famosos, y ahora olvidados, CryptoKitties trasladó la idea de los coleccionables digitales en Blockchain a la esfera deportiva causando una gran revolución. Bajo el liderazgo de Gharegozlou, Dapper Labs fundó la primera colección de NFT de un equipo deportivo profesional. NBA Top Shot, el proyecto de NFT oficial de la NBA, ha recaudado más de u$s 700 millones en ventas este 2021.

Dapper Labs también ha firmado asociaciones con equipos de renombre este año, incluyendo la National Football League (NFL), Women’s Asociación Nacional de Baloncesto y Ultimate Fighting Championship, para ayudarlas a desarrollar sus propios productos NFT.

3. Desarrolladores de Taproot de Bitcoin

Aunque sus nombres permanecen en las sombras, el equipo de desarrolladores de Taproot, de Bitcoin, se lleva un puesto especial en esta lista debido a su contribución para poner en marcha la mayor actualización de Bitcoin en años.

El ecosistema cripto se ha visto enriquecido con el quehacer de estas personas

Jonas Nick, AJTowns, Tim Ruffing y Pieter Wuille son los autores acreditados por escribir las tres propuestas de mejora de Bitcoin (BIP-340) que componían Taproot, la actualización de Bitcoin más significativa en cuatro años. Propuesta inicialmente en 2017, Taproot se activó el 14 de noviembre de 2021 otorgando mejoras de privacidad, escalabilidad y seguridad a la red de criptomonedas más antigua del mundo.

4. Jack Mallers, fundador y director general de Strike

El CEO de la aplicación de pagos de Bitcoin, Strike, fue parte de uno de los mayores movimientos de adopción cripto de la historia este 2021. Después de varias semanas asesorando personalmente al presidente salvadoreño Nayib Bukele, El Salvador se convirtió en septiembre en la primera nación del mundo en reconocer a Bitcoin como moneda de curso legal. Su aporte fue crucial en este paso histórico.

"Es la cosa más importante de la que he formado parte, y probablemente lo sea siempre", comentó Mallers al respecto a CoinDesk. También destaca su invaluable contribución al desarrollo de la solución de escalabilidad de segunda capa de Bitcoin, Lightning Network.

5. Elon Musk, empresario

El CEO de Tesla y SpaceX hizo mucho ruido en el ecosistema de monedas digitales este 2021. Su compañía de automóviles eléctricos invirtió u$s 1,5 mil millones en Bitcoin, convirtiéndose en una de las primeras grandes empresas del mundo en añadir cripto a su balance. La firma también empezó a aceptar pagos en la criptomoneda, aunque luego se retractó.

El empresario dijo que la decisión se basó en el uso de fuentes de energía no renovables para la minería de Bitcoin y avivó la discusión medioambiental sobre la criptomoneda.

Musk también defendió enérgicamente la criptomoneda meme de perrito Dogecoin a través de sus redes sociales, lo que básicamente provocó una montaña rusa en los precios. También motivó el surgimiento de una ola de criptomonedas memes inspiradas en la raza de perritos Shiba Inu, proyectos que marcaron una gran tendencia durante 2021. En conclusión, su incursión en cripto este año nos ha enseñado -y advertido- sobre el poder que pueden tener algunos influencers en los mercados.

6. Trung Nguyen, CEO de Axie Infinity

El CEO de Sky Mavis, la compañía detrás de Axie Infinity, transformó la nostalgia de los Pokémon en una sensación que revolucionó la esfera de los juegos Blockchain este 2021.

El videojuego para criar, batallar y coleccionar tiernos monstruos tokenizados se convirtió en uno de los desarrollos más llamativos del espacio cripto este año, al combinar los NFT con una modalidad que permite a los jugadores ganar dinero mientras juegan ("Play-To-Earn"). Nguyen, que CoinDesk describe como un genio solitario, básicamente hizo lo que ningún otro proyecto del espacio había hecho antes: hacer que las criptomonedas y su tecnología subyacente fuesen divertidas para así impulsar aún más su adopción generalizada.

7. Cynthia Lummis, Senadora de EE.UU.

La senadora estadounidense del estado de Wyoming es la mayor defensora de Bitcoin que tiene el Congreso de los Estados Unidos. Lummis ha hablado públicamente a favor de las criptomonedas a lo largo de este año y también ha sido la primera legisladora del país en revelar sus inversiones en Bitcoin de al menos seis cifras en dólares estadounidenses.

La sexagenaria, que admite ser una ‘hodler‘ de Bitcoin, ha abogado por una regulación amigable para la industria de monedas digitales y se ha comprometido a trabajar para promover una regulación que pueda incluir las criptomonedas al sistema financiero a la vez que no frene la innovación. Este año, Lummis trabajó con otros legisladores para modificar una polémica disposición de informe tributario en el proyecto de ley de infraestructura. Ella no piensa detenerse en los próximos años, y dijo a CoinDesk que planea seguir defendiendo el sector.

8. Gary Gensler, Presidente de la SEC

Aunque para muchos entusiastas de la comunidad podría no ser precisamente el más querido, no queda duda de que el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos ha sido una de las figuras más resonadas del criptoespacio este año.

Gensler, quien es un experto en tecnología Blockchain, fue nombrado este año presidente del principal regulador financiero de EE UU y no se las ha visto fácil a la hora de impulsar una regulación clara para la nueva clase de activos digitales. El ex presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha solicitado en varias oportunidades una regulación más estricta para las plataformas de criptomonedas citando la necesidad de brindar una mayor protección a los inversores.

Aunque también bajo su liderazgo, la SEC ha aprobado por primera vez varios fondos cotizados en bolsa (ETF) basados en futuros de Bitcoin. Gensler aún se opone a un ETF de Bitcoin al contado, un producto de inversión que muchos en el criptoespacio continúan esperando.

9. Do Kwon, director general de Terraform Labs

El director de Terraform Labs ha hecho algo realmente revolucionario dentro del espacio de las monedas digitales al crear TerraUSD (UST), una stablecoin algorítmica vinculada al dólar con un enfoque descentralizado que, a diferencia de otras stablecoins, no está respaldada por reservas en efectivo en una cuenta bancaria. En cambio, está respaldado por las reservas del token LUNA y su propio uso.

La organización también lanzó Mirror Protocol y ha colaborado con plataformas como Cosmos y Solana, poniendo su granito de arena en la construcción de la Web 3. Este 2021, Terraform ha ganado mucho terreno en el espacio de finanzas descentralizadas (DeFi), brindando productos de utilidad real a sus usuarios. Mientras, muchos consideran a Kwon como una suerte de Steve Jobs de la industria cripto, y esperan ansiosos por ver cuáles serán sus próximos pasos.

10. Katie Haun, socia general de Andreessen Horowitz (a16z)

Como ex fiscal de los Estados Unidos, Haun tiene una visión amplia que contempla los dos puntos de vista: el de los reguladores y el de la industria de monedas digitales. Durante los diez años que ejerció como fiscal federal, ella pudo conocer de cerca algunos de los casos más oscuros de la historia de las criptomonedas, incluyendo el mercado ilícito Silk Road y la caída de Mt. Gox.

Ese conocimiento ahora le permite defender con propiedad el sector. Este año, tras el ataque de ransomware a Colonial Pipeline, ella sacó a relucir ante los medios de noticia cómo Bitcoin había permitido cerrar rápidamente el caso. También ha liderado otros debates políticos relevantes e inversiones notables. Haun, quien ayuda a dirigir el fondo de riesgo de criptomonedas de u$s 2,2 mil millones de a16z, posiblemente continuará demostrando aún más su lugar en la industria a medida que se aproximan más regulaciones para cripto.

Otros personajes notables del criptoespacio

Más allá de estos diez más influyentes, hay una larga lista de líderes, empresarios, desarrolladores y entusiastas de la comunidad cripto que destacan por sus esfuerzos dentro de la industria.

Aunque no está en el top ten, Cuban también es señalado por su aporte cripto

Entre ellos, Charles Hoskinson, el fundador de Cardano, quien este año trabajó junto a su equipo para lanzar la funcionalidad de contratos inteligentes en esa plataforma y ahora busca llevar la tecnología Blockchain al continente africano. Tim Beiko, quien está trabajando para que la cadena de bloques Ethereum cambie su actual mecanismo de prueba de trabajo (PoW) por uno de prueba de participación (PoS). Asimismo Gavin Wood, quien construyó Polkadot, la cadena de bloques PoS que este año ha crecido para posicionarse como uno de los principales "rivales" de Ethereum.

El inversionista Mark Cuban también se ha convertido en un enérgico defensor de cripto. Ha calificado a Bitcoin como mejor refugio contra la inflación que el oro y ha hablado aún mejor de Ethereum, que considera superior tanto tecnológicamente como alternativa de inversión.

El CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, también se ha posicionado como uno de los principales influencers de la criptoesfera. Saylor ha manifestado su completa convicción por Bitcoin como activo de cobertura tras liderar una de las mayores inversiones institucionales cripto de la historia. Bajo si liderazgo, la firma ha estado comprando BTC sin parar y ahora tiene una fortuna de más de 120.000 bitcoins.

Un grupo de políticos de todo el mundo también se incorporaron a cripto. Entre ellos, destacan Francis Suárez, el alcalde de Miami quien ha manifestado su apoyo y entusiasmo por las criptomonedas y es el primer político de EE UU que recibe su salario plenamente en Bitcoin. No podemos no mencionar asimismo a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que este año promulgó la Ley Bitcoin en esa nación.

CoinDesk menciona algunos otros más en su lista de "40 honorables", en la que no podía faltar Vitalik Buterin, el fundador de Ethereum. Se incluyen también Arianna Simpson, la socia general de Andreessen Horowitz (a16z) por administrar uno de los mayores fondos cripto; All Seeing Seneca, el líder creativo detrás de la exitosa colección de NFT, ‘Bored Ape Yacht Club’; Willy Woo, el criptoanalista popular en redes sociales; Camila Russo, la fundadora de The Defiant y autora del libro ‘The Infinite Machine‘; e incluso el hacker anónimo de Poly Network se ganó un puesto en la lista por darnos a todos una lección de ética este 2021, indicó Diario Bitcoin.