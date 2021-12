¿Qué gigante del mundo de las gaseosas lanza su propia colección única y gratuita de NFTs?

La marca desarrolló un total de 1.893 tokens no fungibles en homenaje al año en que se fundó y los otorgara de forma gratuita a quienes se anoten primero

Hace unos meses fue noticia que el fundador de Twitter, Jack Dorsey, subastó el primer tuit publicado en dicha red social y que Sina Estavi, CEO de Bridge-Oracle, desembolsó 2,9 millones de euros por ese tuit mediante tecnología NFT o token no fungible, el cual certifica y confirma su autenticidad.

El rubro, perteneciente a un sector más abarcativo como el de las criptomonedas y la blockchain, viene creciendo a pasos agigantados sobre todo en este último año, con subastas de activos de toda índole, desde obras de arte, hasta sabores de helado y bebidas alcohólicas.

En lo referido a la industria de las bebidas gaseosas, el primer gigante en lanzar su colección fue Coca-Cola, junto con la empresa de avatar y arte digital Tafi, y la agencia creativa Virtue, que consistió en cuatro NFT "multisensoriales" llenos de "sorpresas", inspiradas en las cajas con premios que se encuentran en los videojuegos, conocidas como "lootboxes".

Ahora, su competidor de toda la vida se une a este mercado para dar batalla. Se trata ni más ni menos que de Pepsi, la cual lanza su primera colección de tokens no fungibles, anunciada este 10 de diciembre a través de su cuenta de Twitter.

Why is Pepsi getting into NFTs, you ask? Simple: It's because of you.We wanna rock your world, and future NFT drops will let us live new experiences together: music, entertainment, community...you name it.So buckle up. Big things are coming ???? #NFTCommunity #WAGMI — Pepsi (@pepsi) December 9, 2021

Lo novedoso de la inmersión de la marca a la industria NFT, fue no solo su entrada al mercado, que generó expectativa por el peso de la misma, sino también porque los activos podrán adquirirse de forma gratuita. Eso sí, para participar los usuarios deberán abonar las tarifas de gas de Ethereum, la red sobre la que se desarrollaron, desde la wallet MetaMask.

That was fast. The #PepsiMicDrop NFT Waitlist is closed ????????. Ready to find out if you made the list? Go to https://t.co/5s3znVsQzJ on 12/14 before minting and connect your wallet. Good luck! ???? — Pepsi (@pepsi) December 10, 2021

"Creamos la colección Pepsi Mic Drop genesis NFT para nuestros fanáticos, poniendo sus intereses y necesidades a la vanguardia al garantizar que los NFT sean gratuitos y se presenten de manera equitativa como una oportunidad inclusiva y accesible para que cualquiera pueda experimentar el apasionante mundo de las NFT", destacó Todd Kaplan, vicepresidente de marketing de Pepsi.

La propia Meta, ex Facebook, se mostró entusiasmada por la noticia, la cual citó el tuit de Pepsi y destacó "esto se va a ver genial en el metaverso", a lo que la compañía de bebidas respondió "¡tú sí sabes, amigo!".

Homenaje por la historia y por la música

Denominados "Pepsi Mic Drop", Pepsi lanzó sus tokens no fungibles en homenaje al año de fundación del grupo estadounidense y a la historia que esta marca tuvo en la industria de la música.

La compañía tiene como objetivo crear una comunidad en tiempo real de titulares de NFT con dibujos que presentan diseños de micrófonos, buscando inspirar un rasgo característico de cada una de sus bebidas con colores de la clásica Pepsi azul, la Diet Pepsi plateada, la Pepsi Wild Cherry roja, la Pepsi Zero Sugar negra y la Pepsi Crystal.

"Los rasgos generativos exclusivos de la colección Pepsi Mic Drop genesis NFT, generados aleatoriamente por un algoritmo para que cada NFT sea totalmente único y diferente, rinden homenaje a la historia de la marca en la música y el conjunto de sabores de Pepsi que han cautivado a los amantes de los refrescos durante décadas", describió Pepsi.

Los NFT de Pepsi son únicos, limitados y gratuitos, inspirados en la historia de la marca y la música

Pepsi-Cola fue creada y desarrollada en 1893 por Caleb Bradham. Cuando salieron sus productos al mercado, inicialmente fueron conocidos como "Brad’s Drink", para luego ser rebautizado como Pepsi-Cola en 1898.

Actualmente, tanto Pepsi-Cola como Coca-Cola son las dos bebidas gaseosas más populares y conocidas en todo el planeta.

En el documento, la empresa resaltó que "Pepsi y la música se han entrelazado durante décadas y nuestra colección Genesis NFT rinde homenaje a nuestro amor por las estrellas del pop y las leyendas musicales mientras prepara el escenario para lo que vendrá en el mundo de las NFT en Pepsi".

La colección "Pepsi Mic Drop génesis NFT" fue diseñada junto a VaynerNFT, una empresa dedicada a la creación de tokens no fungibles. La empresa aclaró que esta iniciativa es solo el comienzo de muchos lanzamientos de próximos NFTs y detalló que "se acercan grandes cosas". Además, reveló que lanzó la muestra pensando en sus fanáticos, garantizando que los NFT sean gratuitos y se presenten de manera equitativa como una oportunidad accesible para que cualquiera pueda experimentar el mundo de los NFT.

Junto a Pepsi, otras grandes marcas de la industria gastónomica que se metieron ya en el espacio NFT, se incluyen Arizona Iced Tea, Budweiser, Coca Cola y McDonald´s, entre otras. En el caso de Coca-Cola, lanzada en julio de este año, tenía fines caritativos.

Qué es un NFT

Las siglas corresponden a "Token No Fungible". Es decir, a diferencia de cada DAI, que siempre vale un dólar, cada NFT vale lo que el mercado indique que está dispuesto a pagar. Por eso son "no fungibles". En otras palabras, no es posible intercambiarlos (o gastarlos) por un bien de otra índole y de valor económico equiparable. Por el contrario, los NFT:

Guardan información en la red (blockchain)

Representan un bien único e irrepetible (por ejemplo, el primer tuit de Elon Musk)

Puede ser un archivo digital que contiene un texto original, audio, imágenes o un video

Ignacio Giménez, especialista de Lemon Cash, asegura a iProUP que los NFT son la última tendencia cripto. Los describe como un "activo digital único –del mundo virtual o del físico– con información contenida sobre tecnología blockchain".

En este sentido, Maximiliano Hinz, Latam Operations Director de Binance, detalla a iProUP que es la nueva forma de certificar que alguien es dueño de una obra. "Hasta hoy, la propiedad debía estar inscripta, pero gracias a los NFT podemos respaldar nuestra propiedad de algo", remarca.

Emiliano Limia, Press Officer de Buenbit, remarca a iProUP: "La idea de fungibilidad refiere a que una cosa puede ser replicada, tiene exactamente el mismo valor y la podemos intercambiar. Pero un NFT es totalmente distinto: cada uno tiene características únicas y representa algo diferente".

José Delbo, el ilustrador argentino que la está "rompiendo" con sus NFT basados en los superhéroes de DC Comics

"Es opuesto al caso del Bitcoin, en el que cada token es igual al otro y valen lo mismo –aporta a iProUP Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual Belo–, los NTF no pueden ser divididos. Puedo pintar un cuadro y representarlo en un token no fungible, el cual pasa a ser un derivado de esa obra. Y me permite venderlo después".

Matías Bari, cofundador de la exchange SatoshiTango, acerca un ejemplo sobre esta tendencia: "Ahora la FIFA puede enviar una entrada para el Mundial y la podés guardar en tu wallet. Sabés que es original. En cambio, si tenías un ticket en formato PDF y alguien lo usaba antes, ya no servía".

"Con los NTF sabés que conservás algo original. Por eso este tipo de aplicación es el futuro. El objetivo por el que fueron creados es para experimentar la 'escasez digital': registrar en redes blockchain un bien que es único y no puede ser reemplazardo", remata Limia.

Cómo se crean

Crear un token no fungible es un proceso relativamente sencillo, sobre todo para quienes ya tienen experiencia en la compraventa de criptomonedas:

Lo primero es decidir qué blockchain se usará, siendo Ethereum lo más popular", aconseja el especialista de Lemon Cash

Luego, agrega Bari, se debe contar con una billetera cripto que soporte esas redes y contar entre u$s50 y u$s100 en ether

Acceder a una plataforma como OpenSea para elegir el archivo a tokenizar

"Cualquiera lo puede hacer. Uno puede vender hasta los dibujos de su hijo", suma el CEO de Belo, quien agrega que al subir la obra se genera el certificado en la blockchain que se distribuirá entre diferentes servidores. "Así se genera el NFT para poner a la venta. No es para nada complejo. Lo interesante, además, es que el creador recibe casi todo el dinero", remarca.

El año pasado salieron las figuritas de Diego Maradona en formato NFT para la plataforma Sorare

Limia compara a estas plataformas con "Mercado Libre", por la visibilidad que otorgan a estos tokens no fungibles y la posibilidad de conocer la historia de cada uno antes de comprar. También destaca que su cotización está regida, muchas veces, por factores propios del coleccionismo.

"El usuario puede ingresar en los marketplaces y subir su creación: allí la embeben y la dan la plataforma para comercializarlo. Algunos sitios cobran el desarrollo, otros una comisión o licencia", añade Leo Elduayen, cofundador de Koibanx.