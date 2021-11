Golpazo a las agencias de turismo: en la previa del Black Friday debieron dar de baja las promociones

Empresas como Despegar tenían todo listo para el evento de ecommerce, pero recibieron un baldazo de agua fría con la medida del Banco Central

El Gobierno dejó a buena parte del sector turístico en shock con un sorpresivo anuncio que realizó en la noche de este jueves: prohíbe a bancos y tarjetas financiar viajes y paquetes al exterior en cuotas.

Fuentes cercanas al Banco Central justificaron la medida en la necesidad de "cuidar las reservas, los dólares" y explicaron que de ahora en más "se corta un subsidio que significa vender un producto en dólares que se paga en cuotas fijas en pesos".

La decisión se hizo efectiva y oficial mediante la Comunicación A del BCRA que se difundió este jueves: "A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

Atención turistas: qué dice la normativa del BCRA

1. La máxima autoridad monetaria dispuso la medida a través de la Comunicación A 7407, que informó a las entidades y emisoras de tarjetas que desde este viernes no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de tarjetas, pasajes hacia otros países y servicios turísticos en el exterior.

2. La resolución prohíbe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas de viajes, según lo establecido por la comunicación de la entidad.

4. Según esa medida aprobada por el directorio de la entidad, todos los servicios contratados con el exterior que se paguen con tarjeta deberán ser saldados en un único pago o financiados con la tasa del 43% fijada para el "pago mínimo" de los resúmenes.

5. Voceros de la entidad aclararon que los bancos "pueden dar un crédito para pagar el pasaje, tipo crédito personal".

Golpe al Black Friday

Luego del anuncio de la nueva medida del Banco Central que prohíbe la venta de viajes al exterior en cuotas, las agencias de viajes online debieron dar de baja todas las promociones que pensaban ofrecer desde las 00 horas de este viernes.

Tal es el caso de Despegar.com, por ejemplo. Cuando se ingresa a la web de la empresa, se pueden ver diversas promociones a distintos destinos, pero ninguna de ellas tiene que ver con viajes al exterior.

Cabe mencionar que el comunicado que había publicado la empresa previamente al arranque del Black Friday incluía diversas promociones en cuotas sin interés para pasajes y hoteles en el exterior, algo que desde la entrada en vigencia de esta medida ya no puede ofrecer.

La portada de Despegar.com

Para Despegar, sin dudas, es un duro golpe: la empresa de viajes tenía todo listo para participar de esta nueva edición del Black Friday, el evento que reúne a las empresas argentinas con tiendas online para ofrecer promociones de todo tipo.

"Ahora que se aproxima el verano y los argentinos están ansiosos por tomarse un descanso, esta es una gran oportunidad para encontrar el viaje perfecto aprovechando los beneficios exclusivos de Despegar. Los beneficios son variados y pueden aprovecharse para viajar a todas partes del mundo", se entusiasmaban en comunicar desde la empresa.

Entre las promos que estaba por lanzar la agencia de viajes figuraban:

● Hasta 12 cuotas sin interés en vuelos internacionales

● Cuotas sin interés en paquetes internacionales "a precios increíbles"

● Hasta $40.000 de descuento en paquetes de la cadena all inclusive Iberostar

● Hasta $20.000 de descuento en los hoteles de la cadena Iberostar ingresando el código "BLACKWEEKIBEROSTAR"

● Hoteles en Estados Unidos con hasta 6 cuotas sin interés

● Hasta 15% de descuento en alquiler de autos con Avis y Budget en USA

● Ofertas especiales en actividades, ofertas, tours y asistencia al viajero

Algo similar sucedió con Trivago, otra de las agencias online en las que se podían encontrar promociones para viajar a diversos destinos. En la portada del sitio web se pueden elegir distintas alternativas para escapadas y viajes largos, tanto en Argentina como en el exterior. La diferencia está en la forma de pago y la financiación: antes ofrecían cuotas sin interés y cuotas con interés para turismo en el exterior y ahora ya no existen esas opciones, precisamente por la normativa que acaba de sacar el Banco Central.

La portada de Trivago a unas hora de la entrada en vigencia de la medida tomada por el Gobierno

La medida del BCRA

El Banco Central dispuso, a través de una comunicación A, una prohibición para las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito en la que impide financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios."

