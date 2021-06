Transformación digital: desafíos y oportunidades de la nueva realidad

El concepto de Transformación Digital es parte del lenguaje universal. El 90% de los encuestados planea abordar proyectos de la misma en sus compañías

El último año ha significado un desafío sin precedentes para las organizaciones, en particular, y a la sociedad, en general. En este contexto, BDO en Argentina ha relevado la opinión de CFOs y Gerentes de Administración y Finanzas de diversas empresas con el objetivo de evaluar los principales desafíos que detectan en este contexto basado en dos componentes clave: la transformación de nuestras organizaciones a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19 y la aceleración digital que supuso la incorporación de nuevas tecnologías en diversas áreas de gestión.

¿Dónde es conveniente comenzar con un proceso de transformación? ¿Qué alternativas evalúan para su implementación? ¿Cómo se han adaptado a los protocolos COVID-19?

Los resultados del estudio

Hoy en día, el concepto de Transformación Digital se ha transformado en parte de nuestro lenguaje universal. El 90% de los encuestados planea abordar proyectos de Transformación Digital en sus compañías.

Sin embargo, 83% asegura que es importante contar un acompañamiento especializado en Gestión del Cambio para potenciar sus oportunidades. A su vez, los decisores consultados destacan la importancia de la implementación de capacitaciones internas (67%) y el manejo de la comunicación de las herramientas digitales (43%).

Por otro lado, la consultora relevó sus visiones las áreas clave de gestión de riesgos como ciberseguridad, rendición de gastos, gestión de proveedores y control de contratistas. En primer lugar, la seguridad informática es transversal a todas las áreas de gestión y las respuestas reflejan un alto esfuerzo (+50%) en comparación al esfuerzo medio (+30%) y el bajo (-10%).

Procesos integrados

La gestión de gastos refleja una necesidad de mejorar los canales de comunicación interna de las políticas, donde las tecnologías son una pieza clave en el desarrollo. A su vez, la gestión de proveedores y contratistas no han incorporado prácticas asociadas a la transformación digital ya que no cuentan con herramientas de carga de datos (33% si-68% no) ni cuentan con recursos que complementen las técnicas de ERP (-20%).

En este sentido, el informe destaca la importancia de no solo adoptar soluciones tecnológicas en sus áreas estratégicas, sino que estás estén integradas en los procesos.

En último lugar, la pandemia ha expuesto la importancia del cuidado y la higiene en nuestro entorno y las técnicas de bioseguridad, en nuestro marco de trabajo. En este sentido, la confianza será un valor por construir en el consumo de productos y servicios. A pesar de no tener mucho desarrollo, la mayoría de los encuestados (67%) desconocen la existencia de Certificados Internacionales de Cumplimiento de procesos en cuidados y prevención frente al COVID 19.

Los resultados completos de la encuesta se encuentran disponibles y de libre acceso en el siguiente link.