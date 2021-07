No te pierdas nada del streaming: lo más visto en Netflix, Disney+, Amazon, HBO Max, Apple TV y Paramount+

Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de excelentes producciones en todos los géneros: acción, dramas, historias reales y animación

El zapping cambió. Y si bien uno sigue sentándose en el sillón con el control remoto en la mano frente al televisor, la posibilidad de cambiar de canal -tanto en la televisión abierta como en el cable- ya no es la única opción. Recurrir al servicio de streaming para descubrir una serie que terminará siendo la favorita o una película que nos atrapará es la tendencia de esta época.

Netflix, Disney+, Amazon Prime, Paramount+, HBO Max y Apple TV juegan sus cartas para cautivar a la audiencia y acercan una oferta muy amplia, con ficciones que alcanzan a todos los públicos y satisfacen cualquier paladar.

Entonces surge la duda: la abundancia de contenidos suele colocar a la gente en el dilema de qué elegir. Pero así como en la tevé el rating manda, conocer las series y los filmes más vistas de cada una de las plataformas es una gran alternativa. Y saber el género, introducirnos en el argumento y observar el tráiler facilita la elección.

A continuación, el ranking de cada plataforma. Porque la serie soñada o la película que no olvidaremos puede encontrarse en alguno de los siguientes párrafos.

El top ten de Netflix

Sexo/Vida

Comedia romántica para adultos basada en las memorias de BB Easton, "44 chapters about 4 men", que relatan la identidad femenina y el deseo poniendo el foco únicamente en la mujer. En esta trama, Billie Connelly es una mujer que lleva las de perder. Es una madre suburbana con dos niños, que buscar encontrar a la madre sensual y soltera que escondió hace unos diez años.

Fatale

Todo ocurre después de una aventura nocturna. Derrick (Michael Ealy), un exitoso agente deportivo que ve cómo su vida perfecta desaparece lentamente cuando da cuenta que la misteriosa mujer sexy por la que arriesgó todo, es una detective de policía (Hilary Swank) que lo enreda en su última investigación, mientras lucha por la custodia de su hija.

Élite

De vuelta al top ten tras el estreno de su cuarta temporada, Élite podría definirse como una serie para adolescentes, con muchas historias sobre relaciones entre jóvenes, la búsqueda de identidad y la posibilidad de sentir la libertad de los últimos años antes de entrar en la adultez.

En las tres temporadas anteriores fuimos testigos de un grupo de chicos privilegiados que asistía a un colegio, Las Encinas, de alto nivel académico, pero haciendo honor al nombre de la serie, un sitio extremadamente elitista con todo lo que ello significa.

Nuevo rico, nuevo pobre

Esta serie colombiana fue un éxito rotundo en su país. Original de Caracol TV, fue emitida en 2006 y protagonizada por el argentino Martín Karpan, acompañado por Carolina Acevedo, Diana Neira y John Alex Toro.

Todo comienza en un error cometido 30 años atrás en un hospital, cuando una enfermera entrega a familias equivocadas a dos recién nacidos que vivirán su adultez en dos escenarios sociales muy diferentes.

Pokémon: Viajes

El joven entrenador Ash y su amigo Goh se convierten en colegas de investigación y elaboran un plan para viajar por el mundo en busca de mayores conocimientos sobre Pokémon. Se trata de una temporada de diez episodios, y a menos de una semana de su estreno se posicionó entre lo más visto de la plataforma de la N. Un animé que atrapa a los más chicos y algún que otro nostálgico de unos personajes que trascendieron a su tiempo.

Kung Fu Panda 3

Satisfacción garantizada para ver en familia. La tercera parte de la historia parte con Po, que encuentra a su padre biológico para emprender juntos un viaje hacia una aldea lejana llena de pandas.

Sin embargo, los celos del señor Ping y la malicia de Kai, el villano, cambiarán por completo los planes. Ahora, se volverá una suerte de sensei para entrenar a los pandas y derrotar al enemigo.

La calle del terror parte 1: 1994

Una trilogía ideal para los amantes del terror. Basada en las novelas de R.L. Stine, ya está disponible el primer título de la saga y este viernes llegará su secuela, ambientada en 1978. El pueblo de Shadyside es el escenario en el que un grupo de adolescentes advierte unos hechos macabros que se conectan en el tiempo. Todo parece indicar que la bruja Sarah Fier y su tumba cumplen un papel determinante.

Robin Hood

Una nueva reencarnación de uno los personajes más emblemáticos del folklore inglés, dirigido por Otto Bathurst, responsable de varios capítulos de series británicas exitosas como Peaky Blinders o Black Mirror. El joven Robin Hood (Taron Egerton) regresa a su hogar, endurecido, tras luchar como guerrero en Las Cruzadas y descubre un reino en el que la corrupción es la moneda de cambio de la corona inglesa. En ese momento, junto a su compañero Little John (Jamie Foxx), toma la decisión de formar una banda de bandidos y liderar una audaz rebelión en la que se enfrentarán al malvado sheriff de Nottingham (Ben Mendelsohn).

Quédate a mi lado

Julia Roberts y Susan Sarandon protagonizan esta película estrenada en 1998 y dirigida por Chris Columbus. Aquí encarnan a dos mujeres que tienen que dejar a un lado sus diferencias y resentimientos para hacer frente a una crítica situación familiar. Un divorcio, el amor y la relación con los hijos.

Pasión de Gavilanes

Otro clásico de las telenovelas latinas para cerrar la serie. Los hermanos Reyes buscan vengar la muerte de su hermana menor y para ello se infiltran como obreros en la hacienda de Don Bernardo Elizondo, a quien culpan de la tragedia. El plan tomará un giro inesperado cuando conozcan a las hijas de su jefe y enemigo. Mientras crecen los rumores de una secuela de la historia, Netflix puso al aire los 188 capítulos para revivir la historia y cautivar a las nuevas generaciones.

Lo más visto en Disney+

The Mandalorian

De altísima calidad visual y narrativa, la creación de Jon Favreu (El rey león, Iron Man) y Dave Feloni (Clone Wars, Rebels) logró convencer a los fans de Star Wars por el corte tan fiel a la trilogía original, pero también a la prensa especializada por la construcción de este personaje entrañable. La serie, protagonizada por el chileno Pedro Pascal, sigue las (des)venturas de cazarrecompensas con la misión de proteger al popular personaje que Internet bautizó como Baby Yoda.

Falcon y el soldado del invierno

Con dos personajes que tuvieron su presentación en toda la saga de Avengers, esta serie también se sitúa luego de los hechos sucedidos en el último film de Los Vengadores. A lo largo de los episodios se intentará revelar cómo Sam Wilson (Anthony Mackie) se convirtió en Falcon, y también cómo fue que Bucky Barnes (Sebastian Stan) pudo sanar su mente. De esta manera, este dúo de superhéroes vivirán diversas aventuras alrededor del mundo, donde pondrán a prueba sus habilidades y la química entre ambos.

WandaVision

Primera serie exclusiva de Marvel para Disney +, se trata de una apuesta en la que el estudio cambia, casi radicalmente, el formato al que acostumbró a sus fanáticos. Aquí deja de lado la exitosa fórmula de acción para darle espacio a nuevos conceptos de ficción y en este caso apuesta a las clásicas sitcom estadounidenses. WandaVision es, ante todo, un homenaje a las comedias de situación que comienza ambientada a mediados del siglo pasado y avanza, capítulo a capítulo, a través de la historia de la televisión estadounidense respetando formato, tono, colores, escenarios, moda y estilo de actuación.

Los elegidos de la gloria

La historia se remite a los inicios del programa espacial de los Estados Unidos y la increíble historia de los primeros astronautas del país, conocidos como los "Mercury Siete". En 1959, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética domina la carrera espacial y los Estados Unidos temen ser una nación en caída. La reciente formada NASA tiene la monumental tarea de enviar al hombre al espacio y sus ingenieros calculan que les tomará décadas lograrlo. Les dan dos años y allí nace el Proyecto Mercury, que los convierte en celebridades y héroes sin haber realizado alguna hazaña.

Loki

Loki es uno de los personajes secundarios más interesantes del universo Marvel y se ganó el derecho a la serie propia. Parte de una escena de Avengers: Endgame en la que Loki (encarnado por el actor británico Tom Hiddleston) desaparece en un agujero del tiempo al tocar el poderoso Tesseract, ese cubo de luz azul brillante que se guarda en Asgard, el reino de Thor y Loki. Así, aterriza en un mundo de problemas con la burocrática TVA (Time Variance Authority; Agencia de Variación Temporal en castellano), y es por eso que cualquier acontecimiento que no continúe esa línea temporal, amenaza el equilibrio histórico y, por ende, el mundo.

Las indispensables en Amazon Prime

The Marvelous Mrs. Maisel

Se trata de una serie sofisticada, con diálogos filosos y cómicos que se dicen con una velocidad supersónica, con personajes extraordinarios cuya apariencia estereotipada se va desarmando hasta terminar revelando una complejidad insospechada. Por otro lado, la serie transcurre en los años 50, y busca una reproducción poco frecuente de esa época, con una banda de sonido hermosa hecha de canciones distintas a las que asociamos con esa década, una mirada hacia sus costumbres y discriminaciones, que están más vistas desde un costado humorístico e irónico que dramático y que cuenta con tres temporadas.

Jack Ryan

Cuando el analista de la CIA Jack Ryan tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo conducirá desde la seguridad de su mesa de trabajo hasta un peligroso juego del gato y el ratón. Un recorrido a lo largo de Europa y Oriente Medio, detrás de una emergente figura terrorista que se prepara para un ataque masivo contra los Estados Unidos y sus aliados.

Hunters

Con una producción ambiciosa y el protagonismo de Al Pacino, Hunters refiere a un grupo de cazadores de nazis que en Estados Unidos en la década del setenta, más precisamente 1977, persigue a los criminales de guerra escapados hacia Norteamérica y en muchos casos protegidos por el gobierno de ese país. Los nazis que persiguen no son un montón de alemanes dispersos, sino que son un grupo coordinado que busca crear un Cuarto Reich. Frente a este crecimiento existe un grupo muy ecléctico e inverosímil que se dedica a buscarlos para hacer justicia y para evitar su resurgimiento.

Them

Una familia de raza negra se muda de Carolina del Norte a un barrio residencial en las afueras de Los Ángeles. Ya ha pasado un tiempo desde un terrible evento que los ha marcado a todos. Su sueño es comenzar una nueva vida en un nuevo lugar. La serie se basa en un hecho real, lo que se conoció como La segunda gran migración donde un enorme número de familias afroamericanas comenzaron una nueva vida en un lugar diferente, la mayoría en California. Pero el sueño de la familia Emory se transformará en una pesadilla al llegar a un vecindario racista y violento. La serie no busca mostrar estos horrores de manera realista, pero tampoco el racismo que expone es muy distinto al que realmente sufrieron las familias en aquel momento, en una combinación del género terror con la denuncia social

The Night Manager

Se trata de una historia basada en la novela homónima del escritor John le Carré y protagonizada por Tom Hiddleston y Hugh Laurie. Traducida al castellano como El infiltrado, todo comienza cuando el gerente nocturno de un hotel es reclutado por agentes de inteligencia para infiltrarse en la red de un traficante internacional de armas.

Lo mejor de Paramount+

Your Honor

Bryan Cranston, el inolvidable Walter White de Breaking Bad, encuentra en Your honor un nuevo papel a su altura, en el cuerpo de un prestigioso juez, viudo y con un hijo adolescente, Adam, que desatará el gran conflicto de esta serie de diez episodios. El joven se está escapando de una situación de peligro en un barrio marginal de la ciudad cuando con el automóvil que era de su madre atropella a otro adolescente que va en moto. Perturbado por la sangrienta escena, Adam abandona al joven en la calle, dejándolo morir. Vuelve a su casa y le cuenta la verdad a su padre, quien lo lleva a la comisaría para declarar la verdad. Pero al llegar al lugar descubren que el joven muerto era el hijo de Jimmy Baxter el mas poderoso y peligroso criminal de la ciudad. Inmediatamente el juez sabe que si Baxter se llega a enterar de quién mató a su hijo lo único que va a querer es venganza y no justicia.

Yellowstone

Esta serie cuenta la historia del rancho más grande del estado de Montana y uno de los más antiguos de los Estados Unidos. Su patriarca, John Dutton, interpretado por Kevin Costner, es la sexta generación al frente de ese rancho y debe enfrentar con mano dura todos los conflictos alrededor de sus tierras y su riqueza. No es una mirada idealizada del campo, más bien lo contrario. Dutton es un ranchero, un empresario, un cowboy y un millonario dispuesto a todo para conservar lo que le pertenece.

Ray Donovan

Raymond "Ray" Donovan, un hombre originario de Southie, un barrio irlandés de Boston, cuya profesión es la de "solucionador de problemas" en la firma de abogados Goldman & Drexler, que representa a ricos y famosos. Pero el hombre que todo lo arregla no puede con las cuestiones domésticas, incluyendo a su padre, Mickey, quien sale anticipadamente de prisión y se acerca, sin su consentimiento, a su familia. Mientras tanto, Ray debe resolver los líos en los que se meten sus adinerados clientes, a menudo recurriendo a prácticas fuera de la ley.

Schitt´s Creek

Esta comedia de origen canadiense se estrenó en 2015, duró seis temporadas y en el 2020 arrasó con siete de los nueve Premios Emmy destinados al género, incluyendo mejor serie, mejor dirección (Andrew Cividino y Dan Levy), mejor actor (Eugene Lev) y mejor actriz (Catherine O’Hara). La trama cuenta la decadencia de una familia, los Rose que de tener millones pasan a vivir en un motel en una ciudad muy pequeña. Aunque el término "Schitt" suena similar a una mala palabra en inglés, los autores decidieron dejarla para afianzar más esta idea de satírica. Y mal no les fue.

The Handmaid’s Tale

El cuento de la criada, tal su adaptación al castellano, nos sitúa la problemática del momento con respecto al lugar de las mujeres en el mundo patriarcal que aún habitamos. Ambientada en un escenario distópico la serie, basada en la novela de Margaret Atwood relata la vida de las mujeres luego de que una baja en la tasa de fertilidad (generada entre otras causas por la contaminación ambiental) provoca la peor de las decisiones por parte de un grupo de fanáticos. Son estos, hombres en su mayoría, que crean un "nuevo mundo"(Gilead) con reglas nefastas que incluyen privación de la libertad, violaciones, ahorcamientos en lugares públicos, religiosidad mal entendida. La serie protagonizada por Elizabeth Moss acaba de estrenar su cuarta temporada.

Imperdibles en HBO Max

Succession

La trama de Succession recuerda a los novelones de Dinastía o Dallas y hay quienes aseguran que recrea la historia por la herencia y sucesión de las empresas del magnate Rudolph Murdoch (con varias licencias, claramente). En cualquier caso, es el reflejo de una familia aristocrática que está llena de secretos y funciona de forma vertical.

30 monedas

30 monedas es una serie de terror y misterio que representa a la perfección el universo creativo de Álex de la Iglesia. En un pequeño pueblo de Segovia vive el padre Vergara (Eduard Fernández), exorcista de profesión, boxeador y también ex convicto, intenta dejar atrás su pasado refugiándose en ese lugar olvidado del mundo. Pero empiezan a ocurrir fenómenos extraños en el pueblo que indican que las cosas se van a complicar, conectando al padre con un momento oscuro de su pasado.

Chernobyl

Concebida como una miniserie, Chernobyl relata en apenas cinco episodios el desastre que provocó la explosión de la planta nuclear en la ex Unión Soviética. La serie comienza con un flash foward del personaje de Valery Legasov, interpretado por Jared Harris (Mad Men y The Crown) un ingeniero químico miembro de la Academia de Ciencias de la URSS, que relata en cintas de cassette el desastre. Comienza en la explosión, pasa por la evacuación y llega hasta las secuelas que la radiación dejó en los habitantes de esta localidad del norte de Ucrania, que generó efectos inmediatos en quienes estaban en la planta y a largo plazo en quienes fueron afectados de manera indirecta.

Mare of Easttown

Con un guion sólido que nunca dejó huecos, Mare of Easttown es de las series que se consumen a fuego lento. Es la historia de Mare Sheenan (Kate Winslet), una detective que vive en Easttown, una pequeña localidad en el estado de Pensilvania, lejos de la opulencia de las grandes ciudades y cerca de los personajes más marginales y marginados de la sociedad estadounidense.

Mare of Easttown podría definirse como un drama policial, lleno de misterios, en el que deseamos saber quién es el asesino. Una idea que, a medida que se suceden los episodios, se diluye porque hay más tramas detrás que hacen que la serie nos cautive.

The Plot Against America

La obra de Philip Roth fue publicada en 2004 y cuenta la historia de cómo Franklin Delano Roosevelt pierde las elecciones en 1940 ante Charles Lindbergh, creando así un desarrollo histórico alternativo en el que Estados Unidos queda en manos de un régimen fascista que va a perseguir a los judíos. Tomando como base esta novela, David Simon se aventuró a convertirla en serie y narra la vida del protagonista (Philip Roth) que vive en Nueva Jersey con su familia. La conjura contra América cuenta también con la colaboración de Ed Burns y en su elenco encontramos a Winona Ryder y John Turturro

Lo más visto en Apple TV

Ted Lasso

Esta ficción, estrenada en el 2020, en uno de los momentos más angustiantes que ha tenido que vivir el mundo contemporáneo, fue un furor que de boca en boca se convirtió en algo más que un éxito. Ted Lasso trajo el alivio, la risa y la humanidad que pocas series actuales son capaces de ofrecer. Más allá del premio a su protagonista, la victoria del programa está en la mirada del mundo que ofrece, la forma en la que retrata a los seres humanos en su formato de comedia.

For All Mankind

For All Mankind tiene como premisa una historia paralela en la que la carrera espacial de los 60 jamás terminó. ¿El punto central de divergencia con nuestro universo? La sorpresiva llegada de una misión tripulada soviética a la luna dos semanas antes de que Neil Armstrong pudiera dar su célebre "pequeño paso", que con una misión lunar subsiguiente protagonizada por una mujer cosmonauta ponen a los EE. UU. al borde de una derrota en la competencia espacial no solo tecnológica, sino también propagandística dentro del marco mayor de la Guerra Fría.

The Morning Show

Sin el contexto del #MeToo como telón de fondo, The Morning Show perdería el impacto que genera su emisión. La serie se sumerge en el mundo del periodismo desde un lugar bastante cercano al real. Muestra los intereses de los jefes directivos (todos hombres) que manejan las noticias de acuerdo a su conveniencia, los productores que tienen jornadas híper extensas, las noticias que no entienden de días de descanso ni horarios, los abusos de poder y, de nuevo, ese mundo masculino lleno de códigos que todo el mundo aceptaba sin chistar, según informó una nota del sitio Infobae.