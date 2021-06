Este adolescente argentino creó plataforma para ayudar a jóvenes IT a conseguir su primer empleo

Se trata de IDentiKIT, una propuesta que busca resaltar la "empleabilidad" de cada joven. Todos los detalles y cómo aprovecharla

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso en jaque a miles de empresas alrededor del planeta. Pero también a miles de jóvenes que habían decidido empezar a buscar "un primer empleo".

El 2 de julio de 2020, más precisamente a las 3.30, Luciano Joaquin Alfonso cumplió 19 años, y tomó la decisión de crear su primer CV para dar, de forma decidida, el primer paso que separa la adolescencia de la juventud.

"Me planteé crear mi CV y me di cuenta que no tenía idea de cómo hacerlo. Luego de búsqueda de información y muchos tutoriales más o menos arme algo y el próximo reto fue ¿cómo busco trabajo?", cuenta a iProUP Alfonso, fundador y CEO de IDentiKIT, una plataforma que ayuda a jóvenes a conseguir su primera experiencia laboral en empresas de alto rendimiento.

"Luego de finalizar esa pregunta se me vino a la cabeza otra pregunta más: ‘¿si yo tengo este problema, más personas deben tenerlo?’. Entonces, decidí desarrollar una primera versión muy fea de la app pero que cumplía su funcion (o eso intentaba) ‘crear tu cv online editable y tener la opción de compartirlo sin descargar nada’", recuerda.

El adolescente cuenta que luego abandonó el proyecto unos meses porque estaba centrado en otras cosas. "Hasta que un día ingrese a un grupo de Facebook y vi cómo varios jóvenes buscaban trabajo y todos dejaban sus datos a la intemperie y recibían ofertas de trabajos que eran cualquier cosa", añade.

Alfonso cuenta que "en ese momento sentí como ‘culpa’ -si se puede llamar así-, porque tenía la forma de solucionar eso y no estaba haciendo nada. Así que decidí retomar el proyecto, ahora con más experiencia y conocimientos en general, hice encuestas y me puse en marcha para formar un equipo de trabajo".

Al joven lo acompaña Sandra De Soto, 38 años, cofundadora y actual CCO de IDentiKIT.

Más detalles

El nombre del proyecto salió un poco improvisado ya que primero el joven diseñó el logo de la firma (que es una huella digital). "En ese momento se me vino a la cabeza IDentiKIT, ID hace referencia a identificación, enti a ‘ente’ y KIT a pack, el significado es tener un KIT de IDentificación para buscar trabajo", precisa.

Alfonso detalla que el nacimiento del proyecto arranca a partir de un "dolor" percibido en ese segmento muy claro: "ninguna plataforma de las que existen hacen foco en la empleabilidad joven y los dejan muy excluidos/apartados de esto".

"Nosotros, en cambio, en base a encuestas y datos que fuimos recopilando a lo largo del tiempo nos dimos cuenta de que existe una ignorancia entre jóvenes a la hora de crear su currículum y busqueda laboral", resalta.

Dentro de los datos hallados, Alfonso comparte que:

el 70% de los jóvenes no saben crear su perfil laboral

el 80% nunca actualiza su perfil laboral

el 90% no conoce una herramienta que no sea word, photoshop o Canva para crear su perfil laboral.

Diferenciales

Alfonso resalta que IDentiKIT "hace foco en el talento tech joven". "Tenemos un diseño amigable con el usuario, nos encargamos de hacer el Match Ideal en base a datos que carga el usuario, realizamos un seguimiento tanto de la empresa y el usuario, apostamos a la educación, y hasta tenemos una academia en la cual compartimos contenido gratuito para nuestros usuarios".

"Además tenemos 3 pilares fundamentales: Inclusión social y laboral (no nos interesa tu situación socioeconómica), valoramos tu potencial, capacidad de resolver problemas; y también tus ganas de progresar", enfatiza.

Sandra De Soto, CCO de IDentiKIT

Alfonso desde su juventud remarca que "creemos en el talento joven, en IDentiKIT sabemos que los jóvenes pueden aportar muchísimo valor a una empresa y renovar el espacio de trabajo con ideas nuevas".

El condimiento secreto

Alfonso precisa que el gran diferencial de la firma es Match IDeal, un algoritmo propio que se encarga de recomendar a los jóvenes puestos ideales en base a los conocimientos y habilidades que tenga.

"Dentro de la plataforma solo invertí en el dominio web porque ya tenía servidores, alrededor de $500 argentinos y luego alguna que otra campaña publicitaria en redes sociales, pero nada de otro mundo, el dinero salió de inversión propia, soy mi propio inversor por el momento", resalta.

Alfonso resalta que en 2020, el proyecto "no facturó nada" porque se dedicó el año a testear el mercado. "Si bien en este 2021 tenemos una meta de facturación, no estamos preocupados por cumplirla ya que tenemos otras prioridades antes", remarca.

El joven destaca también que hasta el momento IDentiKIT "no tiene clientes en sí, pero reconoce que están buscando empresas para hacer alianzas".

Pablo Arzate y Luciano Alfonso, CTO y CEO de IDentiKIT, respectivamente

"Una vez que tengamos esos acuerdos empezaremos a buscar nuestro target de cliente que son empresas como Ualá, Globant, MercadoLibre o Unilever", detalla.

"¿Por qué elegimos estas empresas? Básicamente, porque comparten nuestros 3 pilares fundamentales y apuestan al talento joven", destaca.

Alfonso remarca que el mercado tech joven local está en un constante crecimiento y cada vez se solicitan más el seniority junior o trainee 11.

"A largo plazo esperamos generar un impacto enorme y poder revolucionar el mundo de las contrataciones jóvenes. A corto plazo esperamos tener una mayor llegada, crecimiento exponencial y alianzas con empresas de primer nivel", completa.