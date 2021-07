Robinhood busca salir a Bolsa: el "oscuro" detrás de escena de la app que "democratiza" inversiones

La jefa del departamento de cumplimiento de la Finra (el regulador de la industria financiera de los Estados Unidos), Jessica Hopper, lo tuvo claro tras terminar su investigación y decidir multar a Robinhood: ser Silicon Valley no te exime de cumplir las normas. "El cumplimiento de estas reglas no es opcional y no se puede sacrificar en aras de la innovación o la voluntad de 'romper cosas' y arreglarlas más tarde", remarcó.

Su texto es tajante y resume bien la eterna lucha de los legisladores y los emprendedores del valle californiano. Porque esta compañía, conocida por ser la app más famosa de trading a nivel global y que está a punto de salir a bolsa con números millonarios, es el último villano de la fábrica de la que salieron Google, Facebook, Uber, Wework o Airbnb. Y la historia se repite.

La dura declaración de Hopper llegaba con el anuncio de que la institución que representa iba a imponer a la compañía tecnológica la mayor multa de la historia de la Finra, u$s70 millones por diversas malas prácticas repetidas durante años, como engañar a los clientes, tener una supervisión tecnológica débil o permitir que miles de usuarios compraran y vendieran acciones aunque no hubieran pasado los test obligatorios para demostrar que se es idóneo para operar en mercados financieros.

Según el regulador, la compañía, tirando de su lema de sacar el mundo de la inversión de las manos "del 1%" para dárselo al 99%, emulando al mítico personaje que inspira su nombre, había dejado miles de arruinados y hasta el suicidio de un joven de 20 años que creyó que debía millones a la empresa al desconocer la forma de operar.

Pero a la vez que esto ocurre, la compañía llegó a la rentabilidad financiera y prepara una exitosa salida a bolsa (se habla de u$s40.000 millones de valoración).

Comandada por el ya milmillonario búlgaro estadounidense Vlad Tenev (cofundador y coCEO), de unos 34 años de edad, basa su estrategia en una especie de "uberización" del mundo del trading. Robinhood ha conseguido convertirse en el negocio más popular para comprar y vender acciones en sitios como EEUU (ya tiene 18 millones de usuarios a nivel global) tirando las comisiones por los suelos (no cobra por la mayor parte de las operaciones), un diseño tan intuitivo como adictivo y una imagen que rompe con lo habitual, lo establecido, con millones en marketing detrás.

Sus movimientos tuvieron tanto éxito que obligó a la competencia a seguir su camino, pero a la vez chocó con decenas de polémicas. "Se está produciendo un cambio cultural", explicó hace unos meses Tenev a CNN Business. "Hay un gran grupo de personas que piensa que invertir es algo serio solo si usa un traje frente a su terminal. Esa ha sido la escuela de pensamiento heredada", comentó.

Frente a los trajes, ellos ofrecen operaciones para todos, un bróker con acceso fácil y sin complicaciones, como si fuera un videojuego o una tragamonedas. Incluso suelta papel picado cada vez que ganas dinero con alguna acción. Desde 2013, se fue comiendo poco a poco el sector, pero fue a partir de la pandemia cuando todo explotó.

La plataforma ha pasado de tener seis millones de usuarios en 2018 a 13 este 2020, y a principios de 2021 alcanzó los 18. Su valor de mercado ronda ahora los 9.000 millones, pero ha llegado a tocar los 11.000 millones.

Ramen needs noodles, but an investment only needs $1. Learn more here: https://t.co/mraLfJgV8k pic.twitter.com/nppgpPtNEL — Robinhood (@RobinhoodApp) July 6, 2021