El fundador de Alibabá revela sus secretos: los 6 consejos clave que dio Jack Ma antes de caer en desgracia

Creó Alibaba a los 35 años y la presidió hasta 2019, y si bien el gobierno chino lo hizo desaparecer de la escena, sus consejos siguen teniendo valor

Del magnate chino Jack Ma se pueden destacar gran cantidad de frases muy útiles para los que busquen inspiración: "Un emprendedor debe tener habilidades que le permitan aguantar los golpes del destino y superar los inevitables fracasos" y "no importa cuán difícil sea la persecución, siempre debes tener el sueño que viste el primer día. Te mantendrá motivado y te rescatará de cualquier pensamiento débil".

Dos premisas que se pueden aplicar a su filosofía de vida, en la que el trabajo duro resulta tan importante como rodearse de un buen equipo. Pero estas no son las únicas enseñanzas de sus frases, a continuación se resumen algunas de las más útiles para cualquier emprendedor.

Buscar siempre un apoyo

"Cuando empiezas tu propio negocio quiere decir que renuncias al ingreso estable, el dinero de la incapacidad y los bonos anuales. Por otro lado, tus ingresos no están limitados por nada, vas a usar de manera más eficiente tu tiempo y no vas a pedirles permiso a otras personas. Busca como socio a alguien que complemente tus propias habilidades".

Rodearse de gente joven

Su pensamiento innovador y vitalidad aportarán un nuevo punto de vista a tu negocio. "Cuando tengas entre 50 y 60 años dirígete a la gente joven y feliz", ha declarado en más de una ocasión. Un método efectivo para intercambiar experiencias e ideas.

No desistir a la primera de cambio

Al empresario lo despidieron de más de 20 trabajos antes de que crease Alibaba, y aunque pueda sonar utópico, siempre ha defendido que el trabajo duro es el mejor vehículo para conseguir lo que de verdad se desea.

Seleccionar solo las ideas que puedan parecer más arriesgadas

"Si el 90% de los participantes en una junta del trabajo votan a favor de uno u otro proyecto, lo descarto. La razón es muy sencilla: si todas estas personas con tanta claridad ven esa posibilidad, lo más probable es que muchas otras empresas ya están trabajando en eso, y no vamos a ser los líderes en este campo". Sin duda un razonamiento que tiene bastante sentido.

Pensar en mejorar algo ya existente

La clave del éxito de Ma consistió en adaptar al mercado chino algo que ya existía. Pero su estrategia no se basa simplemente en transformar, sino en aportarle un valor añadido. Así lo explicó durante una entrevista con CNBC cuando se le preguntó de adquirir eBay. "Primero, no sé si venderían; y segundo, tenemos que pensar una cosa, pues hacer negocios no es simplemente comprar, tienes que crear algo. Tienes que idear algo que no ha existido nunca, para el futuro".

No obsesionarse y dedicar tiempo a uno mismo

"Si gastas todo tu tiempo en el trabajo, tarde o temprano te arrepentirás. Todo el tiempo me recuerdo que nacimos no para el trabajo sino para disfrutar de la vida. Para mejorar la vida de otras personas, no para estar siempre en el trabajo".

Fuente: Forbesargentina