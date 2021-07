De administrar consorcios a inversor cripto: tomó u$s70.000 de usuarios argentinos y perdió 90% en días

Se vendía como un traeder experto, cobraba sus recomendaciones y de un día para el otro se esfumo llevándose una fortuna en dòleres.

El administrador de consorcio suele ser portador de malas noticias para quienes viven en un edificio. Se ocupa de gestionar el ingreso y egreso de dinero, y todos los meses confecciona las expensas que suelen venir con algún incremento. Pero ninguno de los vecinos puede suponer que, además, sea -o se crea- un lobo de Wall Street.

Este fue el caso de un administrador de consorcio que, además de su tarea habitual, mostraba dos personalidades diferentes que vivían bajo el anonimato de Twitter. En una, era aficionado a los deportes, recomendaba equipos y realizaba apuestas en línea; en la otra, era el mejor traider del mundo.

Tal fue su éxito que, según indica, dejó su trabajo habitual y se dedicó 100% a las finanzas. Y hasta se compró un Ford Focus Titanium 0 KM hace algunos días, según reportan fuentes que dicen conocerlo de cerca.

Promesas de Ganancias

Estas fuentes también indican que el mejor traider del mundo nunca había pasado (o pisado al menos) alguna universidad que lo instruyera en el mundo financiero. Tampoco había tomado cursos de la temática. Sin embargo, logró lo que muchos no pudieron.

Se forjó una red modesta de seguidores, 58 en total, pero que le confiaron la suba de 70.000 mil dólares para que traedeara en Binance, es decir, que ganara comprando y vendiendo criptoactivos en nombre de ellos. La cuestión fue cuando confesó que en menos de una semana había perdido casi el 90 por ciento del dinero y se esfumó. Ahora, los inversores piden que se les devuelva algo de lo invertido.

Uno de los puntos fuertes, y que lo llevó a que las personas confiaran en él era que ofrecía análisis técnico, un método que se utiliza para definir estrategias de inversiones, y así poder realizar las mejores operaciones.

La cuenta con la que operaba era @Ozono_Merval y, desde hace años, se muestra muy activa en un rol de análisis de inversiones. A través de este análisis técnico, los inversores buscan patrones en los movimientos de precios con el objetivo de intentar identificar los momentos más convenientes para invertir en un activo o para venderlo.

Con este método, el twittero alcanzó a rozar los 7.000 seguidores en Twitter, a pesar nunca se conoció la verdadera identidad de su administrador.

Fuentes relacionadas, que hablaron en exclusiva para iProUP comentaron conocerlo, y sabrían de la existencia de la compra de un vehículo. Incluso afirmaron que la persona que se esconde detrás los estaría amenazando.

⚠️CONFIRMADO!@Ozono_Merval Este "Master of Finance" se llevó fondos de 86 inversores; arriba de u$s900.000???? Están a la caza de desprevenidos pic.twitter.com/WcCrsgwX2b — Carlos Riello (@riellodecba) July 12, 2021

Además, relatan que al principio la cuenta de Ozono se podía leer de manera gratuita, pero conforma se fueron incrementando los seguidores, el administrador decidió que sus tweets solo iban a poder leerse a cambio de una subscripción de 10.000 pesos mensuales. Eso, si, como parte del servicio ofrecía enviar gráficas por Whatsapp. En Twitter se comenta también que creó una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) el 4 de junio antes de recaudar dinero para conformar un Fondo Común de Inversión.

El mismo Ozono, describía su servicio como "enfocado a la gente que no tiene tiempo de tradear, entonces entra y participa en el Fondo con un aporte de capital mínimo inicial de u$s100 y un máximo de u$s5.000 por lo menos hasta ver cómo funciona y que todos los fines de mes muestro la rentabilidad. Eso tiene un costo del 5% mensual".

Estafas a la orden del día

"Durante 2 o 3 días aportan. Cierro. A fin de julio muestro rentabilidad. Ponele junto u$s10.000 y llevo un control de lo que cada uno aportó. Si uno invierte u$s500 participa con el 5% a fin de mes. Fin de julio ganamos 20% el fondo sube a u$s12.000. Yo descuento mi 5%, u$u600. Quedan para repartir o para renovar si no sacan dinero u$u11.400 entonces el que puso u$s500 tendrá u$s 570 (5% de u$s 11.400) y así todos los meses. Algo simple".

El resultado fue que 58 personas las que se mostraron interesadas. Siempre, según la propia información que proveía el organizador. En total aportaron u$s73.747. Sin embargo, parecería que las cosas no salieron como Ozono esperaba y los usuarios se encontraron con esta declaración:

"Gente me siento muy mal. No me está saliendo nada y sólo pierdo dinero. Ni duermo. Lo lamento mucho. A mí me está cagando la vida. Un desastre. Perdón. Necesito un descanso. El fondo cayó en un 50%, si ETH sube solo será tristeza pasajera y les juro que iremos a festejar", escribía.

El más preocupante fue cuando publicó: "Vendí todo. Quedaron u$s10.000. Eso quiere decir que cagué mi vida, tengo muchas ganas de matarme. No estoy bien. Acá estoy y debo reinventarne. No tengo otra fuente de ingresos porque dejé todo por este proyecto. Operé mal y en caliente. Como debo salir adelante dejo para un futuro hacer análisis técnico de Wall Street. El mercado crypto me liquidó. De mi parte jamás prometí nada pero la mancha, la vergüenza que siento es infinita. Jamás superaré esto. Tienen mi tiempo y conocimientos a disposición. Trabajaré de por vida gratis si es necesario".

No queda más que esperar a los próximos días y ver si es que se puede recuperar lo invertido, y de que manera. ¿Será verdad el arrepentimiento?