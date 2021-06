Son primos, la rompen en redes y te ayudan a crear tu propia minera: proyectan crecer 40% en 2021

Se trata de JA Miners, un proyecto que brinda soluciones de equipamiento y servicios como Housing, Exchange y Asesoría. Todos los detalles de su historia

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de negocios y empresas en todo el planeta. Y si bien la Argentina no fue la excepción, también generó el escenario ideal para el desarrollo y aceleración de otros proyectos que tuvieron un crecimiento exponencial.

Uno de estos casos es el de JA Miners, una nueva firma que comercia Rigs para minar criptomonedas pero que, además, ofrece diferentes servicios como Housing Exchange y Asesoría relacionados con el mundo cripto.

Los fundadores son Juan Lautaro Aude Doglia y Juan Andrés Aude Berizonce, dos primos que viven en La Plata y que, desde hace unos 4 años, decidieron meterse de lleno en el mundo de la minería cripto.

"Actualmente ambos somos los CEO de JA Miners. En un principio fuimos los técnicos, CEO, comunicadores, etc, pero con el correr de los meses tuvimos técnicos y gente encargada en ventas y comunicación, por ende, estamos abocados 100% en la gestión", explica Lautaro, en diálogo con iProUP.

"Somos muy inquietos y curiosos, por lo que siempre estamos en proceso de capacitación para mejorar los procesos internos y construcción personal para hacer todo de la mejor manera posible", añade Andrés.

¿Qué es un Rig para minar?

Un Rig es un conjunto de dispositivos conectados entre sí que logran resolver algoritmos matemáticos. "Los Rig se identifican por estar compuestos de placas de video (GPU). Estos GPUs o tarjetas gráficas ofrecen una potencia tremenda para la resolución de estos algoritmos. A mayor resolución de algoritmos, mas recompensa tenemos", remarca Lautaro.

"Entonces, minar criptomonedas es destinar potencia de procesamiento de una computadora para realizar distintos cálculos que puedan verificar transacciones de moneda digital. Gracias a este trabajo de Rig de minado aportado, se recibe una compensación económica, habitualmente de esa criptomoneda", añade Andrés.

Pero además, JA Miners brinda otros servicios como:

Exchange (compra la cripto del cliente y éste se lleva dinero fiduciario)

(compra la cripto del cliente y éste se lleva dinero fiduciario) Housing (ponen a funcionar en su búnker su RIG y se olvidan de preocupaciones como seguridad, electricidad, refrigeración y mantenimiento a clientes que quizá que no tengan espacio para instalarlo)

(ponen a funcionar en su búnker su RIG y se olvidan de preocupaciones como seguridad, electricidad, refrigeración y mantenimiento a clientes que quizá que no tengan espacio para instalarlo) Asesoría financiera y tecnológica

Servicio de cobro en cripto para cualquier negocio (asesoran a los locales o comercios en la implementación del cobro con criptomonedas).

En las últimas semanas comenzamos también con un proyecto al que llamamos JA Gaming, mediante el cual ofrecemos computadoras gamer con los mejores componentes del mercado.

Juan Andrés Aude y Juan Lautaro Aude, fundadores de JA Miners

Los inicios

"Empezamos hace 4 años y, con el correr del tiempo empezamos a ser relativamente conocidos en grupos de redes sociales relacionados al mundo cripto como ‘Ethereum Argentina’, ‘Bitcoin Argentina’, ‘InverArg’, entre otros", cuenta Lautaro. Y añade: "fruto de la pandemia, comenzamos a buscar nuevas oportunidades para crecer y poder generar ingresos extra en medio de la crisis que azotó a todo el mundo".

En los inicios de JA Miners el alcance de las redes sociales tuvieron un rol preponderante. "En 2020, un amigo nos pidió que le armemos un Rig y, durante el proceso, sacamos fotos y videos que subimos en las redes, donde tuvimos reacciones positivas y varias preguntas de interesados, y vimos allí la oportunidad de comenzar JA Miners. Comenzamos publicando en estos grupos de minería que vendíamos equipos, haciéndolo con nuestra personalidad, mostrando cómo armábamos los equipos y así se fue construyendo lo que hoy es JA Miners", recuerda.

"¿Por qué JA Miners? El nombre es bastante simple si se quiere, JA es por las iniciales que compartimos entre ambos (Juan Aude), y miners viene de minería, que es el proceso de obtención de las cripto", revela Andrés.

Pero más allá del pedido puntual de este amigo, el origen de la startup ocurrió según los fundadores porque aún existe un porcentaje muy bajo de la población introducido en el mundo de las criptomonedas.

"Vimos un nicho en el que nos sentíamos capaces, y con nuestra visión y comunicación intentamos de transmitirles a todos los que se acercan lo que es este mundo", resalta Lautaro.

La inversión inicial para comenzar con JA Miners fue de aproximadamente $ 140.000, básicamente para solventar los gastos de insumos.

"La misma provino 100% de nuestros ahorros personales producto de otros trabajos que realizamos y de lo que habíamos obtenido por minar desde hacía 4 años", explica Andrés.

Los diferenciales

Según los fundadores, existen cuatro pilares insoslayables en JA:

seriedad

transparencia

honestidad

contacto con la gente

"Somos una empresa familiar y de amigos, con un buen vínculo que se desarrolla y está en constante crecimiento. Al ser inversiones de mucha plata, nuestra base tiene que ser la confianza, y queremos que la gente nos vea como una empresa próxima a la gente, en la que se puede confiar. Por supuesto que a esto lo acompañamos con el servicio que ofrecemos", resalta Lautaro.

Andrés, rápidamente, añade: "hacemos seguimiento y atención constante del equipo de minería que compran nuestros clientes, es decir, el equipo va a estar funcionando siempre, de la forma más óptima y eficiente, ya que una persona lo monitorea para que no pase nada raro".

Los fundadores detallan que cuando un cliente compra un equipo, no importa la provincia, ellos se encargan de llevar el equipo, es decir, no lo envían por correo u otro medio.

Los fundadores de JA Miners buscan diferenciar la firma a partir del trato "personal" con los clientes

"Justamente por este valor que le damos a la transparencia y honestidad. Nos gusta generar un vínculo con cada uno de nuestros clientes, conocerlos y, por qué no, hasta compartir una comida. Somos una empresa familiar y de amigos, con un buen vínculo que se desarrolla y está en constante crecimiento. No vendemos nada que no tenemos, y eso es importante porque les garantiza a los clientes que lo que compraron, lo van a tener", cuentan.

A partir del crecimiento exponencial del valor de bitcoin (BTC) en 2020, el crecimiento de JA Miners en 2020 fue importante, al igual que otras firmas que ofrecen servicios similares, como Ar Miners o Aeternambrokers.

"Fue un gran año para nosotros y, en base a la tendencia que estamos teniendo podemos decir que, más allá de estos bajones que hubo en cuanto al valor de algunas criptomonedas, analizamos un cierre similar e incluso mejor", detalla Lautaro.

"Respecto al crecimiento que tuvimos, nos gustaría destacarlo a nivel cualitativo. A lo largo de este primer año que transcurrió desde la creación de JA y teniendo en cuenta la inversión inicial, el crecimiento fue exponencial. Sin dudas, y esperamos que en el transcurso del corriente se mantenga en esa curva", agrega Andrés.

Los primeros clientes

La mayoría de las ventas llegaron por contactos estrechos y a través del siempre vigente "boca a boca".

"Nuestros primeros clientes llegaron referenciados desde amigos o familiares y, a su vez, estos clientes nos referencian con amigos, familiares o colegas", cuenta Lautaro.

"En los últimos meses, también, las redes sociales fueron una fuente de llegada de clientes, fundamentalmente por Instagram, nuestra web y el WhatsApp Business", detalla Andrés.

Pero también JA Miners consiguió diversificarse a otras provincias: "tenemos desde pequeños clientes que compran un Rig para su hogar, hasta empresas que están convencidas que es el futuro y hacen grandes inversiones", resaltan.

El modelo de negocios

A diferencia de otros negocios, JA Miners arrancó en plena pandemia. "Un poco como comentamos antes, el inicio nos produjo un giro de 180°, en el cual algo que comenzamos para tener un ingreso extra, se transformó en una empresa rentable" comenta Lautaro.

"Actualmente hay dos palabras que se complementan y que nos gustaría que no estuviesen en el sector, que son el miedo y la desinformación. Es a nivel global, por falta de conocimiento lleva a tener miedo. Y el que tiene algún conocimiento también tiene miedo porque es algo muy nuevo", resalta Andrés.

Para los fundadores, si bien aún falta mucho tiempo para llegar a grandes número, cada día hay más personas que encuentran la minería de cripto o el mundo cripto como un espacio rentable. "Por este motivo, creemos que va a seguir creciendo", coinciden.

Próximos pasos

"El proyecto JA Miners va a seguir siendo nuestra primera arma en el corto, mediano y largo plazo, vamos a seguir minando, armando Rigs y brindando servicios en criptomonedas", resalta Lautaro.

"En cuanto a novedades queremos diversificar a otras áreas tecnológicas como la división JA Gaming, desde donde ya ofrecemos computadoras y todo tipo de componentes para el mundo Gaming", remarca Andrés.

Los fundadores buscan destacar a JA Miners como "una marca joven, innovadora y desafiante, que brinda distintos tipos de soluciones en lo que respecta a la minería de criptomonedas".

En ese sentido, ambos resaltan que "buscan posicionarse como una marca cercana, disruptiva y transparente, que tiene un vínculo fluido con sus clientes". "Nuestra guía insoslayable es la honestidad", completan a dúo.